മാന്ദ്യഭീതിയിലേക്ക് യൂറോപ്പ്; അന്തമില്ലാതെ കുതിച്ച് പലിശ, ഉയരത്തിലും സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ഓഹരിവിപണി

പലിശനിരക്കുയര്‍ത്തല്‍ അടുത്ത വര്‍ഷവും തുടരുമെന്ന് യുഎസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വും യൂറോപ്യന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കും സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഇട നല്‍കാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കിയത് ഓഹരിവിപണികളുടെ കുതിപ്പിന് ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി തടയിട്ടു. പലിശ ഇത്രയേറെ ഉയരുന്നത് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മാന്ദ്യത്തിലേക്കു തള്ളിയിടുമെന്ന ആശങ്കയില്‍, ആഗോള ഓഹരിവിപണികളെല്ലാം ഒരേ താളത്തില്‍ നഷ്ടത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയ ആഴ്ചയാണ് കടന്നുപോയത്. ഇന്ത്യയിലെ പണപ്പെരുപ്പം പ്രതീക്ഷച്ചതിലും കുറഞ്ഞതിന്റെ ആശ്വാസവും ഈ തിരിച്ചിറക്കത്തെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിച്ചില്ല. എങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച വ്യാപാരം തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ഏഷ്യന്‍ വിപണികള്‍ നഷ്ടത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് പിന്നാലെ പോകുന്നില്ല എന്നതും യുഎസ്, യുറോപ്യന്‍ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വ്യാപാരം നേരിയ നേട്ടത്തില്‍ തുടരുന്നതും പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാവുന്ന വമ്പന്‍ തീരുമാനങ്ങളോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ ഒന്നും ഈയാഴ്ച വരാനില്ലെന്നിരിക്കേ യുഎസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളുടെ താളത്തിനൊത്താവും ഇവിടെയും ചലനങ്ങള്‍. ഡിസംബറില്‍ ക്രിസ്മസിനു മുന്‍പായി ഒരു സാന്താക്ലോസ് റാലിയെന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്കു നേരിയ മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂര്‍ണമായി കൈവിട്ടിട്ടില്ല.

∙ പലിശ ഉയര്‍ത്തല്‍ എന്നവസാനിക്കും

ആര്‍ബിഐയുടെ പലിശ ഉയര്‍ത്തലും വര്‍ധന തുടരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഡിസംബറിലെ ആദ്യവാരം വിപണികളെ നഷ്ടത്തിലാക്കിയെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യുഎസും പിന്നാലെ യൂറോപ്യന്‍ കേന്ദ്രബാങ്കും യുകെയും ഇതിലും കടുത്ത നിലപാടെടുത്തതാണ് ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരിവിപണികളും നഷ്ടത്തിലേക്കു കൂപ്പുകുത്താനിടയാക്കിയത്.

യുഎസില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി 4 തവണ 0.75% വര്‍ധനയ്ക്കു ശേഷം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അരശതമാനം കൂടി വര്‍ധിപ്പിച്ചതോടെ പലിശ നിരക്ക് 4.25-4.5% നിലവാരത്തിലെത്തി. 15 വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പലിശനിരക്കാണിത്. പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിനാല്‍ പലിശനിരക്കു വര്‍ധന ഇത്തവണത്തോടെ തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞമാസം വിപണികളില്‍ ഉണര്‍വു പ്രകടമായത്. ഉയര്‍ന്ന പലിശനിരക്ക് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പിന്നോട്ടടിക്കുമെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നതു വരെ പലിശവര്‍ധന തുടരുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് യുഎസ് ഫെഡ് ചെയര്‍മാന്‍ ജെറോം പവല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2023ല്‍ നിരക്കുവര്‍ധന തുടരുമെന്നും ഉയര്‍ന്ന പലിശനിരക്ക് ദീര്‍ഘകാലം തുടരേണ്ടിവരുമെന്നും പവല്‍ സൂചിപ്പിച്ചത് ആഗോള വിപണികളെ ഉലച്ചു.

യുഎസിലെ പണപ്പെരുപ്പത്തില്‍ പ്രതീക്ഷച്ചതിലേറെ കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബറില്‍ 7.7 ശതമാനമായിരുന്നത് നവംബറില്‍ 7.1 ആയി കുറഞ്ഞു. 7.3 ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. ഈ സൂചനകളെല്ലാം പരിഗണിച്ച് യുഎസ് ഫെഡ് പലിശനയം മയപ്പെടുത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെ കടവിരുദ്ധമായ നിലപാടു വന്നത് വിപണികളെ ചൊടിപ്പിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യൂറോപ്യന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കും യുകെയും ഇതേ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യൂറോ മേഖലയിലും (യൂറോ കറന്‍സി ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 രാജ്യങ്ങള്‍) ഇത്തവണ അരശതമാനം പലിശയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലുള്ള യൂറോ മേഖലയില്‍ 2023 മുഴുവന്‍ പലിശവര്‍ധന തുടരാനാണു സാധ്യത. ഇത് ഈ രാജ്യങ്ങളെ കടുത്ത മാന്ദ്യത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുമെന്നുറപ്പാണ്. യുകെയില്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചത്തെ അരശതമാനം വര്‍ധനയോടെ പലിശ 3.5 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഇത് ബ്രിട്ടനില്‍ 2008നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പലിശനിരക്കാണ്

∙ ഇന്ത്യയിലെ പണപ്പെരുപ്പം

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇന്ത്യയില്‍ നവംബറിലെ പണപ്പെരുപ്പക്കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നത് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഒക്ടോബറില്‍ 6.77 ശതമാനത്തിലെത്തിയിരുന്ന റീട്ടെയില്‍ പണപ്പെരുപ്പം നവംബറില്‍ 6.4 നിലവാരത്തിലേക്കു വരുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് 11 മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി ആര്‍ബിഐ ലക്ഷ്യംവച്ച പരമാവധി സഹനപരിധിയായ 6 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങി 5.88 ശതമാനത്തിലെത്തി. മൊത്തവിലസൂചിക (WPI) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം ഒക്ടോബറിലെ 8.39 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 5.85ലേക്കും താഴ്ന്നു. ഇത് 21 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലവാരമാണ്. എന്നാല്‍, റീട്ടെയ്ല്‍ പണപ്പെരുപ്പം (higher base effect) കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തവണ പ്രകടമായ കുറവു കാണിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. അടുത്ത മാസം ഇതേ ട്രെ‍ന്‍ഡ് തുടര്‍ന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല.

മാത്രമല്ല പച്ചക്കറിയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില കുറയുന്നുവെങ്കിലും അരിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെയും വില അനിയന്ത്രിതമായി കൂടുകയാണ്. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിലെ പണപ്പെരുപ്പത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. ഒക്ടോബറില്‍ 17.64 ശതമാനമായിരുന്ന ഗോതമ്പ് വിലക്കയറ്റം നവംബറില്‍ 19.67 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. ഈ വര്‍ഷം തുടക്കത്തില്‍ ഇത് വെറും 5% ആയിരുന്നു. അരിയുടെ വിലക്കയറ്റം ഈ വര്‍ഷം തുടക്കത്തില്‍ 2.8% ആയിരുന്നത് നവംബറില്‍ 10.51% ആണ്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ഉല്‍പാദനത്തെ ബാധിച്ചതാണ് മുഖ്യകാരണം. ആര്‍ബിഐ 0.35% പലിശനിരക്കുയര്‍ത്തിയ ഡിസംബര്‍ ആദ്യവാരത്തിലെ പണനയസമിതി യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സ് ഈയാഴ്ച പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. പലിശനിരക്കു വര്‍ധനയുടെ കാര്യത്തില്‍ മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സംബന്ധിച്ചു നടന്ന ചര്‍ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ലഭ്യമാകും.

∙ രണ്ട് ഐപിഒകള്‍കൂടി

ഈയാഴ്ച 2 പുതിയ ഐപിഒകള്‍ പ്രാഥമികവിപണിയിലെത്തുന്നു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ 3 ഐപിഒകള്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ക്കും മറ്റും സാങ്കേതികവിദ്യ അധിഷ്ഠിതമായ ധനകാര്യ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന കമ്പനിയായ കെഫിന്‍ (KFin) ടെക്നോളജീസ് ഐപിഒയ്ക്ക് ഡിസംബർ 19 മുതല്‍ 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിലപരിധി– 347–366 രൂപ. 40 എണ്ണത്തിന്റെ ലോട്ടുകളായി വാങ്ങാം. ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിങ് സേവനദാതാവായ എലിന്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐപിഒയ്ക്ക് 20 മുതല്‍ 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിലപരിധി 234– 247 രൂപ. 60 ഓഹരികളുടെ ലോട്ട് ആയി വാങ്ങാം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഐപിഒ പുറത്തിറക്കിയ സുല വൈന്‍യാര്‍ഡ്സ് ഡിസംബർ 22ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അബാന്‍സ് ഹോള്‍ഡിങ്സ്, ലാന്‍ഡമാര്‍ക് കാര്‍സ് എന്നിവയുടെ ലിസ്റ്റിങ് 23നു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്.

∙ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് സെന്‍സെക്സില്‍

∙ ഡിസംബര്‍ 19 മുതല്‍ സെന്‍സെക്സില്‍നിന്ന് ഡോ. റെഡ്ഡീസ് പുറത്താകും. പകരം ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് സൂചികയില്‍ ഇടംപിടിക്കും. റെഡ്ഡീസ് പുറത്താകുന്നതോടെ സണ്‍ ഫാര്‍മ സെന്‍സെക്സിലെ ഏക ഫാര്‍മ കമ്പനിയാകും.

∙ നവംബറില്‍ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി 0.59% വര്‍ധിച്ച് 3,199 കോടി ഡോളറായപ്പോള്‍ ഇറക്കുമതി 5.6% വര്‍ധിച്ച് 5588 കോടി ഡോളറായി. ഇതോടെ വ്യാപാരക്കമ്മി ഏഴു മാസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയായ 2389 കോടി ഡോളറിലെത്തി. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ വ്യാപാരക്കമ്മി 2123 കോടി ഡോളര്‍ മാത്രമായിരുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കുന്ന വായ്പ ഡിസംബര്‍ 2ന് അവസാനിച്ച ദ്വൈവാരത്തില്‍ 17.5% വര്‍ധിച്ച് 131.06 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. അതേസമയം നിക്ഷേപ വളര്‍ച്ച 9.9% മാത്രമാണ്. 175.24 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ കാലയളവിലെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം. ആര്‍ബിഐ വരുത്തിയ റീപ്പോ നിരക്കുവര്‍ധന ബാങ്കുകള്‍ അതേപടി വായ്പ പലിശയില്‍ വരുത്തിയെങ്കിലും നിക്ഷേപ നിരക്കുകള്‍ ആനുപാതികമായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നില്ല. നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഒട്ടേറെ ബാങ്കുകള്‍ നിക്ഷേപ പലിശയില്‍ വര്‍ധന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ഡിസംബര്‍ 9ന് അവസാനിച്ച വാരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം 290 കോടി ഡോളര്‍ വര്‍ധിച്ച് 56,407 കോടി ഡോളറായി. തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാം വാരമാണ് വിദേശനാണ്യശേഖരം വര്‍ധിക്കുന്നത്. റഷ്യ–യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്‍പ്, ഫെബ്രുവരി 25ന് വിദേശനാണ്യശേഖരം 63,135 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. ഡോളര്‍ കുതിച്ചുയരാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ രൂപയുടെ മൂല്യം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താനായി ആര്‍ബിഐ ഡോളര്‍ വിറ്റഴിച്ചതുമൂലം വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തില്‍ ഇടിവു സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

∙ ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 17 വരെയുള്ള പ്രത്യക്ഷനികുതിവരവ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതില്‍നിന്നു 19.81% വര്‍ധിച്ച് 11,35 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. 2022–23 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് ലക്ഷ്യമായ 14.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 80% വരും ഇത്. അവസാദ പാദത്തില്‍ നികുതി വരവ് കൂടും എന്നതിനാല്‍ ഇത്തവണ സര്‍ക്കാരിന് ബജറ്റ് ലക്ഷ്യത്തേക്കാളേറെ വരുമാനം ഇതുവഴി ലഭിക്കുമെന്നുറപ്പായി.

∙ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്ന ഡേറ്റകളില്‍ കാണുന്നതിലേറെ വളര്‍ച്ച നേടുമെന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സ്വീസ് വിലയിരുത്തല്‍. 2024ല്‍ ഇന്ത്യ 7% വളര്‍ച്ച നേടുമെന്നും ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണി അടുത്തവര്‍ഷം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരത്തില്‍നിന്ന് 14% ഉയരത്തിലെത്തുമെന്നും ക്രെഡിറ്റ് സ്വീസ് റിസര്‍ച് വിഭാഗം തലവന്‍ നീലകാന്ത് മിശ്ര പറയുന്നു.

∙ ടെക്നിക്കൽ നിലവാരങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആഗോള ഓഹരിവിപണികളിലെല്ലാം 2 മുതല്‍ 3 ശതമാനം വരെ തിരുത്തലുണ്ടായപ്പോള്‍ സെന്‍സെക്സില്‍ 1.36ശതമാനവും നിഫ്റ്റിയില്‍ 1.23 ശതമാനവും മാത്രമാണ് ഇടിവുണ്ടായത്. 18,200 നിലവാരത്തില്‍ ശക്തമായ പിന്തുണയുള്ള നിഫ്റ്റിക്ക് 18,600 ശക്തമായ സമ്മര്‍ദമേഖലയുമായി തുടരും. 18,300 നു മുകളില്‍ 18,420, 18,480 നിലവാരങ്ങളിലും വില്‍പനസമ്മര്‍ദം പ്രതീക്ഷിക്കാം. 18,600നു മുകളിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുകയറുകയും നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നീക്കം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതേസമയം, 18,200 നിലവാരം താഴേക്കു ഭേദിക്കപ്പെട്ടാല്‍ 18,050– 18,000ത്തിലാണ് പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 17,900ത്തിനു താഴേക്കിറങ്ങിയാല്‍ വലിയ തിരുത്തലുകളുണ്ടായേക്കാം. നാളുകളായി ഏറ്റവും കരുത്തു കാണിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും കഴിഞ്ഞ വെള്ളയാഴ്ച നഷ്ടം കുറിച്ചു. 42,900, 42,800 നിലവാരങ്ങളില്‍ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം. മുകളിലേക്കുള്ള നീക്കം ലഭിച്ചാല്‍ 43,400, 43,520, 43,620 മേഖലകളില്‍ വില്‍പനസമ്മര്‍ദം വന്നേക്കും. ആഗോള വിപണികളിലെ ചലനങ്ങള്‍ ഈയാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെയും നയിക്കാനാണു സാധ്യത.

ലേഖകന്റെ ഇമെയിൽ: sunilkumark@mm.co.in

English Summary: What to Expect in Indian and World Stock Markets in Coming Days