ചൈനയില്‍ കോവിഡ് കൂടിവരികയും റഷ്യ–യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം അനന്തമായി നീളുകയും യുകെയും യൂറോപ്പുമുള്‍പ്പെടെ മാന്ദ്യത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണികള്‍ പുതിയ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിക്കുകയാണ്. മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണങ്ങള്‍ പലതുമുണ്ടെങ്കിലും കരുതല്‍ നിര്‍ബന്ധമെന്നു പറയാന്‍ അതിലേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരത്തില്‍നിന്ന് ലാഭമെടുക്കലും വിപണിയുടെ തിരിച്ചിറക്കവും ഏതു നിമിഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിലേക്കു നയിക്കാവുന്ന തീപ്പൊരികള്‍ക്ക് ഈയാഴ്ച എവിടെയൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ ആദ്യം തുറക്കേണ്ടത് യുഎസിന്റെ കണക്കുപുസ്തകം

യുഎസില്‍ പണനയം തീരുമാനിക്കുന്ന എഫ്ഒഎംസി (ഫെഡറല്‍ ഓപ്പണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി) നവംബര്‍ 1, 2 തീയതികളില്‍ നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സ് പുറത്തിറക്കിയപ്പോള്‍ ലഭിച്ച ശുഭസൂചനകളാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഓഹരിവിപണികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിലേക്കു നയിച്ച പ്രധാന കാരണം. കനത്ത പലിശവര്‍ധനകള്‍ ഏറെ വൈകാതെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു വിവരം. എന്നാല്‍ ഈ വിലയിരുത്തല്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകണമെങ്കില്‍ ഈയാഴ്ച വരാനിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കണക്കുകള്‍ തുണയ്ക്കണം. അടുത്ത എഫ്ഒഎംസി യോഗം ഡിസംബര്‍ 13–14 തീയതികളിലാണ്. അതിനു മുന്‍പ് വരാനുള്ള പ്രധാന കണക്കുകളില്‍ ഒന്നാമത്തേത് യുഎസ് തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍നിന്നുള്ള നോണ്‍ ഫാം പേറോള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ്. കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ തൊഴിലുകളെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള തൊഴില്‍ ലഭ്യത കണക്കാണ് നോണ്‍ ഫാം പേറോള്‍. കാര്‍ഷിക തൊഴിലുകള്‍ സീസണല്‍ ആണ്. ഇത് ഓരോ സമയത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നതിനാലാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയുള്ള കണക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് തൊഴില്‍മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ച സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ സൂചകമാണ്.

ഒക്ടോബറില്‍ പുതുതായി 2 ലക്ഷം തൊഴിലുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. തൊട്ടുമുന്‍പത്തെ മാസം ഇത് 2.61 ലക്ഷമായിരുന്നു. പുതിയ കണക്ക് 2 ലക്ഷത്തിലേക്കു താഴുകയാണെങ്കില്‍ അത് 2020 ഡിസംബറിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായിരിക്കും. ഡിസംബറില്‍ യുഎസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പലിശ നിരക്കു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള അവസാനത്തെ നോണ്‍ ഫാം പേറോള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആയതിനാല്‍ ഓഹരിവിപണി ഇതു സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കും. ഓഹരിവിപണി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോശം കണക്കുകളാണ്. തൊഴിലുകള്‍ കൂടുന്നത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കൂടുതല്‍ തളരുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയായതിനാല്‍ പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നതില്‍ യുഎസ് ഫെഡ് ഉറച്ചുനില്‍ക്കുമെന്നതാണ് വിപണിയുടെ ആശങ്ക. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മെച്ചപ്പെട്ട കണക്കുകളായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. നവംബര്‍ 2ന് തുടര്‍ച്ചയായി നാലാം തവണയും 0.75% പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയതോടെ യുഎസിലെ പലിശ നിരക്കുകള്‍ 2008നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലാണ്. ഇത്തവണ വര്‍ധന അര ശതമാനത്തിലൊതുങ്ങുമെന്നാണ് പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചില്‍നിന്ന്. ചിത്രം: TIMOTHY A. CLARY / AFP

കോര്‍ പിസിഇ (പഴ്സനല്‍ കണ്‍സംപ്ഷന്‍ എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍) വിലസൂചികയാണ് യുഎസില്‍ ഈയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കണക്ക്. ഭക്ഷണവും ഊര്‍ജവും ഒഴികെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ വാങ്ങുന്ന ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റമാണ് പിസിഇ വിലസൂചികയില്‍ പ്രകടമാകുക. ഉപഭോക്തൃ സ്വഭാവത്തില്‍ വരുന്ന മാറ്റവും പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ വഴിയും മനസ്സിലാക്കാന്‍ യുഎസ് ഫെഡ് ഈ സൂചിക സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. നവംബര്‍ 26ന് അവസാനിച്ച വാരത്തില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണം, യുഎസില്‍ നടപ്പുവര്‍ഷം മൂന്നാം പാദത്തിലെ ജിഡിപിയുടെ രണ്ടാം വട്ട കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങിയവും ഈയാഴ്ച ലഭ്യമാകും. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ, ഫെഡ് ചെയര്‍മാന്‍ ജോറോം പവലും ചില ഫെഡ് പ്രസിഡന്റുമാരും വിവിധ യോഗങ്ങളിലും ചര്‍ച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ വരുന്ന പ്രസ്താവനകള്‍ പോലും ഓഹരിവിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.

∙ ചൈനയില്‍ കോവിഡ് യുദ്ധം; താഴേക്കിറങ്ങി ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില

ചൈനയില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സീറോ കോവിഡ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായുളള കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ജനം തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം ഞായറാഴ്ച തീവയ്പ്പിലേക്കു വരെ നീങ്ങി. മൂന്നു വര്‍ഷമായിട്ടും കോവിഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന ചര്‍ച്ചയും ഇതോടെ സജീവമായി. പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിന്‍പിങ്ങിനും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമുണ്ടായി. ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഭരണത്തിനു കീഴിലുള്ള ചൈനയില്‍ ഇതു പതിവുള്ളതല്ല. ചൈനയില്‍ 2019 അവസാനം ആദ്യമായി കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രതിദിന കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ്. 40,000ത്തിനു മുകളില്‍ പേര്‍ക്ക് പ്രതിദിനം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ 90 ശതമാനവും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തതാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മേയ് മാസത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. തലസ്ഥാന നഗരമായ ബെയ്ജിങ്ങിലുള്‍പ്പെടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സ്കൂളുകളുമെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇതോടെ, 2023 ആദ്യപാദത്തിലെങ്കിലും ചൈനയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്കാണ് മങ്ങലേല്‍ക്കുന്നത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കര്‍ശനമാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഈയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്ന പിഎംഐ (പര്‍ച്ചേസ് മാനേജേഴ്സ് ഇന്‍ഡക്സ്) ഡേറ്റയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. സമ്പദ്യവ്യവസ്ഥയെ ചലനാത്മകമാക്കാനായി, ബാങ്കുകള്‍ കരുതല്‍ധനമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട പണത്തിന്റെ അളവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്നും വിപണിയില്‍ പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ചൈനീസ് കേന്ദ്രബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം രണ്ടാം തവണയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി.

ചൈനയിൽ കോവിഡ് അടച്ചിടലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നിലെ കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: Hector RETAMAL / AF

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായ ചൈന അടച്ചിടലിലേക്കു പോയതോടെ ഓയില്‍ ഡിമാന്‍ഡ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഇതുമൂലം ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില കുത്തനെ താഴോട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 83–84 നിലവാരത്തിലായിരുന്ന ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ വില ഈയാഴ്ച തുടക്കത്തില്‍ 81 ഡോളര്‍ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. ‍റഷ്യയില്‍നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിലിനു വിലപരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജി7 രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ശ്രമം നടത്തിവരികയാണ്. ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ബാരലിന് 65–70 ഡോളര്‍ പരമാവധി വില എന്നു നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് ജി7 അംഗങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. റഷ്യയില്‍നിന്നുള്ള ഓയില്‍ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ തന്നെ വില നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമം. ഇതുവഴി റഷ്യയ്ക്ക് യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തിനു പണം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴിയടയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

എന്നാല്‍ ഈ വിലപരിധി റഷ്യ നിലവില്‍ ഓയില്‍ വില്‍ക്കുന്ന വിലയില്‍നിന്ന് ഏറെ താഴെയല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഫലവത്താകില്ലെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. വിലപരിധി 30 ഡോളറില്‍ ഒതുക്കണമെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിനിടെ, ഡിമാന്‍ഡ് കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഉല്‍പാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതു ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഡിസംബര്‍ 5ന് എണ്ണയുൽപാദക രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഒപെക് പ്ലസ് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില കുറയുന്നത് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ 85 ശതമാനം എണ്ണയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ അനുകൂലമാണ്. ഇറക്കുമതിച്ചെലവില്‍ ഗണ്യമായ കുറവു വരുന്നതിലൂടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയും ധനക്കമ്മിയും കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയും. വിദേശ നാണ്യശേഖരവും മെച്ചപ്പെടും.

∙ ഡോളർ ഇൻഡെക്സും ബോണ്ട് യീല്‍ഡും താഴേക്ക്

മാസങ്ങള്‍ക്കുമുന്‍പ് 115 നിലവാരം വരെ ഉയര്‍ന്നിരുന്ന ഡോളര്‍ ഇന്‍ഡെക്സ് 106 നിലവാരത്തിലേക്കു താഴ്ന്നത് രൂപയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ്. അതേപോലെ യുഎസിലെ 10 വര്‍ഷ ബോണ്ട് യീല്‍ഡ് 4.39 ശതമാനം വരെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നത് പലിശനിരക്ക് വര്‍ധന കുറഞ്ഞേക്കുമെന്ന സൂചനയില്‍ 3.65 നിലവാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 3.5 ശതമാനത്തിനും താഴേക്കു വന്നാല്‍ ഓഹരിവിപണികളില്‍ ശക്തമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

∙ യൂറോ മേഖലയിലെ പണപ്പെരുപ്പം

യുഎസിലും ഇന്ത്യയിലും പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നതിന്റെ സൂചനകള്‍ കാണിച്ചുതുടങ്ങിയെങ്കിലും യൂറോ മേഖലയിലും (യൂറോ കറന്‍സി ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 രാജ്യങ്ങള്‍) ബ്രിട്ടനിലും സ്ഥിതി നേരെ മറിച്ചാണ്. യൂറോ മേഖലയില്‍ ഒക്ടോബറിലെ പണപ്പെരുപ്പം 10.6 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇത് പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ 2 ശതമാനത്തിന്റെ അ‍ഞ്ചിരട്ടിയിലേറെയണ്. ഈയാഴ്ച നവംബറിലെ പണപ്പെരുപ്പനിരക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ 0.75 ശതമാനം പലിശനിരക്കു വര്‍ധിപ്പിച്ച യൂറോപ്യന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത പണനയ യോഗം ഡിസംബര്‍ 15നാണ്. അടുത്ത പലിശവര്‍ധന അര ശതമാനത്തിലൊതുങ്ങുമോ എന്ന് ഈയാഴ്ചത്തെ പണപ്പെരുപ്പനിരക്ക് പുറത്തുവരുമ്പോള്‍ സൂചന ലഭിക്കും.

∙ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം വീണ്ടും കൂടി

നവംബര്‍ 18ന് അവസാനിച്ച വാരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം 250കോടി ഡോളര്‍ വര്‍ധിച്ച് 54,725 കോടി ഡോളറായി. റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഇത് 63,153 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. നവംബര്‍ 11ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയില്‍ 1470 കോടി ഡോളറിന്റെ വര്‍ധനവുണ്ടായിരുന്നു. ഡോളര്‍ വിലയിടിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആര്‍ബിഐ ശേഖരത്തിലുള്ള മറ്റു കറന്‍സികളുടെ മൂല്യം കൂടിയതും സ്വര്‍ണ ശേഖരത്തിന്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വര്‍ധനവുമാണ് വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിലെ വര്‍ധനയ്ക്കു മുഖ്യകാരണം.

∙ രാജ്യാന്തരമാകാന്‍ രൂപയുടെ ശ്രമം

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിനും കാനറാ ബാങ്കിനും റഷ്യയുമായി രൂപയില്‍ ഇടപാടു നടത്തുന്നതിനായി സ്പെഷല്‍ വോസ്ട്രോ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാന്‍ ആര്‍ബിഐ അനുമതി നല്‍കി. ഇതോടെ ഇത്തരം അനുമതി ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം 5 ആയി. യുകോ ബാങ്ക്, യൂണിയന്‍ ബാങ്ക്, ഇന്‍ഡസിന്‍ഡ് ബാങ്ക് എന്നിവയാണ് മറ്റുള്ളവ. ഇന്ത്യയില്‍ ശാഖകളുള്ള എസ്ബര്‍ബാങ്ക് (Sber Bank), വിടിബി എന്നിവയ്ക്കും ആര്‍ബിഐ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയിലെ ഗാസ്പ്രോം ബാങ്കുമായി ഇടപാടു നടത്താനാണ് യുകോ ബാങ്കിന് നേരത്തേതന്നെ അനുമതിയുള്ളത്. യുഎസ് ഡോളറിനെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനും രാജ്യാന്തര ഇടപാടിലേക്ക് രൂപയെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടികള്‍. എന്നാല്‍ ആര്‍ബിഐ അനുമതിയായെങ്കിലും കാര്യമായ ഇടപാടുകള്‍ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പ്രദേശിക കറന്‍സിയില്‍ ഇടപാടു നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ആര്‍ബിഐയും യുഎഇ കേന്ദ്രബാങ്കും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച നടക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ഇടപാടുകളുടെ വലിപ്പത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് യുഎഇ.

∙ ഓട്ടമൊബീല്‍ മേഖലയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

നവംബറിലെ വാഹന വില്‍പന കണക്കുകള്‍ ഈയാഴ്ച അവസാനം പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്നത് വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളില്‍ ചലനമുണ്ടാക്കാം.

∙ ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ച വെട്ടിക്കുറയ്ക്കല്‍ തുടരുന്നു

ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്യവ്യവസ്ഥ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റേറ്റിങ് ഏജന്‍സികള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളര്‍ച്ചാ അനുമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2023 കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളര്‍ച്ച 5.9 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങുമെന്നാണ് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍ സാക്സിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഈ വര്‍ഷം വളര്‍ച്ച 6.9 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഒഇസിഡി (ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് കോഓപറേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഡവലപ്മെന്റ്) ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ച നേരത്തേ പ്രവചിച്ചിരുന്ന 6.9 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 6.6 ആയി വെട്ടിച്ചുരുക്കി. ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ച ഈ വര്‍ഷം 3.1 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നും അടുത്ത വര്‍ഷം അത് 2.2 ശതമാനത്തിലേക്കു ചുരുങ്ങുമെന്നും ഒഇസിഡി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. 2021ല്‍ 5.9 ശതമാനമായിരുന്നു വളര്‍ച്ച.

∙ 2023ല്‍ ഓഹരിവിപണികള്‍ താഴേക്കെന്ന്

2023ല്‍ ഓഹരിവിപണികൾ താഴേക്കു പോകുമെന്ന് ഗോള്‍ഡ്മാന്‍ സാക്സ് വിലയിരുത്തല്‍. നിലവില്‍ 4000 പോയിന്റിനരികില്‍ നില്‍ക്കുന്ന യുഎസിലെ എസ്ആന്‍ഡിപി സൂചിക 2023 അവസാനിക്കുമ്പോഴും അതേ നിലവാരത്തില്‍തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. മോര്‍ഗന്‍ സ്റ്റാന്‍ലിയുടെ അനലിസ്റ്റുകള്‍ക്കും സമാനമായ അഭിപ്രായമാണ്.

‍

∙ ഈയാഴ്ചയിലെ ഐപിഒകള്‍

അഗ്രോ കെമിക്കല്‍ കമ്പനിയായ ധര്‍മജ് ക്രോപ് ഐപിഒയ്ക്ക് 28 മുതല്‍ 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 216–327 രൂപയാണ് വിലപരിധി. യൂനിപാര്‍ട്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഐപിഒയ്ക്ക് 30 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 2 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 548–577 രൂപയാണ് വിലപരിധി. 2 ഐപികളുടെയും ഗ്രേമാര്‍ക്കറ്റ് പ്രീമിയം 20 ശതമാനത്തിനു മുകളിലായതിനാല്‍ ഓഹരി ലിസ്റ്റിങ്ങില്‍ നേട്ടമുണ്ടായേക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു

∙ ടെക്നിക്കൽ നിലവാരങ്ങൾ

വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ വിപണികള്‍ നേരിയ ലാഭത്തിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തതെങ്കിലും ആഴ്ചക്കണക്കില്‍ നിഫ്റ്റി 205.10 പോയിന്റും (1.12%) സെൻസെക്സ് 630.16 പോയിന്റും (1.02 %) നേട്ടമുണ്ടാക്കി. യുഎസ്, യുകെ, ജര്‍മനി വിപണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സാമാന്യം മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചു. 18,000–18,400 നിലവാരത്തില്‍നിന്നു പുറത്തുകടക്കാനാവാതെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞിരുന്ന നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 18,500നു മുകളില്‍ വിജയകരമായി ക്ലോസ് ചെയ്തത് ശുഭസൂചനയാണ്. സിംഗപ്പൂര്‍ നിഫ്റ്റിയാകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് നിഫ്റ്റിയേക്കാള്‍ 183 പോയിന്റ് ഉയരത്തിലാണ്(18,695).

ക്ലോസിങ്ങില്‍ 18,450 നിലവാരത്തിനു താഴെ പോകാതെ നിലനില്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഈയാഴ്ച നിഫ്ഫി 18,600 ഭേദിച്ച് പുതിയ ഉയരങ്ങള്‍ താണ്ടിയേക്കാം. 18,600നു മുകളിലേക്ക് ശക്തമായ മുന്നേറ്റം ലഭിച്ചാല്‍ അത് 18,800, 18,950 നിലവാരം വരെ നിഫ്റ്റിയെ എത്തിച്ചേക്കാമെന്നു ടെക്നിക്കല്‍ അനലിസ്റ്റുകള്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം, 18,450നു താഴേക്കു വരികയാണെങ്കില്‍ 18,300, 18,100, നിലവാരങ്ങളില്‍ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കും. 18,000ത്തിനു താഴേക്കിറങ്ങിയാല്‍ കൂടുതല്‍ വലിയ തിരുത്തലുകളിലേക്ക് വിപണി പോകാനും സാധ്യത തുറക്കും.

∙ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ:

നവംബർ 30

∙ ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി നടപ്പുവര്‍ഷം മൂന്നാം പാദത്തില്‍ എന്തു വളര്‍ച്ച നേടിയെന്ന കണക്കു പ്രസിദ്ധികരിക്കും. വളര്‍ച്ച 6.4% ആയേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. രണ്ടാം പാദത്തില്‍ 13.2% ആയിരുന്നു വളര്‍ച്ച. എന്നാല്‍ ഇത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതേ പാദത്തില്‍ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണ്‍ മൂലം വളരെ കുറഞ്ഞ വളര്‍ച്ച നിരക്കായിരുന്നതുമായി (ലോ ബേസ് ഇഫക്ട്) ബന്ധപ്പെടുത്തി കണക്കുകൂട്ടുന്നതുമൂലമുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടമായതിനാല്‍ യഥാര്‍ഥ വളര്‍ച്ചയായി കണക്കാക്കാനാകില്ല.

∙ ഇന്ത്യയുടെ ധനക്കമ്മി സംബന്ധിച്ച ഒക്ടോബറിലെ കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമാകും. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 5.27 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ധനക്കമ്മിയായിരുന്നത് ഈ വര്‍ഷം 6.2 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയര്‍ന്നതാണ്.

∙ ചൈനയില്‍ നവംബറിലെ മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖലയുടെ പിഎംഐ (പര്‍ച്ചേസ് മാനേജേഴ്സ് ഇന്‍ഡക്സ്) ഡേറ്റ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സെപ്റ്റംബറില്‍ 50.1 ആയിരുന്നത് ഒക്ടോബറില്‍ 49.2 ആയി ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. സീറോ കോവിഡ് പോളിസി മൂലം കര്‍ശനമായ ലോക്ഡൗണ്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പടുന്നില്ല.

∙ യൂറോപ്യന്‍ സെ‍ന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് പണനയം തീരുമാനിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി യോഗം ചേരും.

∙ യൂറോ മേഖലയിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കു പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

∙ യുഎസ് ഫെഡ് ചെയര്‍മാന്‍ ജെറോം പവല്‍ സമ്പദ്\വ്യവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ (The economic outlook and the labour market) ബ്രൂക്കിങ്സ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. ഇവിടെനിന്ന് കടുത്ത പ്രസ്താവനകളെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാല്‍ അതിന്റെ ചലനങ്ങള്‍ ബുധനാഴ്ചതന്നെ യുഎസ് വിപണിയിലും വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലും പ്രകടമാകും.

∙ യുഎസില്‍ നടപ്പുവര്‍ഷം മൂന്നാം പാദത്തിലെ ജിഡിപിയുടെ രണ്ടാം വട്ട കണക്കെടുപ്പ് ലഭ്യമാകും.

(സംശയങ്ങൾക്ക് ലേഖകന്റെ ഇ–മെയിൽ: sunilkumark@mm.co.in)

English Summary: Stock and Economy Analysis: What to Expect in India and Around the World This Week