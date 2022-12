ടിക് കൊണ്ടറിയാം ട്വീറ്റിന്റെ ബലാബലം

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്വിറ്ററിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രൊഫൈലുകൾക്ക് ഇനി മുതൽ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ടിക് മാർക്കുകൾ. ബ്ലൂ, ഗോൾഡൻ, ഗ്രേ ടിക്കുകളാണ് പ്രധാനമായുമുള്ളത്. ഇവയ്ക്കൊപ്പം പ്രൊഫൈൽ ചിത്രങ്ങളുടെ ആകൃതിയിലും ഒപ്പമുള്ള ലേബലുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇലോൺ മസ്ക് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇതുവരെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രൊഫൈലുകൾക്ക് നീല ടിക് മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്.

ട്വിറ്ററിലെ ടിക്കുകൾ ഇനിയങ്ങനെ

∙ ബ്ലൂ ടിക്:

ഇലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് വെരിഫൈ ചെയ്ത ശ്രദ്ധേയമായ അക്കൗണ്ടുകൾ (ലെഗസി അക്കൗണ്ടുകൾ), ട്വിറ്ററിന്റെ പെയ്ഡ് സേവനമായ 'ട്വിറ്റർ ബ്ലൂ' സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ. ലെഗസി അക്കൗണ്ടുകൾ എങ്കിൽ ടിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 'This is a legacy== verified account...' എന്നു തുടങ്ങുന്ന മെസേജും പെയ്ഡ് എങ്കിൽ 'This account is verified because it’s subscribed to Twitter Blue' എന്ന സന്ദേശം കാണാം.

∙ ഗോൾഡൻ ടിക്:

ഒഫിഷ്യൽ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ബാധകം. ഇവയുടെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം ചതുരാകൃതിയിലുമായിരിക്കും.

∙ ഗ്രേ ടിക്:

രാജ്യതലവന്മാർ, ഔദ്യോഗിക വക്താക്കൾ, നയതന്ത്ര നേതാക്കൾ, സർക്കാർ പ്രൊഫൈലുകൾ, രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾ, എംബസികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ബാധകം.

∙ ടിക്കിനൊപ്പം ലോഗോ:

ടിക് മാർക്കിനൊപ്പം മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ലോഗോയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് ആണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാ: ട്വിറ്റർ ബിസിനസ് എന്ന പ്രൊഫൈലിൽ ടിക് മാർക്കിനു ശേഷമുള്ള ലോഗോ ട്വിറ്റർ കമ്പനിയുടേതാണ്. അതിൽ ക്ലിക് ചെയ്താൽ ട്വിറ്റിന്റെ പ്രധാന പ്രൊഫൈൽ തുറന്നുവരും.

ലേബലുകൾ ഇവ

പ്രശസ്തമായ ബ്രാൻഡുകൾക്കും മറ്റും 'Official' എന്ന ലേബലും വരും. സർക്കാർ വക മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾക്കൊപ്പം State-affiliated media എന്ന ലേബലുണ്ടായിരിക്കും. സർക്കാർ പ്രൊഫൈലുകളിലും പ്രത്യേക ലേബലുണ്ടായിരിക്കും. (ഉദാ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രൊഫൈലിൽ 'India Government Official'). മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ തനിയെ ട്വീറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബോട്ട് അക്കൗണ്ടുകളെങ്കിൽ 'Automated by...' എന്ന ലേബലുണ്ടായിരിക്കും.