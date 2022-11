ട്വിറ്ററിൽ നിറയെ ‘വെരിഫൈഡ് ’ വ്യാജന്മാർ!

ന്യൂഡൽഹി ∙ യേശു ക്രിസ്തുവിനും സാത്താനും വരെ ട്വിറ്ററിൽ വെരിഫൈഡ് നീല ടിക് ! ഇറാഖികളെ കൊല്ലുന്നത് മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്നു പറയുന്ന നീല ടിക് ഉള്ള വ്യാജ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ്! പ്രതിമാസം 8 ഡോളർ കൊടുക്കുന്ന ആർക്കും ട്വിറ്ററിൽ നീല ടിക് (ട്വിറ്റർ ബ്ലൂ) നൽകാനുള്ള ഇലോൺ മസ്കിന്റെ പരിഷ്കാരം പാളിയതോടെ ട്വിറ്റർ ബ്ലൂ സംവിധാനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്.

വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രൊഫൈലുകളുടെ ആധികാരികത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഇതുവരെ ട്വിറ്റർ സൗജന്യമായാണ് നീല ടിക് മാർക് നൽകിയിരുന്നത്. ഇലോൺ മസ്ക് ഏറ്റെടുത്തതോടെ പണമടയ്ക്കുന്ന ആർക്കും നീല ടിക് വാങ്ങാമെന്ന അവസ്ഥയായി. ഇതോടെ സെലിബ്രിറ്റികളുടെയടക്കം പേരിൽ വ്യാജ വെരിഫൈഡ് പ്രൊഫൈലുകൾ ട്വിറ്ററിൽ വ്യാപകമായി. വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ നീക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന മട്ടിലാണ് മസ്ക് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചതെങ്കിലും വിപരീതഫലമാണുണ്ടായത്. ഇലോൺ മസ്കിന്റെ കമ്പനിയായ ടെസ്‍ലയുടെ അടക്കം പേരിൽ വ്യാജ വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.

ട്വിറ്ററിലെ ശ്രദ്ധേയമായ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നീല ടിക്കിനു പുറമേ ഒഫിഷ്യൽ എന്ന ലേബൽ കൂടി നൽകുകയാണ് ട്വിറ്റർ ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വെരിഫൈഡ് പ്രൊഫൈലുകൾക്കും ഈ ലേബൽ ഇല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഒറിജിനൽ ഏത്, വ്യാജനേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നരേന്ദ്ര മോദി അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രൊഫൈലുകൾക്ക് ഒഫിഷ്യൽ ലേബൽ നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് പിൻവലിച്ചു. ഇന്നലെ ഒഫിഷ്യൽ ലേബൽ സംവിധാനം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് അടക്കം ഇത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ശ്രദ്ധിക്കാൻ

∙ ട്വിറ്ററിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീല ടിക്ക് ഉള്ള പ്രൊഫൈലുകളിലെ ഉള്ളടക്കം കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കരുത്. പ്രൊഫൈലിൽ പോയി പേരിനൊപ്പമുള്ള നീല ടിക്കിൽ ടാപ്/ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. This account is verified because it's notable in government, news... എന്ന അറിയിപ്പ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്ക്കിന്റെ ഏറ്റെടുക്കലിനു മുൻപ് തന്നെ കൃത്യമായി വെരിഫൈ ചെയ്തതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അതിനു ശേഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ This account is verified because it's subscribed to Twitter blue എന്നു കാണാം. ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിൽ വ്യാജനും ഒറിജിനലുമുണ്ടാകാം. ട്വിറ്ററിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല.

∙ പേരിനു പുറമേ @ ചിഹ്നത്തിനു ശേഷമുള്ള യൂസർ നെയിം കൂടി നോക്കുക. യഥാർഥ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയ തരത്തിലായിരിക്കും വ്യാജന്മാർ.

∙ പ്രൊഫൈലിൽ പേരിനു താഴെ official എന്ന ലേബലുണ്ടെങ്കിൽ അവയും ഒറിജിനലാണ്.

