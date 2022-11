ഇന്ത്യന്‍ വിപണി ഉയർന്നു, ഇനി ഇടിയുമോ? ആശങ്കയിലേക്ക് കുതിച്ച് ചൈനീസ് കോവിഡും

പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങുകയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുകയും രൂപ പതുക്കെ തിരികെ കയറുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഓഹരിവിപണിയില്‍ വീണ്ടും ആശങ്കയുടെ തരംഗം. ചൈനയില്‍ വീണ്ടും കോവിഡ് വർധിച്ചു വരുന്നതും ബ്രിട്ടനും യൂറോ മേഖലയും മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും കാരണങ്ങളില്‍ ചിലതു മാത്രമാണ്. പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നതിന്റെ ആശ്വാസം പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ വിപണികളില്‍ മാത്രമല്ല, യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ ആഗോളവിപണികളിലൊന്നും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കാര്യമായ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചില്ല. ഇന്ത്യൻ വിപണികൾ ഉയരത്തിലായതിനാൽ ഇനി തിരിച്ചിറക്കമാകുമോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് നേരിയ ആശങ്കയുണ്ടുതാനും. ഈ വ്യാഴാഴ്ച നവംബറിലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ കരാറുകളുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതു വിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനു കാരണമാകാം. നാട്ടിൽനിന്ന് കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആഗോള വിപണികളിലെ ചലനങ്ങളാവും ഇവിടെയും സ്വാധീനം ചെലുത്തുക. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്നു പരിശോധിക്കാം.

∙ ചൈന അടച്ചിട്ടാൽ പ്രശ്നം; തുറന്നാലും

ചൈനയിലെ സീറോ കോവിഡ് പോളിസിയിൽ ഇളവു വരുത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചനയെത്തുടർന്ന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് അവിടുത്തെ ഓഹരിവിപണിയായ ഹാങ്സെങ് സൂചിക മുന്നേറിയിരുന്നെങ്കിലും വീണ്ടും കോവിഡ് കൂടിവരുന്നുവെന്ന വാർത്തയിൽ ഈ നേട്ടം കൈവിട്ടു. ചൈന കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതോടെ ഡിമാൻഡിൽ ഇടിവു വരുമെന്നതിനാൽ ക്രൂഡ്ഓയിൽ വില ബാരലിന് 86 ഡോളർ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായ ചൈന അടച്ചിടുന്നത് ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കും.

അതേസമയം, ചൈന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ എണ്ണവില കൂടുമെന്നതു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഭീഷണി. പ്രതിസന്ധികാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മറ്റുള്ളവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലായിരുന്നതിനാൽ ഇവിടുത്ത ഓഹരിവിപണികൾ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയ്ക്കടുത്താണ്. അതേസമയം. ചൈനീസ് ഓഹരിവിപണികൾ എത്രയോ താഴെയും. ചൈന സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ മൂല്യം വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണി വില കൂടിയതും ചൈനയുടേത് ആകർഷകമായ വിലക്കുറവിലുമാകും. ഇത് തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ചൈനയിലേക്കു ചുവടുമാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.

∙ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില എങ്ങോട്ട്!

ചൈനയിലെ കോവിഡ് മൂലം പ്രമുഖ നഗരങ്ങളെല്ലാം അടച്ചിടലിലേക്കു പോയതോടെ ഡിമാന്‍ഡില്‍ കുറവുവരുമെന്നതാണ് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലയിടിവിനു മുഖ്യകാരണം. ബ്രിട്ടന്‍ മാന്ദ്യത്തിലായതും യൂറോ മേഖലയും യുഎസും മാന്ദ്യത്തിനരികില്‍ നില്‍ക്കുന്നതും ഓയില്‍ ഡിമാന്‍ഡ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഉല്‍പാദക രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഒപെക് വിലയിടിവു നേരിടാനായി ഒക്ടോബറില്‍ ഉല്‍പാദനം വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില 90 നിലവാരത്തില്‍നിന്ന് 100 ഡോളറിനരികിലേക്കു പോയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് പ്രതിസന്ധി വന്നതോടെ വില പഴയതിലും കുറഞ്ഞ് 86 ഡോളറിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഉല്‍പാദനം വീണ്ടും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി ഒപെക് ഡിസംബര്‍ 4ന് വീണ്ടും യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ക്രൂഡ് വില എങ്ങോട്ടെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതില്‍ ഈ യോഗം നിര്‍ണായകമായേക്കാം.

∙ വിപണിക്ക് യുഎസ് ഫെഡ് അംഗങ്ങളെയും പേടി

യുഎസ് ഫെഡ് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും മുക്കാൽ ശതമാനം പലിശനിരക്കുയർത്തിയ ഒക്ടോബറിലെ എഫ്ഒഎംസി (ഫെഡറൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി) യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സ് ഈയാഴ്ച പുറത്തുവരും. ഇതിനു പുറമേ, ഫെഡ് മെംബർമാരിൽ പലരും പല യോഗങ്ങളിലായി ഈയാഴ്ച പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും ഈയാഴ്ച വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കും. പണപ്പെരുപ്പം താഴേക്കെന്ന് ഉറപ്പിക്കാറായിട്ടില്ലെന്നും ഡിസംബർ 13–14 തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന എഫ്ഒഎംസി യോഗം 0.5% പലിശ ഉയർത്തിയേക്കാമെന്നും ഫെഡ് ഗവർണർമാരിലൊരാളായ ക്രിസ്റ്റഫർ വോലർ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിപണിയിൽ ഇടിവിനു കാരണമായിരുന്നു.

∙ പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞു, പലിശ കുറയുമോ?

ഉപഭോക്തൃവില അടിസ്ഥാനമായുള്ള പണപ്പെരുപ്പം സെപ്റ്റംബറിൽ 7.41 ശതമാനമായിരുന്നത് ഒക്ടോബറിൽ 6.77 ആയി കുറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വന്ന ഏറ്റവും അനുകൂല വാർത്ത. മൊത്തവില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം 10.7 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 8.39ലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഇത് 10 ശതമാനത്തിനു താഴേക്കു വരുന്നത്. നേരിയ ആശ്വാസമെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം ഇപ്പോഴും ആർബിഐയുടെ പരമാവധി സഹനപരിധിയായ 6 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽതന്നെയാണ്. ഡിസംബർ ആദ്യവാരം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആർബിഐ പണനയ സമിതി യോഗം വീണ്ടും അര ശതമാനം പലിശ ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വർധന 0.35 ശതമാനത്തിലൊതുക്കിയേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. നിലവിൽ 5.9 ശതമാനത്തിലെത്തിനിൽക്കുന്ന റീപ്പോ നിരക്ക് 2023 മാർച്ചോടെ 6.5 ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്നും പിന്നീട് ഡിസംബറോടെ ആർബിഐ പലിശനിരക്ക് കുറച്ചേക്കാമെന്നും മോർഗൻ സ്റ്റാൻലിയുടെ അനലിസ്റ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പണപ്പെരുപ്പം ഒരു മാസം കാര്യമായ കുറവു കാണിച്ചെങ്കിലും അതു നിലനിൽക്കണമെന്നില്ലെന്നും വാദമുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃവിലയും (സിപിഐ) മൊത്തവിലയും (ഡബ്ല്യുപിഐ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ കുറവു വന്നെങ്കിലും അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം (core inflation) കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. സെപ്റ്റംബറിലെ 6.3 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് ഒക്ടോബറിൽ 6.5 ശതമാനമായി കൂടുകയാണു ചെയ്തത്. വിലയിൽ വലിയ ചാ‍ഞ്ചാട്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ, ഇന്ധന വിലകൾ അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാറില്ല. പകരം ചരക്ക്, സേവന മേഖലയിലെ വിലക്കയറ്റമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇത് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള യഥാർഥ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടെന്ന കൃത്യമായ സൂചന നൽകുന്നു. അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം കുറയാതെ സിപിഐ, ഡബ്ല്യുപിഐ പണപ്പെരുപ്പം ഒരു പരിധിക്കു താഴേക്കു കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്നതിനാലാണ് ആശ്വസിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് ആർബിഐ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ മാന്ദ്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്രിട്ടൻ

കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ബ്രിട്ടൻ നിലവിൽ മാന്ദ്യത്തിലാണെന്ന് ധനമന്ത്രി ജെറമി ഹണ്ട് തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ്. പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്നു കരകയറാൻ 5500 കോടി പൗണ്ടിന്റെ പദ്ധതിയും ഹണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും നികുതി വർധനയിലൂടെയാണു കണ്ടെത്തുക. പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച നികുതികളടക്കം നികുതികൾ ജിഡിപിയുടെ 37% വരും. ഇത് ബ്രിട്ടനില്‍ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നികുതിഭാരമാണ്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസിന്റെ രാജിയിലേക്കു നയിച്ചത് രാജ്യത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം പൗണ്ടിനു മുകളിൽ (ഉദ്ദേശം 1.45 കോടി രൂപ) വരുമാനമുള്ളവർക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 45% ആദായനികുതിയുടെ സ്ലാബ് എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെതിരെയുണ്ടായ കടുത്ത വിമർശനമാണ്. ജെറമി ഹണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 45% നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാന പരിധി ഒന്നര ലക്ഷം പൗണ്ട് എന്നത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷമായി കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഇതോടെ കൂടുതൽ പേർ വലിയ നികുതി നൽകേണ്ടിവരും.

ഊർജ കമ്പനികളുടെ ലാഭത്തിൽനിന്ന് 25% നികുതി പിടിച്ചിരുന്നത് 35% ആക്കി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് അടുത്ത ജനുവരി മുതൽ 2028 മാർച്ച് വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടാകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ പൊതു ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിൽ‌ സെപ്റ്റംബറിലുണ്ടായിരുന്ന 10.1% പണപ്പെരുപ്പം ഒക്ടോബറിൽ 11.1 ശതമാനമായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 41 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണപ്പെരുപ്പമാണ്. ഈ വർഷത്തെ ശരാശരി പണപ്പെരുപ്പം 9% ആയിരിക്കുമെന്നും 2024ൽ ഇത് 4 ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്നുമാണ് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

∙ ജപ്പാനിലും റെക്കോർഡ് പണപ്പെരുപ്പം

ജപ്പാനിലെ പണപ്പെരുപ്പം ഒക്ടോബറിൽ വീണ്ടും ഉയർന്ന് 3.6 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഇത് 40 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയാണ്. ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ 2 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴു മാസമായി പണപ്പെരുപ്പം. ജാപ്പനീസ് കറൻസിയായ യെൻ ഡോളറുമായുള്ള മൂല്യത്തിൽ കനത്ത ഇടിവു നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും പലിശനിരക്കുകൾ താഴ്ന്ന നിലയിൽതന്നെ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

∙ ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് താഴേക്ക്

യുഎസിൽ ഒക്ടോബറിലെ പണപ്പെരുപ്പം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ കുറഞ്ഞതോടെ ഡോളറിന്റെ മൂല്യമിടിയുകയും ഇന്ത്യൻ രൂപ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ യുഎസിൽ പലിശനിരക്കു വർധന തുടരുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്ന ഫെഡ് മെംബർമാരുടെ പ്രസ്താവനകൾ ഡോളറിനെ വീണ്ടും മുകളിലേക്കു കൊണ്ടുപോയേക്കാം. ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ കറൻസികളുമായി യുഎസ് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്ന ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് 115 നിലവാരം വരെ പോയിരുന്നത് തിരികെ 106 വരെ താഴ്ന്നിരുന്നു. ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് 106നു താഴേക്കു വന്നാൽ രൂപ 80 നിലവാരത്തിനു താഴേക്കു വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അതു സംഭവിച്ചില്ല. ഡോളര്‍ വിലയില്‍ കനത്ത ഇടിവു പ്രകടമായതോടെ പലയിടത്തുനിന്നു ഡോളര്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടല്‍ നടന്നതാണ് മുഖ്യകാരണം. ഡിസംബറില്‍ യുഎസില്‍ അടുത്ത പലിശവര്‍ധന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ ഡോളര്‍ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചേക്കാം.

∙ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മറന്ന് ജി20 യോഗം

ഈ കാലഘട്ടം യുദ്ധത്തിന്റേതാകരുതെന്നും റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ പ്രശ്നത്തിൽ നയതന്ത്രവും ചർച്ചയുമാണ് വേണ്ടതെന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇന്തൊനീഷ്യ തലസ്ഥാനമായി ബാലിയിൽ നടന്ന ജി 20 രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗം അവസാനിച്ചു. രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക സഹകരണവും ആഗോള സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയുമെല്ലാം പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ ജി20യുടെ യോഗം ലോകം നിലവിൽ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് കാമ്പുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും പ്രതിവിധികൾ നിർദേശിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വെറുതെയായി. ലോകത്തെ 19 വികസിത, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഉൾപ്പെടുന്ന ജി20 ആഗോള ജിഡിപിയുടെ 85 ശതമാനം വരുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ്. ലോകജനസംഖ്യയുടെ 65 ശതമാനവും ഇതിൽ പെടും.

ഇന്നു ലോകം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് റഷ്യൻ യുദ്ധം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണെങ്കിലും ജി20 യോഗത്തിന് അതിനപ്പുറം പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ ഇതിലും അനുയോജ്യമായൊരു അവസരം വേറെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ തലവൻമാരും ധനമന്ത്രിമാരും സാമ്പത്തികവിദഗ്ധരുമെല്ലാം പങ്കെടുത്ത യോഗമാണിത്. 2008ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ചേർന്ന ജി20 യോഗം അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കു താങ്ങാകാൻ 4 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്റെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്നു കരകയാറുള്ള ആശയമോ പദ്ധതികളോ ഒന്നുമില്ലാതെ, സമാധാനം മാത്രം ആഹ്വാനം ചെയ്ത്, 52 ഖണ്ഡിക നീളുന്ന ബാലി പ്രഖ്യാപനം അവസാനിച്ചു.

∙ ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ച കുറയുമെന്ന് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍ സാക്സ്

∙ 2023ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ച 5.9 ശതമാനമായി കുറയുമെന്ന് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍ സാക്സ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള പൂട്ടിത്തുറക്കലില്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും വളര്‍ച്ചയുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെന്ന പേരു നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച നടപ്പു വര്‍ഷം 6.9 ശതമാനമാകുമെന്നും അവര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. 2021–22ല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 8.7 ശതമാനം വളര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതു പക്ഷേ തൊട്ടുമുന്‍പത്തെ കോവിഡ് അടച്ചിടല്‍ കാലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കിയതിനാലായിരുന്നു.

∙ ആഗോള മാന്ദ്യത്തിന്റെ ചെറു സൂചനകൾ പ്രകടമാക്കി രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയിൽ തളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബറിൽ 16.65% ഇടിഞ്ഞ് 2978 കോടി ഡോളറാണ് കയറ്റുമതി. ഇറക്കുമതിയാവട്ടെ 5.7% വർധിച്ച് 5669 കോടി ഡോളറായി. ഇതോടെ ഒക്ടോബറിലെ വ്യാപാരക്കമ്മി 2691 കോടി ഡോളറായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 മാസം തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരക്കമ്മി 2500 കോടി ഡോളറിനു മുകളിലാണ്.

∙ ഇന്ത്യയിൽ ഓഹരിവിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത 2725 കമ്പനികളുടെ രണ്ടാം പാദഫലം മൊത്തത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അറ്റാദായത്തിൽ 6.3% ഇടിവു രേഖപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ആദ്യ സൂചനകൾ കാണിച്ച 2020 ഏപ്രിൽ – ജൂൺ പാദത്തിനുശേഷം ആദ്യമാണ് ഈ വീഴ്ച. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെയും വൈദ്യുതിയുടെയും ഇന്ധനത്തിന്റെയും വിലവർധിച്ചതും പലിശനിരക്കുകൾ കൂടിയതുമെല്ലാം ലാഭം കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കമ്പനികളുടെ ആകെ ലാഭം 2.06 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ ഇത് 2.2 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു.

∙ വിദേശനാണ്യശേഖരം കൂടി

∙ നവംബർ 11ന് അവസാനിച്ച വാരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിൽ 1470 കോടി ഡോളർ വർധന. 2021 ഓഗസ്റ്റിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വർധനവാണിത്. യുഎസ് ഡോളർ ഇടിഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ശേഖരത്തിലുള്ള മറ്റു കറൻസികളുടെ മൂല്യം കൂടിയതാണ് വർധനയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ കാരണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വര്‍ധന നിലനിന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. നിലവിൽ 54,472 കോടി ഡോളറാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യശേഖരം. റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഇത് 63,153 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യം സംരക്ഷിക്കാനായി ആര്‍ബിഐ പലപ്പോഴായി ഡോളര്‍ വിറ്റഴിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ശേഖരത്തില്‍ പ്രകടമായ കുറവു വന്നത്.

∙ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിദേശ നിക്ഷേപകർ (എഫ്ഐഐ) ഇന്ത്യൻ ഓഹരിവിപണിയിൽ വാങ്ങിയത് 349.2 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ്. 5ൽ 3 ദിവസവും വിൽപനയാണു നടത്തിയത് തൊട്ടു മുൻപത്തെയാഴ്ച 6329.63 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയിരുന്നു.

∙ പ്രമുഖ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയ എൻഡി ടിവിയുടെ 26% ഓഹരികൂടിവാങ്ങാനുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓപ്പൺ ഓഫറിന് സെബി അനുമതി നൽകി. ഓഗസ്റ്റിൽ കമ്പനിയുടെ 29.18% ഓഹരി ഗൗതം അദാനി വാങ്ങിയിരുന്നു. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വിഘാതമാകുമെന്ന് ആരോപിച്ച്, എൻഡിടിവി സ്ഥാപകരായ പ്രണോയ് റോയിയും രാധിക റോയിയും ഈ നീക്കത്തെ ശക്മായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, നീക്കത്തെ നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എൻഡിടിവിയുടെ ഓഹരിയൊന്നിന് 294 രൂപയാണ് അദാനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം വെള്ളിയാഴ്ച ഓഹരിയുടെ വില 402.30 ആയിരുന്നു. ഇതിലും 27 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഓഹരി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിക്ഷേപകർ തയാറാവില്ലെന്നാണ് പ്രമോട്ടർമാർ കരുതുന്നത്. പ്രണോയ് റോയിയുടെയും രാധിക റോയിയുടെയും കൈവശം കമ്പനിയുടെ 32 ശതമാനത്തിലേറെ ഓഹരിയുണ്ട്.

∙ ലോക ജനസംഖ്യ 800 കോടിയിലെത്തിയെന്ന് യുഎന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2023 ജൂലൈയില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ചൈനയെ മറികടക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 142.8 കോടിയിലെത്തുമ്പോള്‍ ചൈനയില്‍ 142.5 കോടിയായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് എഫ്ടിഎക്സിന്റെ തകര്‍ച്ച തുടക്കം മാത്രമോ?

സർക്കാരിന്റെയോ അംഗീക‍ൃത ഏജൻസികളുടെയോ ചട്ടങ്ങൾക്കു പുറത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമായി, ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൊന്നായ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ തകർച്ച. മാസങ്ങൾക്കുമുൻപ് 3200 കോടി ഡോളർ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനം 95 ശതമാനത്തിലേറെ മൂല്യമിടിഞ്ഞ് പാപ്പർ ഹർജി നൽകിയതോടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ലോകം വൻ ആശങ്കയിലാണ്. പാപ്പർ ഹർജിക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ച രേഖകളിലുള്ളത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ്. സ്ഥാപനത്തിൽ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങുകൾ ചേരാറില്ല, ഇടപാടുകാരുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നിക്ഷേപം രേഖയിലില്ല, കമ്പനി ജീവനക്കാർ ആരൊക്കെയെന്നതിനു പോലും രേഖകളില്ല.

സ്ഥാപകനായ സാം ബാങ്ക്മാൻ ഫ്രൈഡിന് എഫ്ടിഎക്സിന്റെ തന്നെ ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടായ അലമെഡ റിസർച്ച് 100 കോടി ഡോളറും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിന് 54.3 കോടി ഡോളറും വായ്പ നൽകി, കോർപറേറ്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉടമകൾ വ്യക്തിഗതമായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആസ്തികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി എന്നു തുടങ്ങി കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലും ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ക്രിപ്റ്റോ കറന്‍സി എക്സ്ചേഞ്ചുകള്‍ പൂട്ടിപ്പോകുന്നതും നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് കോടികള്‍ നഷ്ടമാകുന്നതും ആദ്യമായിട്ടല്ല. പലതവണ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സര്‍ക്കാരുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തില്ലാത്തതിനാലും ക്രിപ്റ്റോ നിക്ഷേപം അരുതെന്ന് ലോകമെങ്ങുമുള്ള കേന്ദ്രബാങ്കുകള്‍ എക്കാലത്തും മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിട്ടുള്ളതിനാലും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയുമായി എവിടെയും പോയിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ യാഥാര്‍ഥ്യം. എഫ്ടിഎക്സിന്റെ തകര്‍ച്ച ഈ ചങ്ങലയിലെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണെന്നും ഇനിയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാമെന്നും നിക്ഷേപക വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.

∙ പുതിയ കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റിങ്

കഴിഞ്ഞയാഴ്ചകളിലായി ഐപിഒ പുറത്തിറക്കിയ 5 കമ്പനികള്‍ ഈയാഴ്ച ഓഹരിവിപണിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആര്‍ക്കിയന്‍ കെമിക്കല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്, ഫൈവ് സ്റ്റാർ ബിസിനസ് ഫിനാന്‍സ്, കീ സ്റ്റോൺ റിയൽറ്റേഴ്സ്, ഐനോക്സ് ഗ്രീൻ എനർജി സർവീസസ്, കെയ്ൻസ് ടെക്നോളജി എന്നിവ.

∙ ടെക്നിക്കൽ നിലവാരങ്ങൾ

നേരിയ നഷ്ടത്തിലാണ് നിഫ്റ്റിയും സെന്‍സെക്സും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വ്യാപാരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ആഗോളവിപണികളിലെ തളര്‍ച്ച ഈയാഴ്ചയും തുടരാനാണു സാധ്യത. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 18,300 നിലവാരം നിലനിര്‍ത്താനായെങ്കിലും നിഫ്റ്റിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയില്‍ 18,350, 18,400, 18,450 നിലകളിലെല്ലാം വില്‍പനസമ്മര്‍ദം നേരിടേണ്ടിവരും. അതേസമയം 18,100, 18,000 നിലവാരത്തില്‍ ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിക്കാനുമിടയുണ്ട്. വിപണി ഉയരത്തിനടുത്തു നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ റിസ്ക്– റിവാര്‍ഡ് അനുപാതം അനുകൂലമല്ല. 18,600നു മുകളിലേക്ക് നിഫ്റ്റി പോകാത്തിടത്തോളം വലിയ ലോങ് പൊസിഷനുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതാവും നല്ലതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. 18,000–18400 നിലവാരത്തില്‍നിന്ന് നിഫ്റ്റി പുറത്തുകടന്നാല്‍ മാത്രമേ താഴോട്ടോ മുകളിലേക്കോ കൃത്യമായ ദിശ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.

