ചൈനയിലേക്ക് മാറുമോ വിദേശ നിക്ഷേപകർ?; കരുതൽ കൈവിടാതിരിക്കാം; ബജറ്റും പ്രതീക്ഷ

പുതിയ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യവാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പുതിയ തകർച്ചയിലേക്ക് കാലെടുത്തുവച്ചു നിന്ന ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി ആഗോള വിപണികളുടെ പിന്തുണയിൽ തിങ്കളാഴ്ച (ജനുവരി 9) നടത്തിയ ഷോർട് കവറിങ് റാലിയിലൂടെ തിരികെ കയറി. ഇതോടെ സെൻസെക്സ് വീണ്ടും 60,000ത്തിനു മുകളിലും നിഫ്റ്റി 18,000ത്തിനു മുകളിലുമെത്തി. എന്നാൽ വിപണിക്ക് ആശങ്കയേകുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നേട്ടം എത്രനാൾ തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. കരുതൽ കൈവിടാറായിട്ടില്ലെന്നർഥം. ഐടി മേഖലയിലെ വമ്പനായ ടിസിഎസിന്റെ ഫലത്തോടെ കമ്പനികളുടെ മൂന്നാം പാദ പ്രവർത്തനഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ വിപണി കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ തിരക്കിലാകും. ഇന്ത്യയിലെയും യുഎസിലെയും പണപ്പെരുപ്പം, ഇന്ത്യയിലെ വ്യാവസായികോൽപാദനം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ, വ്യാപാരക്കമ്മി, ഇൻഫോസിസും എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനഫലങ്ങൾ തുടങ്ങി ഓഹരിവിപണിക്ക് ചൂടു പകരുന്ന സംഭവബഹുലമായ വാരമാണിത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ ആഴ്ചകൾ മാത്രം അകലെയുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളും വിപണിയെ സജീവമാക്കി നിർത്തും.

∙ പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നു, പക്ഷേ...

ഇന്ത്യയ്ക്കും യുഎസിനും പിന്നാലെ യൂറോ മേഖലയിലും പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിയെന്നതാണ് പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യവാരം നൽകിയ ആശ്വാസവാർത്ത. എന്നാൽ ഇതു പലിശനിരക്കു വർധനയെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ ഉതകുമോ എന്നതാണു വലിയ ചോദ്യം. യൂറോ കറൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 രാജ്യങ്ങളിലെ പണപ്പെരുപ്പം നവംബറിലെ 10.1 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് ഡിസംബറിൽ 9.2 ശതമാനത്തിലേക്കാണു താഴ്ന്നത്. ഒക്ടോബറിൽ ഇത് 10.6 ശതമാനത്തിലെത്തി റെക്കോർഡ് ഉയരം കുറിച്ചിരുന്നു. ഊർജ മേഖലയിലെ പണപ്പെരുപ്പം 34.9 ശതമാനം ആയിരുന്നത് 25.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതാണ് ആകെ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ കുറവു കാണിക്കാൻ മുഖ്യകാരണം. എന്നാൽ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പണപ്പെരുപ്പം 13.6 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 13.8 ആയി ഉയരുകയാണുണ്ടായത്. സേവനമേഖലയുടേതും 4.2ൽനിന്ന് 4.4% ആയി ഉയർന്നു. ഭക്ഷ്യ, ഇന്ധന മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം (core inflation) നവംബറിലെ 5ൽ നിന്ന് ഡിസംബറിൽ 5.2% ആയി ഉയരുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പണപ്പെരുപ്പം തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിലും കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഇത് 2023ലും യൂറോപ്യൻ ബാങ്കിനെ പലിശനിരക്കു വർധനയുടെ പാതയിൽതന്നെ തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.

ഗീതാ ഗോപിനാഥ്. ചിത്രം: twitter/gitagopinath

പണപ്പെരുപ്പം 2 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കുകയെന്നതാണ് ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം. പണപ്പെരുപ്പം ഇപ്പോഴും ഏറെ ഉയരത്തിലാണെന്നും ഇതു ദീർഘകാലം നിലനിന്നേക്കുമെന്നും യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർദെ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞിരുന്നു. യുഎസിൽ പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നുവെങ്കിലും ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് ഈ വർഷം മുഴുവൻ തുടരുന്നതാവും അഭികാമ്യമെന്നാണ് രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി (ഐഎംഎഫ്) ഡപ്യൂട്ടി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഗീതാ ഗോപിനാഥ് യുഎസ് ഫെഡിന് നൽകുന്ന ഉപദേശം. ഈ മാസാവസാനം നടക്കുന്ന യുഎസ് ഫെഡ് യോഗം പലിശനിര‍ക്കു വർധന 0.25 ശതമാനത്തിൽ ഒതുക്കിയേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 4.5 ശതമാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ അടുത്ത രണ്ട് യോഗങ്ങളിലായി കാൽ ശതമാനം വീതം ഉയർത്തി 5 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ. തുടർച്ചയായി നാലുതവണ മുക്കാൽ ശതമാനം പലിശ ഉയർത്തിയ യുഎസ് ഫെഡ് ഡിസംബറിൽ നിരക്കു വർധന അര ശതമാനത്തിലേക്കു കുറച്ചിരുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നതിനു പുറമെ, തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വളർച്ചയുണ്ടാകാതിരുന്നതുമാണ് യുഎസ് ഫെഡിന്റെ അടുത്ത പലിശ വർധന ചെറുതായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്കു പിന്നിൽ.

യുഎസിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്തുവന്ന നോൺ ഫാം പേറോൾ പ്രകാരം പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസ് ഓഹരി വിപണികളിൽ വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. തൊഴിൽമേഖല തളരുന്നുവെന്ന സൂചന ഫെഡറൽ റിസർവിനെ പലിശനിര‍ക്കുയത്തുന്നതിലെ കടുംപിടിത്തം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കാരണം. നവംബറിൽ 2.56 ലക്ഷം തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ അത് 2.23 ലക്ഷമായി കുറയുകയായിരുന്നു. 2020 ഡിസംബറിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. വലിയ ടെക് കമ്പനികൾ പലതും വൻ ലേ ഓഫുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ 2023ൽ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കു കൂടുമെന്ന് യുഎസ് ഫെഡ് വിലയിരുത്തുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈയാഴ്ച യുഎസിൽ ഡിസംബറിലെ പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്നത്. പണപ്പെരുപ്പം 7.1 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 6.5–7 നിലവാരത്തിലേക്കു താഴുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കും ഈയാഴ്ച പുറത്തുവരും. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പണപ്പെരുപ്പം 6.77ൽനിന്ന് 5.88 ശതമാനത്തിലേക്കു താഴ്ന്നെങ്കിലും അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം കുറയാത്തതിനാൽ റീട്ടെയിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ ഇത്തവണ വീണ്ടും വലിയ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. 5.9 ശതമാനത്തിനരികിൽ നിൽക്കുമെന്നാണ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ പ്രവർത്തനഫലങ്ങളിലേക്ക്

പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ അറുപതോളം കമ്പനികളാണ് ഈയാഴ്ച മൂന്നാം പാദ പ്രവർത്തന ഫലം പുറത്തുവിടുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടു വന്ന ടിസിഎസ് ഫലത്തോടുള്ള വിപണിയുടെ പ്രതികരണം ചൊവ്വാഴ്ച പ്രകടമാകും. ടിസിഎസിന്റെ ലാഭം 10.98% വർധിച്ച് 10,883 കോടി രൂപയായെങ്കിലും ഇത് അനലിസ്റ്റുകൾ കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നതിൽ‌നിന്നും കുറവാണ്. എന്നാൽ വരുമാനം 19.11% വർധിച്ചത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലുമാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഡിമാൻഡ് തലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ തുടർന്ന് മൂന്നാം പാദത്തിൽ 2197 ജീവനക്കാരെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കോവിഡ് മൂലം പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട 2021ലെ ആദ്യപാദത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ടിസിഎസിൽ‌ ഒരു പാദത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവു വരുന്നത്. നിലവിൽ 6,13,974 ജീവനക്കാരാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്.

ഈയാഴ്ച പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളിൽ ഇൻഫോസിസ്, എച്ച്സിഎൽ ടെക്നോളജീസ്, വിപ്രോ, അവന്യൂ സൂപ്പർമാർട്സ്, ഡെൻ നെറ്റ്‌വർക്സ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടും. ടിസിഎസ് ഫലം മെച്ചപ്പെട്ടതാവുമെന്നു വിലയിരുത്തലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റ് ഐടി കമ്പനികളുടെ ഫലം അത്ര മെച്ചമാകാനിടയില്ലെന്നാണ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, മൂന്നാം പാദത്തിൽ‌ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യമേഖല മികച്ച പ്രവർത്തനഫലം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്നാണ് ബ്രോക്കറേജുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ. മറ്റു മേഖലകളിലെ മിക്ക കമ്പനികളുടെയും ഫലം മോശമായേക്കാമെങ്കിലും ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ നേട്ടം നിഫ്റ്റിയുടെ വീഴ്ച തടയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

∙ വീണ്ടും വിൽപനക്കാരായി വിദേശ നിക്ഷേപകർ

പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യവാരം എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും വിൽപനക്കാരായി മാറിയ വിദേശ നിക്ഷേപകർ(എഫ്ഐഐ) 7813.40 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിറ്റൊഴിഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ച വിപണി മിച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കിയപ്പോഴും വിദേശ നിക്ഷേപകർ 203.13 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ അറ്റവിൽപന നടത്തുകയാണുണ്ടായത്. ചൈന തുറക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ആഗോള വിപണികളിലുണ്ടാക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ചലനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുമുണ്ടാകാമെങ്കിലും താരതമ്യേന വിലക്കുറവുള്ള ചൈനീസ് വിപണിയിലേക്ക് നിക്ഷേപമൊഴുകുന്നത് ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കു തിരിച്ചടിയായേക്കാം. വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ചൈനയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

∙ ടെക്നിക്കൽ നിലവാരങ്ങൾ

സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തൊട്ടു മുൻപത്തെ ആഴ്ചയുണ്ടാക്കിയ നേട്ടം ഏതാണ്ടു പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സെൻസെക്സ് 1.55 ശതമാനവും നിഫ്റ്റി 1.16 ശതമാനവും ഇടിഞ്ഞു. അതേസമയം വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ വൻ നേട്ടം യുഎസ് വിപണികളെ നേട്ടത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചുകയറ്റി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ചൈനയിലെ ഹാങ്സെങ് (6.12%), ജർമനിയിലെ ഡാക്സ് (4.93%), ബ്രിട്ടനിലെ ഫുട്സി (3.32%) എന്നിവയാണ്. 3 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഫുട്സി ക്ലോസ് ചെയ്തത്. തിങ്കളാഴ്ചയും പുതിയ ഉയരത്തിൽ തുടരുന്നു. ടെക്നിക്കൽ നിലവാരം അനുസരിച്ച് വലിയ ക്ഷീണത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച നിഫ്റ്റിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അതിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കാണ് സാധ്യത കൽപിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ആഗോള വിപണികളിലുണ്ടായ നേട്ടം ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കും തുണയാകുകയായിരുന്നു.

18,100നു മുകളിൽ ക്ലോസിങ് ലഭിച്ചെങ്കിലും നിഫ്റ്റിക്ക് 18,200 അടുത്ത കടമ്പയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ലഭിച്ച മുന്നേറ്റത്തിനു തുടർച്ച ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പ്രധാനം. 18,250നു മുകളിലെത്തി നിലയുറപ്പിക്കാനായാൽ 18,500 നിലവാരം വരെ ഉയർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ഇന്ററസ്റ്റ് പ്രകാരം 18,000 നിലവാരത്തിൽ ശക്തമായ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും 18,000 നിലവാരം തകർക്കപ്പെട്ടാൽ 17,800ലും ഡിസംബറിലെ താഴ്ന്ന നിലയായ 17,750 നിലവാരത്തിലേക്കും വീണേക്കാം. ഇതിനു താഴെ 17,500 നിലവാരത്തിലാണ് പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 1നു വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വലിയ തകർച്ച തടയുമെന്ന് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇനിയുള്ള കുറച്ചു നാളുകളിൽ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനഫലങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതിനാൽ സൂചികയുടെ ചലനങ്ങൾ‌ക്കു വിരുദ്ധമായി ഓഹരികളുടെ വില വ്യക്തിഗതമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും കാണിച്ചേക്കാം.

