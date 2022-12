ആരു പറഞ്ഞാലും പാർക്കിലെ ഉല്ലാസ റൈഡില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ കൂട്ടാക്കാത്ത കുട്ടിയെപ്പോലെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരിവിപണിയുടെ കുതിപ്പ്. എട്ടുദിവസം തുടര്‍ച്ചായി പച്ച സിഗ്നലിലൂടെ കടന്നുപോയ ശേഷം ഓവര്‍ബോട്ട് ലെവലിലെത്തിയ സെന്‍സെക്സും നിഫ്റ്റിയും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ചുവപ്പണിഞ്ഞെങ്കിലും ആഴ്ചയിലെ മൊത്തം കണക്കെടുത്താല്‍ ഒരു ശതമാനത്തോളം നേട്ടത്തിലാണ്. യുഎസും യൂറോപ്പുമുള്‍പ്പെടെ ആഗോള വിപണികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും നേരിയ നേട്ടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഈയാഴ്ച ഇന്ത്യയുള്‍പ്പെടെ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിലെ പലിശനിരക്കു പ്രഖ്യാപനം, ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം, ചൈനയിലെ കോവിഡ് നില, റഷ്യന്‍ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ജി7 രാജ്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലനിയന്ത്രണത്തിന്റെ തുടര്‍ഫലങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളാണ് വരിനില്‍ക്കുന്നത്.

∙ പലിശ വീണ്ടും കൂടുമോ?

പണപ്പെരുപ്പം പിടിവിട്ടുപോയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ മേയിലാണ് ആര്‍ബിഐ പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിത്തുടങ്ങിയത്. അന്ന് 4% ആയിരുന്ന റീപ്പോ നിരക്ക് പലതവണയായി ഉയര്‍ത്തി നിലവില്‍ 5.9ല്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അരശതമാനം വര്‍ധന വന്നേക്കുമെന്ന ആശങ്ക നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതിന്റെ സൂചന ലഭിച്ചതിനാല്‍ നേരിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിപണി. ആര്‍ബിഐയുടെ പണനയ സമിതി (എംപിസി) യോഗം പലിശനിരക്കു വര്‍ധന 0.25–0.35 % നിലവാരത്തില്‍ ഒതുക്കിയേക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. 0.35 ശതമാനമാണ് വര്‍ധനയെങ്കില്‍ റീപ്പോ നിരക്ക് 6.25 ശതമാനത്തിലെത്തും. ഇത് 2019 ഫെബ്രുവരിക്കു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയാണ്. 2020 മേയ് മുതല്‍ 2022 മേയ് വരെ റീപ്പോ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ 4 ശതമാനത്തിലായിരുന്നു.

ഇത്തവണ പലിശ എത്ര ഉയര്‍ത്തുന്നു എന്നതിലേറെ മുന്നോട്ടുള്ള ആര്‍ബിഐയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത് എന്നതിലാണ് വിപണിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവന്‍. പലിശ നിരക്കുകള്‍ 6.25 ശതമാനത്തിലെത്തുന്നതോടെ വര്‍ധന അവസാനിക്കുമെന്നു കരുതുന്നവരും, അതല്ല വീണ്ടും കാല്‍ ശതമാനംകൂടി വര്‍ധിപ്പിച്ച ശേഷം 6.5 ശതമാനത്തില്‍ 2023 മുഴുവന്‍ തുടരുമെന്നു വിലയിരുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമുണ്ട്. 2024 ല്‍ പലിശ കുറഞ്ഞുതുടങ്ങുമെന്നുതന്നെയാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തല്‍. ആര്‍ബിഐ ഇതു സംബന്ധിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്നതിലാവും ബുധനാഴ്ച വിപണിയുടെ കാതുകള്‍ മുഴുവന്‍. പലിശനിരക്കുയര്‍ത്തല്‍ സംബന്ധിച്ച നിലപാട് ‘ന്യൂട്രല്‍’ ആയി മാറ്റുന്നു എന്ന വാചകമാണ് വിപണി കാത്തിരിക്കുന്നത്. പലിശനിരക്കുയര്‍ത്തല്‍ തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അവസാനിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് അതു നൽകുക എന്നതിനാല്‍ വിപണിക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള വക നല്‍കും. തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന യോഗം ബുധനാഴ്ചയാണു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുക.

∙ തളരാതെ യുഎസ് തൊഴില്‍ മേഖല

യുഎസില്‍ പലിശ നിരക്കു വര്‍ധനയുടെ വേഗം കുറയ്ക്കുമെന്ന ഫെഡ് ചെയര്‍മാന്‍ ജെറോം പവലിന്റെ പ്രസംഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച യുഎസ് വിപണികളിലും തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലും വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയത്. ഈ മാസം 13നും 14നുമാണ് യുഎസില്‍ പലിശനിരക്കു തീരുമാനിക്കുന്ന എഫ്ഒഎംസി (ഫെഡറല്‍ ഓപ്പണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി) യോഗം. തുടര്‍ച്ചയായ മുക്കാല്‍ ശതമാനം പലിശനിരക്കു വര്‍ധന ഇത്തവണ അര ശതമാനത്തിലൊതുങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിപണി. എന്നാല്‍, വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവന്ന നോണ്‍ ഫാം പേറോള്‍ ഡേറ്റ പ്രകാരം തൊഴില്‍മേഖല ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിലാണ് എന്നത് ഈ പ്രതീക്ഷയ്ക്കു മങ്ങലേല്‍പിക്കുന്നുണ്ട്. പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലുകള്‍ ഒക്ടോബറില്‍ 2 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നായിരുന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടലെങ്കിലും ഇത് 2.63 ലക്ഷമായി ഉയരുകയാണ് ചെയ്തത്. ടെക് ഭീമന്‍മാരായ ആമസോണും ട്വിറ്ററും മെറ്റയുമെല്ലാം തൊഴിലുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടും തൊഴില്‍ മേഖല ശക്തമായി തുടരുന്നത് യുഎസ് ഫെഡിനെ പലിശനിരക്കു വര്‍ധനയുടെ പാതയില്‍ തുടരാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് വിപണി ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

∙ പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ തുറന്ന് ചൈന

ചൈനയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍ കുറവൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടര്‍ന്ന് സീറോ കോവിഡ് പോളിസിയില്‍ ഇളവു വരുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായിരിക്കുകയാണ്. ഷാങ്ഹായ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൈന തുറക്കുന്നത് മെറ്റലുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചരക്കു വിപണിക്ക് ഉണര്‍വേകും. ഡിമാന്‍ഡ് കൂടുന്നതിനാല്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലയും തിരികെ കയറിയേക്കാം.

∙ റഷ്യയുടെ എണ്ണയ്ക്ക് തടകെട്ടി ജി7

റഷ്യയിൽനിന്ന് കടല്‍വഴിയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ കയറ്റുമതിക്ക് ജി7 രാജ്യങ്ങള്‍ (യുഎസ്, യുകെ, കാനഡ, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാന്‍) ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലനിയന്ത്രണം ഡിസംബര്‍ 5നു നിലവില്‍ വന്നു. ബാരലിന് പരമാവധി 60 യുഎസ് ഡോളര്‍ എന്നതാണ് വിലപരിധി. റഷ്യ– യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തെ തുടര്‍ന്ന് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ റഷ്യയ്ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയാണിത്. വിലപരിധി പാലിക്കാത്ത എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതില്‍നിന്ന് ഷിപ്പിങ്, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളെ വിലക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇതു നടപ്പാക്കുക. എണ്ണകയറ്റുമതിക്കുള്ള കപ്പലുകളും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളും ഭൂരിഭാഗവും ജി7 രാജ്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നതാണ് പുതിയ നീക്കത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഓയില്‍ ഉല്‍പാദക രാജ്യമായ റഷ്യ തങ്ങളുടെ എണ്ണയുടെ 50 ശതമാനവും യുറോപ്പിലാണ് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നത്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഉപരോധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇതു നിലച്ചതോടെ ഇന്ത്യ, ചൈന, തുര്‍ക്കി എന്നിവിടങ്ങിലാണ് കാര്യമായും വില്‍പന. എന്നാല്‍, റഷ്യയില്‍നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനു പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ജി7 രാജ്യങ്ങളുടെ പുതിയ തീരുമാനം.

റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള ഓയിൽ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ തന്നെ വില നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമം. ഇതുവഴി, റഷ്യയ്ക്ക് യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനു പണം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴിയടയ്ക്കാമെന്ന് ജി7നും യൂറോപ്പും കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിലപരിധി റഷ്യ നിലവിൽ ഓയിൽ വിൽക്കുന്ന വിലയിൽനിന്ന് ഏറെ താഴെയല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഫലവത്താകില്ലെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. വിലനിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ജി7 ആലോചനയെ നേരത്തേതന്നെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് പുടിന്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇതിനിടെ, ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്ത എണ്ണയുൽപാദക രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഒപെക് പ്ലസ് ഉല്‍പാദനം നിലവിലുള്ള അതേ അളവില്‍ തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഉല്‍പാദനത്തില്‍ പ്രതിദിനം 20 ലക്ഷം ബാരലിന്റെ കുറവു വരുത്താന്‍ ഒക്ടോബറില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. റഷ്യന്‍ യുദ്ധത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ബാരലിന് 139 ഡോളര്‍ വരെ കുതിച്ചുയര്‍ന്നിരുന്ന ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ചൈനയിലെ കോവിഡിനെയും യൂറോപ്പിലെ മാന്ദ്യസൂചനകളെയും തുടര്‍ന്ന് 90 ഡോളര്‍ വരെ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് തിരികെ 100 ഡോളറിലേക്കു കയറാനും ഇത് ഇടവരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ചൈനയിലെ സീറോ കോവിഡ് നയത്തെ തുടര്‍ന്ന് വീണ്ടും കര്‍ശനമായ അടച്ചിടലിലേക്കു പോയതോടെ ഓയില്‍വില 80 ഡോളര്‍ വരെ താഴ്ന്നു. ഇപ്പോൾ 85–86 ഡോളര്‍ നിലവാരത്തിലാണ്.

ചൈനയില്‍ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഇളവു വരുന്നതോടെ വില വീണ്ടും കയറാനാണു സാധ്യത. റഷ്യന്‍ ഓയിലിന് ജി7 ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലനിയന്ത്രണവും റഷ്യ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന നിലപാടുമെല്ലാം ക്രൂഡ് വിലയിൽ വരുംദിവസങ്ങളില്‍ വന്‍ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനു വഴിവച്ചേക്കാം. ജി7 വിലനിയന്ത്രണത്തിലും റഷ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഉപരോധത്തിലുമൊന്നും ഇന്ത്യ പങ്കാളിയല്ലാത്തതിനാല്‍ പുതിയ നീക്കങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. രാജ്യത്തിനാവശ്യമായ ക്രൂഡ് ഓയിലില്‍ 85 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ നിലവില്‍ അതിന്റെ കാല്‍ഭാഗവും റഷ്യയില്‍നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നു വാങ്ങുന്നതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് റഷ്യന്‍ ഓയില്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

∙ ഇഎസ്ഐയും ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന്

എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പറേഷന് തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള അധിക ഫണ്ടിന്റെ 15 ശതമാനം വരെ ഓഹരികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. ഇടിഎഫ് (എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട്) വഴിയാണ് നിക്ഷേപം നടത്താനാകുക. നിലവില്‍ 65,000 കോടി രൂപയോളമാണ് ഇഎസ്ഐസിയുടെ കൈയില്‍ അധികഫണ്ടായുള്ളത്. വര്‍ഷംതോറും ഇതില്‍ 8000 മുതല്‍ 9000 കോടിവരെ വര്‍ധനയും വരും. തുടക്കത്തില്‍ 5 ശതമാനമാണ് ഇഎസ്ഐസി ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുക. രണ്ടു പാദങ്ങളില്‍ ഇതില്‍നിന്നുള്ള വരുമാനം വിലയിരുത്തിയശേഷം നിക്ഷേപം 15 ശതമാനം വരെയായി ഉയര്‍ത്തും. നിക്ഷേപം നിഫ്റ്റി 50, സെന്‍സെക്സ് ഇടിഎഫുകളില്‍ മാത്രമായി ഒതുക്കും. കടപ്പത്രങ്ങളിലെ നിക്ഷേപത്തിനു വരുമാനം കുറവായതിനാലാണ് ഓഹരിനിക്ഷേപത്തിലേക്കു കടക്കുന്നത്.

∙ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം വീണ്ടും കൂടി

നവംബർ 25ന് അവസാനിച്ച വാരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം 290കോടി ഡോളർ വർധിച്ച് 55,014 കോടി ഡോളറായി. തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം വാരമാണ് വിദേശനാണ്യശേഖരം കൂടുന്നത്.

∙ ‍ഐപിഒ ലിസ്റ്റിങ്

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഐപിഒ പുറത്തിറക്കിയ അഗ്രോ കെമിക്കൽ കമ്പനിയായ ധർമജ് ക്രോപ് ഗാർഡ് ഈയാഴ്ച ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ച ഐപിഒയുടെ ലിസ്റ്റിങ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു

∙ ടെക്നിക്കൽ നിലവാരങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നിഫ്റ്റിയില്‍ 116 പോയിന്റിന്റെ ഇടിവു നേരിട്ടെങ്കിലും അതു തുടര്‍ച്ചയായി എട്ടു ദിവസത്തെ കയറ്റത്തിനു ശേഷമുള്ള തിരുത്തലായിരുന്നു. അപ്പോഴും 18,600 നിലവാരം ശക്തമായ പിന്തുണ നല്‍കുന്നുണ്ട്. റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരത്തില്‍നിന്ന് തിരുത്തല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും അതിനുള്ള സൂചനകള്‍ ഇതുവരെ വിപണി നല്‍കിയിട്ടില്ല. 18,500–18,450 നിലവാരം തകര്‍ക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത തിരുത്തലിനു മുന്‍പ് നിഫ്റ്റി 18,800, 19,000 നിലവാരത്തിലേക്കു പോയേക്കാമെന്നാണ് ടെക്നിക്കല്‍ അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തല്‍. എങ്കിലും റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ വലിയ ലോങ് പൊസിഷനുകളെടുക്കുന്നതില്‍ കരുതല്‍ വേണം. ആവശ്യമായ ഹെഡ്ജിങ് നടത്തുകയോ സ്റ്റോപ് ലോസുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി ലാഭം സുരക്ഷിതമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയാകും നന്നാകുക.

(ലേഖകന്റെ ഇമെയിൽ: sunilkumark@mm.co.in)

English Summary: What to Expect in Indian and World Stock Markets This Week? Expert Analysis