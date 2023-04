ട്വിറ്ററിൽ ‘ആ’ പരസ്യവും

ന്യൂയോർക്ക്∙ കഞ്ചാവ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പരസ്യം അനുവദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മുഖ്യധാരാ സമൂഹമാധ്യമമായി ട്വിറ്റർ.സമൂഹമാധ്യമമായ ട്വിറ്ററിൽ കഞ്ചാവ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പരസ്യം അനുവദിച്ചു. യുഎസിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിലും കഞ്ചാവ് ഉൽപന്നങ്ങൾ നിയമ വിധേയമാണ്. ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഞ്ചാവിന്റെ പരസ്യം നൽകാനാണ് കമ്പനി നയം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

ഇലോൺ മസ്ക് ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ട്വിറ്ററിൽ നിന്നു വിട്ടുപോയ പരസ്യ ദാതാക്കളെ ആകർഷിക്കാനാണ് മസ്കിന്റെ നടപടി. പുതുക്കിയ പരസ്യ നയം അനുസരിച്ച് യുഎസ്, കാനഡ, തായ് ലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ട്വിറ്റർ കഞ്ചാവിന്റെ പരസ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഇഒ ഇലോൺ മസ്ക് ക‍ഞ്ചാവ് ഉപയോ​ഗം നിയമ വിധേയമാക്കണമെന്ന നിലപാടുള്ളയാളാണ്. 2018ൽ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിനിടെ മസ്ക് കഞ്ചാവ് വലിച്ചതും വിവാദമായിരുന്നു.

English Summary: Twitter relaxes cannabis ad rules to lure in more advertisers