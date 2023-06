രണ്ടു വർഷത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ പണപ്പെരുപ്പം; മേയിൽ 4.25%

ന്യൂഡൽഹി∙ ആശ്വാസമായി രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പ ഡേറ്റ. ഏപ്രിലിൽ പണപ്പെരുപ്പം 25 മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയായ 4.25 ശതമാനത്തിലേക്കെത്തി. ഭക്ഷ്യ, ഇന്ധന വിഭാഗങ്ങളിൽ വിലക്കയറ്റം തടയാനായത് പണപ്പെരുപ്പം ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം ഏപ്രിലിൽ 4.7% ആയിരുന്നെങ്കിൽ മേയിൽ 7.04 ശതമാനത്തിലേക്കെത്തി.

രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ തുടർച്ചയായ നാലാം മാസവും ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മാസവുമാണ് ഇടിവുണ്ടാകുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സഹനപരിധിയായ 6 ശതമാനത്തിനുള്ളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. 4 ശതമാനമാണ് മിതമായ നിരക്കെങ്കിലും 2% താഴേക്കോ മുകളിലേക്കോ പോയാലും കേന്ദ്ര ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് സാഹചര്യം അനുകൂലമാണ്.

രാജ്യത്ത് പണപെരുപ്പം രൂക്ഷമായാൽ എല്ലാ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിലും വര്‍ധനവുണ്ടാകും (Picture Credit:Denys Kurbatov/Shutterstock)

ഭക്ഷ്യ മേഖലയിലെ പണപ്പെരുപ്പം ഏപ്രിലിൽ 3.8 % ആയിരുന്നത് മേയില്‍ 2.91 ശതമാനവും ഇന്ധനമേഖലയിൽ ഏപ്രിലിൽ 5.52 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നു 4.62 ശതമാനവുമായി കുറഞ്ഞു. പണപ്പെരുപ്പം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പരിധിയിലായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞയാഴ‍്ച നടന്ന മോണിറ്ററി പോളിസി യോഗത്തിൽ പലിശ നിരക്കില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നില്ല. നിലവിൽ 6.5 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് രാജ്യത്തെ പലിശ നിരക്ക്.

