തകർച്ചയിലും തോറ്റുകൊടുക്കാതെ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി; കെണിയാകുമോ കോവിഡ്?

സാന്താ റാലിക്കു കാത്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓഹരിവിപണി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നേരിട്ടത് ആറു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഈയാഴ്ച തുടക്കത്തിൽ ആ നഷ്ടത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും തിരിച്ചുപിടിച്ച് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലെന്ന മട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. വർഷം അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ മുന്നേറ്റം തുടരാനാകുമോ എന്നതാണ് നിക്ഷേപകരുടെ മുന്നിലെ ചോദ്യം. ഡിസംബറിലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ കരാറുകൾ വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്നതു വിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനു കാരണമാകാം. അതിനപ്പുറം വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാവുന്ന വലിയ വാർത്താ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തുനിന്നോ പുറത്തുനിന്നോ ഈയാഴ്ച വരാനില്ല. കോവിഡും യുദ്ധവും ഏതു വഴിക്കെന്ന അനിശ്ചിതത്വം മാത്രം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

ചൈനയിലെ കോവിഡ്, ജപ്പാനിലെ പണനയത്തിൽ വന്ന മാറ്റം, യുഎസ് ജിഡിപിയിലെ വളർച്ച മൂലം പലിശനിരക്കുകൾ വീണ്ടുമുയരുമെന്ന ഭീതി, യൂറോ മേഖലയിലെയും യുകെയിലെയും മാന്ദ്യ സൂചനകൾ എല്ലാം ചേർന്നാണ് വിപണിയെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നഷ്ടത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലും ജപ്പാനിലും മാത്രമേ കാര്യമായ ഇടിവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിലെ അസ്വസ്ഥതയിൽ ലാഭമെടുപ്പിനുള്ള ഒരു അവസരമായി നിക്ഷേപകർ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടതു മാത്രമാണെന്നു വേണമെങ്കിൽ കരുതാം.

യുഎസിൽ ടെക്നോളി കമ്പനികളുടെ സൂചികയായ നാസ്ഡാക് 1.94% ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും ഡൗജോൺസ് നേരിയ നേട്ടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കോവിഡ് ഭീതി മൂലം വിപണികളിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച ചൈനയിലെ ഹാങ്സെങ് സൂചികയാവട്ടെ ആഴ്ചക്കണക്കിൽ മുക്കാൽ ശതമാനത്തോളം നേട്ടമാണുണ്ടാക്കിയത്. യുകെയിലെ ഫുട്സിയും(1.92%) ജർമനിയിലെ ഡാക്സും(0.34%) നേട്ടത്തിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ നിക്കെയ് സൂചിക കനത്ത നഷ്ടം (4.69%) രേഖപ്പെടുത്തി.

∙ കൂനിൽമേൽ കുരുവായി കോവിഡ് വീണ്ടും

കോവിഡ് ഭീതിയിൽനിന്ന് ലോകം ഏതാണ്ട് കരകയറിവരികയായിരുന്ന സമയത്ത് ആരംഭിച്ച റഷ്യ –യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധമാണ് ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ പണപ്പെരുപ്പത്തിലേക്കും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കും നയിച്ചത്. എന്നാൽ യുദ്ധം എന്നു തീരുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ലാതിരിക്കെ കോവിഡ് ഭീതി തിരിച്ചുവന്നത് വിപണികൾക്ക് നിസ്സാരമായി കാണാനാകില്ല. ഇത് ലോകത്തെ ഇനിയെങ്ങോട്ടു നയിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ചെറുതല്ല. ചൈനയിൽ മാത്രമല്ല, ജപ്പാൻ , കൊറിയ, ബ്രസീൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും കോവിഡ് കൂടുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ ബിഎഫ്–7 വകഭേദത്തിനെതിരെ സർക്കാർ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.

ചൈനയിൽനിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകളെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അധികമാണ് കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമെന്ന് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായ എയർഫിനിറ്റി എന്ന അനലിറ്റിക്സ് സ്ഥാപനം പറയുന്നു. ചൈനയിൽ പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അയ്യായിരത്തിലേറെ മരണമുണ്ടെന്നുമാണ് എയർഫിനിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതിവേഗം പടർന്നുപിടിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ ബിഎഫ്–7 വകഭേദം 140 കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യത്ത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Images)

അതേസമയം, 3 വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന അടച്ചിടലിനെതിരെയുണ്ടായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ചൈന സീറോ കോവിഡ് നയത്തിൽ ഇളവു വരുത്തിയത് തുടരുകയാണ്. കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിച്ചുപോകുക എന്ന നിലപാടിലേക്ക് ജനവും മാറിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും , ഫ്ലാറ്റിലെയും മറ്റും മുറികളിലെ ജാലകത്തിലൂടെ പുറത്തെ വിഡിയോ എടുത്ത് ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു കാണുന്നതുപോലെ അത്ര നിസ്സാരമല്ല ചൈനയിലെ യാഥാർഥ്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്ന സൂചന. ലഭ്യമാകുന്ന ഡേറ്റകളുടെ വിശ്വാസ്യതയിൽ സംശയമുള്ളതിനാൽ ചൈനയിലെതന്നെ ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മിഷൻ ദിവസംതോറുമുള്ള കോവിഡ് ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ഞായറാഴ്ച മുതൽ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ കോവിഡ് തരംഗം വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാനിടയില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തം

യുഎസ് സമ്പദ്‍‌വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ശക്തമെന്ന സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് ജൂലൈ– സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിലെ ജിഡിപി 3.2ശതമാനമായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ 2.9% ആയിരുന്നു വളർച്ച. ഇതിനു പുറമേ, ഡിസംബർ 17ന് അവസാനിച്ച വാരത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറവുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന് പലിശ ഉയർത്തൽ പാതയിൽ തുടരാൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമെന്നതാണ് ഓഹരി വിപണികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽനിന്നുള്ള പുതിയ കണക്കുകൾ വരുന്നത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചിത്രം തരും.

∙ പണനയത്തിൽ ചുവടുമാറ്റി ജപ്പാനും

ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 10 വർഷ ഗവ. ബോണ്ടുകളുടെ പലിശനിരക്കിന്റെ ഉയർന്ന പരിധി 0.25 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 0.5 ആക്കി ഉയർത്തിയതാണ് ജപ്പാനിലെ വിപണികളിൽ തകർച്ചയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടത്. കോവിഡ് ഭീതി ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടി. പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയും ജാപ്പനീസ് കറൻസിയായ യെൻ ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ കനത്ത മൂല്യത്തകർച്ച നേരിടുകയും ചെയ്തിട്ടും പലിശനിരക്കുകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നില്ല. പുതിയ നീക്കം ജപ്പാനും പണനയം കടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയായി കണ്ടതിനാലാണ് വിപണികളിൽ ഇടിവു നേരിട്ടത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് യെൻ ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയമൂല്യത്തിൽ 3% നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിലെ നടപടി പണനയം കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കമല്ലെന്നും ദീർഘകാലമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പദ്ധതികൾ മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ അയവു വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചു മാത്രമുള്ളതാണെന്നും തിങ്കളാഴ്ച ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ ഗവർണർ ഹരുഹികോ കുറോദ വ്യക്തമാക്കി. ഇറക്കുമതിച്ചെലവിൽ കാര്യമായ കുറവു വരാനിടയുള്ളതിനാൽ അടുത്ത വർഷം ജപ്പാനിലെ പണപ്പെരുപ്പം പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ 2 ശതമാനത്തിനു താഴേക്കു വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കനത്ത ഇടിവു നേരിട്ട ജപ്പാനിലെ നിക്കെയ് സൂചിക ഇതോടെ തിരിച്ചുകയറ്റം കാണിച്ചുതുടങ്ങി.

∙ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്കെതിരെ വീണ്ടും ആർബിഐ ഗവർണർ



‌ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾക്കെതിരെ എന്നും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആർബിഐ ഗവർണർ ഒരിക്കൽക്കൂടി തന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കി. സ്വകാര്യ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ നിരോധിക്കണമെന്നും, അതിനു പകരം അവയെ ക്രമപ്പെടുത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വളരാൻ അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സ്വകാര്യ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ വഴിയാവുമെന്നുമാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നത്.



ആർബിഐ ഡിസംബർ ആദ്യവാരം 0.35% പലിശനിരക്കു വർധിപ്പിച്ച പണനയസമിതി (എംപിസി) യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്തു വന്നപ്പോഴും ഓഹരി വിപിണികൾക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. പലിശനിരക്കു വർധന തൽക്കാലം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് നയപരമായ തെറ്റായി മാറുമെന്നും അതിനു വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നുമാണ് ആർബിഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് എംപിസി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നേരിയ കുറവു വന്നാലും അടുത്ത യോഗത്തിലും പലിശ വർധന തുടരുകതന്നെ ചെയ്യുമെന്ന സൂചനയായി ഇതിനെ കാണാം.

∙ സബ്സിഡി ഭാരം കൂടി; നികുതിയിളവിനു സാധ്യത മങ്ങുന്നു



റേഷ‍ൻ കട വഴിയുള്ള പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായംവഴി (പിഡിഎസ്) 81.3 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 35 കിലോ അരി സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ വർഷം 2 ലക്ഷം കോടി രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു ചെലവാകും. നിലവിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും 2024ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാനിരിക്കുന്നതിനാൽ പദ്ധതി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞും തുടരാനാണ് സാധ്യത. കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച പിഎംജികെഎവൈ (പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന) പദ്ധതി ഈ മാസം 31ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് അത് ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിനു കീഴിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ ലയിപ്പിച്ച് പുതിയ ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



2.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഭക്ഷ്യ സബ്സിഡിയിനത്തിൽ ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിരുന്നത്. പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ അത് ഇരട്ടിയാകും. വളം സബ്സിഡിയിനത്തിൽ 1.05 ലക്ഷം കോടി രൂപ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഈ വർഷം 2.5 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ മറ്റു പല അഭിമാന പദ്ധതികളുടെയും നിർവഹണച്ചെലവു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിറ്റഴിക്കലിലൂടെ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്ന വരുമാനം പൂർണമായി കിട്ടാൻ സാധ്യതയും കുറവുമാണ്. ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ ജിഡിപിയുടെ 6.4% ധനക്കമ്മി നിലനിർത്തുകയെന്ന ബജറ്റ് ലക്ഷ്യം തകിടം മറിയേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, പ്രത്യക്ഷ നികുതിയിലും ജിഎസ്ടി വരവിലും ലക്ഷ്യമിട്ടതിലേറെ വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായതിനാൽ ധനക്കമ്മി പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒതുക്കിനിർത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സർക്കാർ. ആദായനികുതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യക്ഷനികുതിയിനത്തിൽ ബജറ്റിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടതിലും 3.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയും ജിഎസ്ടി വഴിയുള്ള പരോക്ഷ നികുതിയിനിത്തിൽ 70,000 കോടി മുതൽ ഒരു ലക്ഷം കോടിരൂപ വരെയും അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

അതേസമയം, ഇത്തരം സബ്സിഡികളുടെ ഭാരം വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി ദായകരാണ് സാധാരണ വഹിക്കേണ്ടിവരിക. കമ്പനികൾ അടയ്ക്കേണ്ട കോർപറേറ്റ് നികുതിയിൽ ഇളവു നൽകിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിയിൽ കാര്യമായ ഇളവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തവണയെങ്കിലും ഇളവുകളുണ്ടാകുമെന്ന ശമ്പളവരുമാനക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഇതോടെ മങ്ങലേൽക്കുകയാണ്.

∙ ഐപിഒകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ഡിസംബർ 23ന് ആരംഭിച്ച റേഡിയന്റ് കാഷ് മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് ഐപിഒ 27 വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഡിസംബർ 30ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന സാഹ്(Sah) പോളിമേഴ്സ് ഐപിഒയ്ക്ക് ജനുവരി 4 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 2023ൽ സ്വിഗ്ഗി, ഫാബ് ഇന്ത്യ, ഓയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ ഐപിഒയുമായി എത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. മറ്റു സൂചനകൾ;

∙ ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കൂടുന്നതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നവംബറിൽ 8ശതമാനമായിരുന്നത് ഡിസംബറിലെ ആദ്യ മൂന്ന് ആഴ്ചകളിൽ എട്ടര ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ്. പുതിയ ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിലും കാര്യമായ ഇടിവു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിൽ ഇപിഎഫിലേക്ക് (എംപ്ലോയീ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്) 9,82,526 പേർ പുതുതായി ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒക്ടോബറിൽ 25.9% ഇടിഞ്ഞ് 7,27,899 ആയി. 17 മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയാണിത്. ഓഗസ്റ്റിലും 9.4 ശതമാനം ഇടിവു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



∙ റഷ്യയുമായി രൂപയിൽ പണമിടപാട് നടത്താൻ എസ്ബിഐയും ഒരുങ്ങി. നേരത്തേ ശ്രീലങ്കയുമായും മൗറീഷ്യസുമായും രൂപയിൽ ഇടപാടിന് എസ്ബിഐ തയാറായിരുന്നെങ്കിലും യൂറോപ്പിന്റെ ഉപരോധം നേരിടുന്ന റഷ്യയുമായി ഇടപാടു നടത്തുന്നതിനു വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽ ബ്രാഞ്ചുകളുള്ളതിനാൽ റഷ്യയുമായുള്ള ഇടപാട് ബാങ്കിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു കാരണം. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രാജ്യാന്തര ഇടപാടു നടത്താൻ 9 ബാങ്കുകളിലായി 17 വോസ്ട്രോ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങാനാണ് ആർബിഐ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എസ്ബിഐക്കു പുറമേ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, യൂകോ ബാങ്ക്, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, യെസ് ബാങ്ക്, ഇൻഡസിൻഡ് ബാങ്ക്, ഐഡിബിഐ, കാനറ ബാങ്ക്, യൂണിയൻ ബാങ്ക് എന്നിവയ്ക്കാണ് അനുമതിയുള്ളത്.

∙ എൻഡിടിവി സ്ഥാപകരായ പ്രണോയ് റോയ്– രാധിക റോയ് ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ 32% ഓഹരിയിൽ 27.26% ഗൗതം അദാനിക്കു വിറ്റതോടെ എൻഡി ടിവി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. നിലവിൽ 64.7% ഓഹരിയും അദാനിയുടെ കൈവശമാണ്.

∙ ടെക്നിക്കൽ നിലവാരങ്ങൾ



ആറു മാസത്തിനിടെ നിഫ്റ്റിക്ക് ഏറ്റവും നഷ്ടം വന്ന(2.5%) വന്ന ആഴ്ചയാണ് കടന്നുപോയത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാവട്ടെ മൂന്നു മാസത്തിനിടയിൽ ഒറ്റ ദിവസമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ചയും കാണേണ്ടിവന്നു. ജപ്പാനിലൊഴികെ മറ്റ് ആഗോള വിപണികളിലൊന്നും തകർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിഫ്റ്റി 18,000ത്തിനും സെൻസെക്സ് 60,000ത്തിനും താഴേക്കു വന്നത് വിപണിയുടെ ആവേശാന്തരീക്ഷത്തിനു മങ്ങലേൽപിച്ചെങ്കിലും ഈയാഴ്ചയുടെ ആദ്യദിനംതന്നെ സൂചികകൾ തിരികെ കയറുന്നതാണ് കണ്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച നിഫ്റ്റി 207.80 പോയിന്റ് നേട്ടത്തോടെ 18,014.60ലും സെൻസെക്സ് 721.13 പോയിന്റ് നേട്ടത്തോടെ 60,566.42ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. 962.10 പോയിന്റ് നേട്ടത്തോടെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 42630.15ൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു.

ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ഇന്ററസ്റ്റ് പ്രകാരം 90.6 ലക്ഷം കോൾ ഓപ്ഷൻ കരാറുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന 18,200 നിലവാരം നിഫ്റ്റിക്ക് അടുത്ത കടമ്പയാണ്. 18,200ത്തിനു മുകളിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന ഒരു ക്ലോസിങ് ലഭിച്ചാൽ 18,500 നിലവാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറ്റം തുടരാനായേക്കും. താഴേക്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് 18,000 നിലവാരത്തിലും(പുട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ഇന്ററസ്റ്റ് 69.6 ലക്ഷം) അതിനു താഴെ 17,800ലും (പുട് ഓപ്ഷൻ ഇന്ററസ്റ്റ് 69 ലക്ഷം) പിന്തുണ ലഭിക്കാം. 17,800 ഭേദിക്കപ്പെട്ടാൽ 17,500 നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇറക്കം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിവരും.

തിങ്കളാഴ്ച യുഎസ്, യുകെ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ഓഹരിവിപണികൾക്ക് അവധിയായതിനാൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ആഗോളവിപണികളിൽനിന്നു കാര്യമായ ദിശാസൂചന ലഭിക്കാനില്ല. യുകെയിലെ ഫുട്സി സൂചികയിൽ ചൊവ്വഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും വ്യാപരമണ്ടാകില്ല.

sunilkumark@mm.co.in



English Summary: What to expect in Stock market towards the end of the year