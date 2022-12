മാന്ദ്യഭീതിയിൽ ഐടി ഓഹരി ഇടിവ്, വൻ ചാഞ്ചാട്ട സാധ്യത; മുന്നോട്ടുള്ള വഴി യുഎസ് ഫെഡ് പറയും

ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ ഒടുവില്‍ ഓഹരിവിപണിയെ റൈഡില്‍നിന്നു പിടിച്ചിറക്കി. ഇനി തിരികെ കയറണോ എന്ന് യുഎസ് ഫെഡ് പറയും. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിലെ ആര്‍ബിഐ പണനയസമിതി യോഗത്തില്‍ 0.35% പലിശനിരക്കു വര്‍ധന പ്രതീക്ഷിച്ചതു തന്നെയെങ്കിലും വര്‍ധിപ്പിക്കല്‍ നിര്‍ത്താറായില്ലെന്ന സൂചനയാണ് വിപണിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ആഗോള വിപണികളില്‍നിന്നു പിന്തുണയൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവിടെ സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ വഷളായിരുന്നുതാനും. ഈയാഴ്ച വരാനിരിക്കുന്ന യുഎസിലെ പലിശനിരക്കു പ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ വീണിടത്തുനിന്ന് എഴുന്നേല്‍ക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വിപണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പണപ്പെരുപ്പക്കണക്കുകളും പലിശനിരക്കു പ്രഖ്യാപനങ്ങളും തന്നെയാണ് ഈയാഴ്ചയെ നയിക്കുക. കണക്കുകള്‍ വിപണിയില്‍ വലിയ തിരുത്തലിനു വഴിവയ്ക്കുമോ, അതോ പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിന് ഊര്‍ജം പകരുമോ? ഇതു സംബന്ധിച്ച സൂചനകള്‍ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ ആര്‍ബിഐ നല്‍കുന്ന സൂചനകള്‍

ഈ വര്‍ഷം മേയില്‍ പലിശനിരക്കു വര്‍ധിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ആര്‍ബിഐ ഇതുവരെ രണ്ടേകാല്‍ ശതമാനം വര്‍ധന വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 4 ശതമാനത്തിലായിരുന്ന റീപ്പോ നിരക്ക് 6.25 ശതമാനത്തിലെത്തി. വര്‍ധന 50 ശതമാനത്തിലേറെ. ഇത് 2019 ഫെബ്രുവരിക്കു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പലിശനിരക്കാണ്. ഇത്തവണ 0.35% വര്‍ധന വരുത്തുമെന്നത് പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതു തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ആര്‍ബിഐ മയപ്പെടുമെന്നൊരു നേരിയ പ്രതീക്ഷകൂടി വിപണിക്കുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള വിത്ഡ്രോവല്‍ ഓഫ് അക്കൊമഡേഷന്‍ എന്ന നിലപാട് ന്യൂട്രല്‍ എന്നതിലേക്കു മാറുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. അതായത് പലിശനിരക്കു വര്‍ധന തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന സൂചന. ഇത് ഉണ്ടാവാതിരുന്നതിനാലാണ് വിപണികള്‍ നെഗറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചത്.

മുംബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനത്തിനു മുന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: PUNIT PARANJPE / AFP

പലിശനിരക്കു വര്‍ധന ഇനിയും തുടരേണ്ടിവരുമെന്നതിനു മുഖ്യകാരണമായി ആര്‍ബിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം (core inflation) ഇപ്പോഴും താഴ്ന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഏറ്റവും ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷ്യ, ഇന്ധന മേഖലകളിലെ വിലക്കയറ്റം മാറ്റിനിര്‍ത്തിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ കണക്കാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നതിന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കണമെങ്കില്‍ അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം കുറയണം. 2023 ഫെബ്രുവരി 6 മുതല്‍ 8 വരെയാണ് ആര്‍ബിഐ പണനയ സമിതിയുടെ അടുത്ത യോഗം. അതിനു മുന്‍പ് നവംബറിലെയും ഡിസംബറിലെയും പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ വരും. കണക്കുകള്‍ അനുകൂലമായാല്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ കാല്‍ ശതമാനം പലിശകൂടി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും അതോടെ തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് പലിശനിരക്കു വര്‍ധന അവസാനിക്കുമെന്നുമാണ് പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. നവംബറിലെ പണപ്പെരുപ്പം തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും. സെപ്റ്റംബറിലെ 7.41 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് ഒക്ടോബറില്‍ 6.77ലേക്കു കുറഞ്ഞിരുന്നു. അത് നവംബറില്‍ 6.4 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

∙ യുഎസ് ഫെഡിനു കാതോര്‍ത്ത്

യുഎസിലെ പണനയം തീരുമാനിക്കുന്ന ഫെഡറല്‍ ഓപ്പണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ (എഫ്ഒഎംസി) യോഗം ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങും. ബുധനാഴ്ചയാണ് നയം പ്രഖ്യാപിക്കുക. അതിനു മുന്‍പ് ചൊവ്വാഴ്ച യുഎസിലെ അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ (core inflation) കണക്കു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃവില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റീട്ടെയ്ല്‍ പണപ്പെരുപ്പം യുഎസില്‍ കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിയെങ്കിലും അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം സെപ്റ്റംബറില്‍ 40 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയായ 6.6 ശതമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഒക്ടോബറില്‍ ഇത് 6.3 ശതമാനത്തിലേക്കു താഴ്ന്നു. അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ ഉപഭോക്തൃവില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പത്തില്‍ പ്രകടമായ കുറവു വരികയുള്ളൂ. ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന യുഎസ് ഫെഡറല്‍ ഓപ്പണ്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം നവംബറിലെ കണക്കുകളും പരിഗണിച്ചേക്കും.

തുടര്‍ച്ചയായി 4 തവണ 0.75% പലിശ വര്‍ധിപ്പിച്ച യുഎസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് ഇത്തവണ വര്‍ധന അരശതമാനത്തില്‍ ഒതുക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്തുവന്ന സേവനമേഖലയുടെ പിഎംഐ, തൊഴില്‍മേഖലയില്‍നിന്നുള്ള കണക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അമേരിക്കന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചുകയറുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് നല്‍കുന്നത്. ഇത് യുഎസ് ഫെഡിനെ പലിശനിരക്കു വര്‍ധനയുടെ പാതയില്‍ത്തന്നെ തുടരാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിപണികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച പലിശനിരക്കു പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളാണ് വിപണിക്കു നിര്‍ണായകമാകുക. ബുധനാഴ്ച രാത്രി യുഎസ് മാര്‍ക്കറ്റിലും വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടാകാം. ശുഭസൂചനകള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ ഓഹരിവിപണി കുതിപ്പു തുടര്‍ന്നേക്കാം.

∙ റഷ്യയുടെ എണ്ണ ഇന്ത്യ വാങ്ങും

റഷ്യയിൽനിന്ന് കടല്‍വഴിയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില്‍ കയറ്റുമതിക്ക് ജി7 രാജ്യങ്ങളും (യുഎസ്, യുകെ, കാനഡ, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാന്‍) യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ഓസ്ട്രേലിയയും ചേര്‍ന്ന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലനിയന്ത്രണം മറികടന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാന്‍ റഷ്യ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതായി ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ റഷ്യന്‍ എംബസിയില്‍നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. വലിയ ശേഖരണ ശേഷിയുള്ള കപ്പലുകള്‍ ലീസിങ്ങിന് എടുക്കാനും പുതിയത് നിര്‍മിക്കാനും ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് റഷ്യന്‍ ഡപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി അലക്സാണ്ടര്‍ നൊവാക് അറിയിച്ചത്. വിലപരിധി പാലിക്കാത്ത ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി വരുന്ന കപ്പലുകളെയും അവയ്ക്ക് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് നല്‍കുന്നതിനെയുമാണ് ജി7 രാജ്യങ്ങള്‍ വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മറികടക്കുകയാണ് റഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ എണ്ണ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എവിടെനിന്നു കിട്ടിയാലും വാങ്ങുമെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. 2022 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലം ഇന്ത്യ ആകെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണയുടെ 0.2% മാത്രമായിരുന്നു റഷ്യയില്‍നിന്നു വാങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അത് നിലവില്‍ 20 ശതമാനത്തോളമായി ഉയര്‍ന്നു. നവംബറില്‍ പ്രതിദിനം 9 ലക്ഷം ബാരലില്‍ കൂടുതല്‍ എണ്ണയാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയില്‍നിന്നു വാങ്ങിയത്.

ചിത്രം: AFP

∙ രൂപയുടെ രാജ്യാന്തര ഇടപാടിന് കോപ്പു കൂട്ടി ആര്‍ബിഐ

രൂപയില്‍ രാജ്യാന്തര വ്യാപാര ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നതു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി കൂടുതല്‍ നടപടികളുമായി ആര്‍ബിഐ. ഇത്തരം ഇടപാടുകള്‍ നടത്താനാവശ്യമായ സ്പെഷല്‍ വോസ്ട്രോ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ കൂടുതല്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുകയാണ്. ഉപരോധം നേരിടുന്ന റഷ്യയ്ക്കു പുറമെ, കൂടുതല്‍ ഡോളര്‍ ശേഖരം കൈവശമില്ലാത്ത ചെറിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ പലതും പ്രാദേശിക കറന്‍സി ഇടപാടിനു താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുകോ ബാങ്കിനും ഇന്‍ഡസിന്‍ഡ് ബാങ്കിനും റഷ്യയുമായി ഇടപാടു നടത്താനാണ് അനുമതി. എസ്ബിഐ ശ്രീലങ്കയുമായും മൗറിഷ്യസുമായും പിഎന്‍ബി മ്യാന്‍മറുമായും രൂപയില്‍ ഇടപാടു നടത്തും. യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, കാനറാ ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകളാണ് വോസ്ട്രോ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ബാങ്കുകള്‍. വോസ്ട്രോ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കം ജൂലൈയില്‍ ആരംഭിച്ചതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇതുവഴിയുള്ള ഇടപാടു സംബന്ധിച്ച നടപടികള്‍ പൂര്‍ണനിലയിലായിട്ടില്ല. വൈകാതെ കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങളുമായി രൂപയില്‍ ഇടപാടു നടത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആര്‍ബിഐ.

∙ ‍വീണ്ടും ഐപിഒ ലഹരി

മൂന്ന് കമ്പനികള്‍ ഈയാഴ്ച ഐപിഒ പുറത്തിറക്കുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ 33 കമ്പനികളാണ് ഐപിഒ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതുവഴി 55,000 കോടി രൂപ ഓഹരിവിപണിയില്‍നിന്നു സമാഹരിച്ചു. എന്നാല്‍ 2021ല്‍ 63 കമ്പനികള്‍ ഐപിഒ വഴി 1.19 ലക്ഷം കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ വൈന്‍ വിപണിയിലെ മാര്‍ക്കറ്റ് ലീഡറായ സുല വൈന്‍യാര്‍ഡ്സ്, അബാന്‍സ് ഹോള്‍ഡിങ്സ്, പ്രീമിയം കാറുകളുടെ റീട്ടെയ്ല്‍ ഡീലറായ ലാന്‍ഡ്മാര്‍ക്ക് കാര്‍സ് എന്നിവയാണ് ഈയാഴ്ച സബ്സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഐപിഒകള്‍. സുല വൈന്‍യാര്‍ഡ്സ് ഡിസംബർ 12 മുതല്‍ 14 വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വിലപരിധി 340– 357. കമ്പനി ഉടമകളുടെ ഓഹരിയില്‍നിന്ന് ഓഫര്‍ ഓഫ് സെയ്ല്‍ വഴിയാണ് വില്‍പന എന്നതിനാല്‍ ഐപിഒ വഴി ലഭിക്കുന്ന തുക കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടില്ല എന്ന പോരായ്മയുണ്ട്. എങ്കിലും മികച്ച കമ്പനിയെന്ന നിലയില്‍ ഐപിഒ ലിസ്റ്റിങ്ങില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്ന് അനലിസ്റ്റുകളില്‍ ചിലര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

ചിത്രം: istockphotos

അബാന്‍സ് ഹോള്‍ഡിങ്സ് ഐപിഒ ഡിസംബര്‍ 12 മുതല്‍ 15 വരെ ലഭ്യമാകും. വിലപരിധി 256–270. തങ്ങളുടെ സബ്സിഡിയറിയായ അബാന്‍ ഫിനാന്‍സിന്റെ ബിസിനസ് വിപുലീകരണത്തിനാണ് ഐപിഒ വഴി സമാഹരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമെ, യുകെ, സിംഗപ്പൂര്‍, യുഎഇ, ചൈന, മൗറീഷ്യസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ലാന്‍ഡ്മാര്‍ക് കാര്‍സ് 13 മുതല്‍ 15 വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വിലപരിധി 481–506 രൂപ. മെഴ്സിഡീസ് ബെന്‍സ്, ഹോണ്ട, ജീപ്പ്, ഫോക്സ്‌വാഗന്‍, റെനോ തുടങ്ങിയ കാറുകളുടെ ഡീലര്‍ഷിപ്പാണ് ലാന്‍ഡ്മാര്‍ക്കിനുള്ളത്.

∙ നികുതിവരവില്‍ കുതിപ്പ്

∙ ഇന്ത്യയില്‍ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നവംബര്‍ വരെയുള്ള പ്രത്യക്ഷ നികുതി വരവ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതില്‍നിന്നു 24.26% ഉയര്‍ന്ന് 8.77 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. ഇത് വാര്‍ഷിക ബജറ്റ് ലക്ഷ്യമായ 14.20 ലക്ഷം കോടിയുടെ 61.79% വരും. വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷനികുതി ബജറ്റില്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടതിലും 4.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ അധികം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജിഎസ്ടി വരവിലും 70,000 കോടി മുതല്‍ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെ വര്‍ധന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യ–യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനായി ഭക്ഷ്യ, വളം സബ്സിഡിയിനത്തില്‍ കനത്ത വര്‍ധന വരുത്തിയതു മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി ഇതുവഴി പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇതു ധനക്കമ്മി ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച 6.4 ശതമാനത്തില്‍ ഒതുക്കിനിര്‍ത്താനും സഹായകമായേക്കും.

∙ ഇന്ത്യയുടെ സേവനമേഖലയുടെ പിഎംഐ (പര്‍ച്ചേസിങ് മാനേജേഴ്സ് ഇന്‍ഡക്സ്) ഒക്ടോബറിലെ 55.1 പോയിന്റില്‍നിന്ന് നവംബറില്‍ 56.4 പോയിന്റായി ഉയര്‍ന്നു. 50നു മുകളില്‍ വരുന്നത് വളര്‍ച്ചയുടെ സൂചകമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. 2021 ഓഗസ്റ്റ്റിനു ശേഷമുള്ള 16 മാസം തുടര്‍ച്ചയായി സര്‍വീസസ് പിഎംഐ 50നു മുകളിലാണ്.

∙ റേറ്റിങ് ഏജന്‍സികളും ബാങ്കുകളും ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ചാ അനുമാനം തുടര്‍ച്ചയായി വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, ലോകബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചാ അനുമാനം ഉയര്‍ത്തി. നേരത്തേ 6.5 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയിലൊതുങ്ങുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് 6.9 ആയാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. ആഗോള പ്രതിസന്ധികള്‍ രൂക്ഷമാകുന്നതിനു മുന്‍പ് 7.5% വളര്‍ച്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ഒക്ടോബറില്‍ 6.5 ആയി വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോള്‍ അല്‍പം ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വ്യാപാര ഇടപാടുകളേക്കാളേറെ കരുത്തുറ്റ ആഭ്യന്തരവിപണിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി പറയുന്നത്. ലോകബാങ്കിന്റെ അനുമാനം ആര്‍ബിഐയുടെ കണക്കുകളോട് (7%) അടുത്തുനില്‍ക്കുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയും യുകെയും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര്‍ സംബന്ധിച്ച് ആറാം വട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങും. ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ഋഷി സുനക് ബ്രിട്ടനില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ചര്‍ച്ചയാണിത്.

∙ ടെക്നിക്കൽ നിലവാരങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചൈന, ജപ്പാന്‍ വിപണികള്‍ മാറ്റിനിര്‍ത്തിയാല്‍ ഇന്ത്യ, യുഎസ്, യുകെ, ജര്‍മനി തുടങ്ങി ആഗോള വിപണികളെല്ലാം തിരിച്ചിറക്കത്തിലാണ്. സെന്‍സെക്സ് 686 പോയിന്റും (1.09%), നിഫ്റ്റി 199 പോയിന്റും (1.07%) ഇടിഞ്ഞപ്പോള്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ നിഫ്റ്റി (1.57%), ഡൗജോണ്‍സ് (2.77%)), നാസ്ഡാക് (3.99%), എസ്ആന്‍ഡ്പി (3.37%), ഫുട്സി (1.95%), ഡാക്സ് (1.09%) എന്നിവയെല്ലാം കനത്ത നഷ്ടം രേഖപ്പടുത്തി. അതേസമയം ചൈനയിലെ ഹാങ്സാങ് സൂചിക 6.56% നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ജപ്പാനിലെ നിക്കെയ് സൂചിക നേരിയ ലാഭത്തിലാണ് (0.29%) കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. മൂന്നു മാസത്തിനിടെ ആദ്യമാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണികള്‍ ഒരാഴ്ച ഒരു ശതമാനത്തിലേറെ നഷ്ടം നേരിടുന്നത്. ഇതിനു മുന്‍പത്തെ രണ്ടാഴ്ച തുടര്‍ച്ചയായി നേട്ടത്തിലായിരുന്നു.

ആഗോളതലത്തിലെ മാന്ദ്യഭീതിയില്‍ ഐടി കമ്പനികളുടെ ഓഹരിയിലുണ്ടായ കനത്ത ഇടിവാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചത്. ഡിസംബർ 9നു മാത്രം നിഫ്റ്റി ഐടി സൂചിക 3.14 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ആഴ്ചയിലെ മൊത്തം ഇടിവ് 6 ശതമാനത്തോളം വരും. 18,500 നിലവാരത്തിനു താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്തത് നിഫ്റ്റിക്കു നല്ല സൂചനയല്ല. 18,450–400 നിലവാരത്തിനു താഴേക്കിറങ്ങുന്നത് കൂടുതല്‍ താഴെ നിലവാരങ്ങളിലേക്ക് വഴിതുറന്നേക്കാം. യുഎസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പലിശനിരക്കു പ്രഖ്യാപനവും ഇന്ത്യയിലെ പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകളും ഈയാഴ്ച വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിനാല്‍ നിക്ഷേപകര്‍ കരുതലെടുക്കുന്നതു നന്നാവും. ബുധനാഴ്ച വരെ ഇത്തരം വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്കു കാത്തിരിക്കുന്നതിനാല്‍ വിപണിയില്‍ വന്‍ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രകടമായേക്കാം. യുഎസ് ഫെഡില്‍നിന്നു ശുഭ സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ വാരാന്ത്യം നേട്ടത്തിന്റേതുമാകാം.

English Summary: What to Expect in Indian and World Stock Markets in Upcoming Days