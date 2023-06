പൊക്കം കുറഞ്ഞാൽ മിടുക്കു കൂടുമോ?

ന്യൂഡൽഹി∙ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർമാരുടെ പൊക്കവും അവരുടെ മികവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ? ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ‌അത്തരമൊരു രസകരമായ യാദൃശ്ചികതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷണ വിഭാഗം അവരുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഗവർണർമാരുടെ മികവിന്റെ സ്കോർ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ഉയർന്നതാണെന്നാണ് തമാശ കലർന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 5 ആർബിഐ ഗവർണർമാരിൽ ഏറ്റവും ഉയരക്കാരനായ (185 സെന്റിമീറ്റർ) രഘുറാം രാജന്റെ സ്കോർ 85.6 ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ഗവർണർമാരായ ശക്തികാന്ത ദാസിന്റെയും വൈ.വി റെഡ്ഡിയുടെയും സ്കോർ യഥാക്രമം 108.1,100.4 എന്നിങ്ങനെയാണ്. പൊക്കത്തിൽ രണ്ടാമത്തുള്ള ഡി.സുബ്ബറാവുവിന്റെ (180 സെന്റിമീറ്റർ) സ്കോർ അൻപതിലും കുറവാണ്. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാതെ രാജിവച്ചതിനാൽ ഊർജിത് പട്ടേലിന്റെ (178 സെന്റിമീറ്റർ) സ്കോർ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. വിലക്കയറ്റം നേരിടുന്നതിലെ മികവ്, നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് സ്കോറിങ്.ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ എസ്ബിഐയുടെ അഭിപ്രായമല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Does being taller make you smarter?