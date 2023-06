കൊച്ചി∙ ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ വ്യാപാരദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികൾക്കു മികച്ച തുടക്കം. നിഫ്റ്റി 18,600 നിലവാരത്തിനു തൊട്ടടുത്താണു വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സെൻസെക്സിൽ 241 പോയിന്റ് നേട്ടം. പവർ, ഓട്ടോ, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്, ബാങ്കിങ്, എഫ്എംസിജി, ഐടി മേഖലകളാണ് വിപണികളുടെ കുതിപ്പിന് ഇന്നലെ ഇന്ധനം പകർന്നത്. 14 നു നടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്താനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് വിപണികളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്കും പലിശ കൂട്ടില്ലെന്ന ആശ്വാസമുണ്ട്.



മിഡ്ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളിലും റെക്കോർഡ് കുതിപ്പു തുടരുകയാണ്.

രൂപയ്ക്കു നഷ്ടം

അതേസമയം, ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ മികച്ച തൊഴിൽ സ്ഥിതി കണക്കുകൾ ഡോളറിന്റെ കരുത്തു കൂട്ടിയതാണ് മറ്റു കറൻസികൾക്കു തിരിച്ചടിയായത്. എണ്ണ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ തീരുമാനവും രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ ബാധിച്ചു.

ക്രൂഡ്‌ഓയിൽ വില ഉയർന്നതോടെ എണ്ണഇറക്കുമതിക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉയർന്നതും ഡോളറിനു കരുത്തായി. 36 പൈസ ഇടിഞ്ഞതോടെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ 82.67 ആയി.

English Summary: The country's stock markets got off to a good start on the first trading day of the week