ഇന്ത്യയിലും എത്തി, ‘വാട്സാപ് കമ്യൂണിറ്റീസ്’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുമിപ്പിച്ച് 5,000 പേർക്കു വരെ ഒരേസമയം അറിയിപ്പു നൽകാൻ കഴിയുന്ന ‘വാട്സാപ് കമ്യൂണിറ്റീസ്’ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരു കോളജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഡ്മിൻ ആണെങ്കിൽ, ഇവയെല്ലാം കൂടി കോളജ് കമ്യൂണിറ്റി എന്ന പേരിൽ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കാം.

50 ഗ്രൂപ്പുകൾ വരെ ഒരു കമ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ചു ലഭിക്കേണ്ട സന്ദേശം അയയ്ക്കാൻ ഈ കമ്യൂണിറ്റിയിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് തനിയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. നിലവിൽ അതതു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമുള്ള സംഭാഷണം അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാനുമാകും. ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകാൻ വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.

കമ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ?

∙ ഫോണിലെ വാട്സാപ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.

∙ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണിലെ വാട്സാപ്പിന്റെ മുകളിലെ പച്ച ബാറിൽ ഇടതുവശത്തു കാണുന്ന കമ്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ തുറക്കുക. ഇതിൽ Start your community ടാപ് ചെയ്ത് കമ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരും കുറിപ്പും ചിത്രവും നൽകാം.

∙ തുടർന്ന് അഡ്മിൻ ആയ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവ ചേർത്ത് കമ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിക്കാം. ഇക്കാര്യം ആ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾക്കും അറിയാനാകും.

∙ കമ്യൂണിറ്റി വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ പച്ച നിറമുള്ള സ്പീക്കർ ഐക്കൺ കാണാം. കമ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേർത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു സന്ദേശം അയയ്ക്കാൻ ഈ ഐക്കൺ ഉപയോഗിക്കാം.

