സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും പുതിയ റെക്കോർഡിൽ; ബ്ലോക്ക്ഡീലിൽ മുന്നേറി അദാനി ഓഹരികൾ

മുംബൈ ∙ മൂന്നു ദിവസത്തെ നേട്ടത്തില്‍ റെക്കോർഡിട്ട് രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണി. 19,000 കടന്ന് നിഫ്റ്റിയും 64,000 കടന്ന് സെൻസെക്സും വ്യാപാരം നടത്തി. മൂന്നു ദിവസത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ വിപണിയിൽ നിക്ഷേപകരുടെ നേട്ടം 3 ലക്ഷം കോടിയാണ്. ജൂണിൽ എക്സ്പെയറിയുള്ളതിനാൽ നിക്ഷേപകർ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് എടുത്തതും വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം രാജ്യത്തേക്കെത്തിയതും വിപണിയിൽ ഗുണം ചെയ്തു.

അദാനി ഓഹരികളെല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ബ്ലോക്ക് ഡീലുകൾ നടന്നത് മാർക്കറ്റിൽ അദാനി ഓഹരിക്ക് ആവശ്യകതയേറാന്‍ കാരണമായി. ജിക്യൂജി പാർട്നേഴ്സിന്റെ വൻ നിക്ഷേപവും ഓഹരിക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. 100 കോടി ഡോളറാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പില്‍ നിക്ഷേപമായി എത്തിയത്. നിഫ്റ്റി50യിൽ അദാനി എന്റർപ്രൈസസ് 5 ശതമാനം വരെ ഉയർന്ന് 2394 രൂപയിലെത്തി. അദാനി പോർട്സ് ആണ് നേട്ടത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 3.3 ശതമാനം വരെ മുന്നേറി 744.15 രൂപയിൽ ഓഹരിയുടെ വ്യാപാരം നടന്നു.

സൂചികകളിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ടാറ്റ കൺസൽറ്റൻസി സർവീസസ്, ഇൻഫോസിസ് എന്നീ ഓഹരികള്‍ കുത്തനെ ഉയർന്നു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 1.4 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2530.35 രൂപയിലെത്തി. ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് എന്നിവ ഒരു ശതമാനം നേട്ടമുണ്ടാക്കി. സെക്ടർ സൂചികകളിൽ ഐടി, മെറ്റൽ എന്നിവ മുന്നിട്ടു നിന്നു.

