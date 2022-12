64.71% ഓഹരി; എൻഡിടിവി ഇനി അദാനിക്ക് സ്വന്തം: ‘മൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ’

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ എൻഡിടിവി ഇനി അദാനിക്ക് സ്വന്തം. എൻഡിടിവി സ്ഥാപകരായ പ്രണോയ് റോയിയും രാധിക റോയിയും 27.26% ഓഹരി വിൽക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ എൻഡിടിവിയിൽ അദാനിയുടെ ഓഹരി 64.71 ശതമാനമായി ഉയരും. നിലവിൽ 37.5 ശതമാനവുമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് എൻഡിടിവിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരിയുടമയാണ്. പുതിയ നീക്കത്തോടെ ഓഹരി വിഹിതം 51% കടക്കുന്നതിനാൽ കമ്പനി അദാനിയുടേതാകും. അദാനിയുടെ മാധ്യമ ഉപകമ്പനിയായ എഎംജി മീഡിയ നെറ്റ്‍വർക്കിനായിരിക്കും ഇനി എൻഡിടിവിയുടെ ചുമതല.29.18% ഓഹരി നേരത്തെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയ അദാനി ഡിസംബർ ആദ്യ ആഴ്ച നടന്ന ഓപ്പൺ ഓഫർ വഴിയാണ് വിഹിതം 37.5 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയത്.

എൻഡിടിവിയിൽ 32.26% ഓഹരിയാണ് പ്രണോയ് റോയിക്കും രാധിക റോയിക്കും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. 27.26% അദാനിക്ക് വിൽക്കുന്നതോടെ ഇരുവർക്കും ഇനി 5% ഓഹരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വിശ്വാസ്യത, ആധികാരികത തുടങ്ങിയവയുടെ പര്യായമായ എൻഡിടിവിയിലാണ് ഗൗതം അദാനി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും, ഈ മൂല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പ്രണോയ് റോയിയും രാധിക റോയിയും പറഞ്ഞു. ഓപ്പൺ ഓഫർ സമയം മുതൽ അദാനിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ക്രിയാത്മകമായിരുന്നുവെന്നും തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ച എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും തുറന്ന മനസ്സോടെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

അദാനിയുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ: ചുരുക്കത്തിൽ

∙ അംബാനിയുടെ (റിലയൻസ് ഇൻസ്ട്രീസ്) കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വപ്രധാൻ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ‌കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എൻഡിടിവി സ്ഥാപകരുടെ പ്രമോട്ടർ കമ്പനിയായ ആർആർപിആർ 403.85 കോടി വായ്പയെടുക്കുന്നു. വായ്പയ്ക്ക് പകരം ആർആർപിആറിലെ 99.5% ഓഹരി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓഹരിയാക്കി മാറ്റാൻ വിശ്വപ്രധാനിന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു.

∙ ഓഗസ്റ്റിൽ വിശ്വപ്രധാനിനെ അദാനി 113.74 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ആർആർപിആറിന്റെ വായ്പ ബാധ്യത ഓഹരിയാക്കി മാറ്റിയതോടെ എൻഡിടിവി പ്രമോട്ടർ കമ്പനി അദാനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. അതുവഴി ആർആർപിആറിന് എൻഡിടിവിയിലുള്ള 29.18% ഓഹരിയും അദാനിക്കു സ്വന്തം.

∙ ഒരു കമ്പനിയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം 25 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയാൽ നിലവിലുള്ള ഓഹരിയുടമകൾക്ക് അവരുടെ ഓഹരി ഓപ്പൺ ഓഫറിലൂടെ വിൽക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നാണ് ചട്ടം. ഓഫർ വഴി അദാനിയുടെ വിഹിതം 37.5% ആയി.

∙ സ്ഥാപകർ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള 32.26% വ്യക്തിഗത ഓഹരിയിൽ 27.26% ഓഹരി കൂടി വിറ്റതോടെ കമ്പനി പൂർണമായും അദാനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ.

Content Highlight: NDTV takeover: Prannoy, Radhika Roy to sell most of their stake to Adani