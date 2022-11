നിക്ഷേപകർക്കും സംരംഭകർക്കും അവസരമൊരുക്കി മനോരമ ഫിനാൻഷ്യൽ സമിറ്റ് ദുബായിൽ

ദുബായ് ∙ സംരംഭങ്ങൾ അതിവേഗം വളർച്ച നേടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപ സാധ്യതകളുടെ ജാലകം തുറന്നു മലയാള മനോരമ ഒരുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സമിറ്റ് ഡിസംബർ 9, 10 തീയതികളിൽ ദുബായിൽ ഷെയ്ഖ് സയീദ് റോഡിലുള്ള ഹോട്ടൽ ഷാൻഗ്രിലയിൽ നടക്കും.

സാമ്പത്തിക വ്യാവസായിക മേഖലയിലുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന സമിറ്റിൽ കേരളത്തിലും ഗൾഫിലുമുള്ള സംരംഭകർക്ക്‌ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കാനും നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്താനുമുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഒപ്പം വിവിധ സേവന വ്യവസായിക മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകം സ്റ്റാളുകൾക്കും അവസരമുണ്ട്.

ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സാന്നിധ്യം ശ്കതമാക്കുക, കേരളത്തിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സമ്മിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സ്റ്റാൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും 9895757909, 9995143981 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

English Summary: Manorama Financial and Investment Summit in Dubai