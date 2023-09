അസാധാരണ വനിതകളുടെ വിജയം ആഘോഷമാക്കി നീഡ് ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ

കൊച്ചി∙ നീഡ് ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 20 അസാധാരണ വനിതകളുടെ വിജയം "മോക്കിങ് ജയ് അവാർഡ്‌സ് 2023"എന്ന പേരിൽ കൊച്ചിയിൽ ആഘോഷിച്ചു. ഹൈബി ഈഡൻ എംപി., കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചീഫ് ഒാപ്പറേറ്റിങ് ഒാഫിസർ ടോം തോമസ്, എ 2 ഇസഡ് ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ സ്ഥാപക രാധാമണി, ബ്രഹ്മ സൊല്യൂഷൻസ് ചെയർമാൻ സജീവ് നായർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്നിവർ ചേര്‍ന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.



നീഡ് ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 20 അസാധാരണ വനിതകളുടെ വിജയം "മോക്കിങ് ജയ് അവാർഡ്‌സ് 2023 " ചടങ്ങിനിടെ.ചിത്രം:സ്‌പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്

പ്രഫഷനൽ ബിസിനസുകളുടെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെയും വളർച്ചയിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ വൈവിധ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും പ്രസക്തിയെയും കുറിച്ച് ഹൈബി ഈഡൻ സംസാരിച്ചു. സ്ത്രീകൾ, എൽജിബിടി, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കാൻ നീഡ് പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹമായി ഒരുമിച്ച് വളരാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പർവീൺ ഹഫീസ്, രൂപ ജോർജ്, എ.എസ്.പ്രിയ, ഡോ.പി.എ.മേരി അനിത, അനൂജ ബഷീർ, സജീവ് നായർ, ആനി സുനിൽ, എസ്.സബീന, ജേക്കബ് ജോയ്, ഡോ.നിർമല ലില്ലി, മിട്ടു ടിഗി, അരുൺ നായർ, ബിൻസി ബേബി, സുമയ്യ തായത്ത്, രാഹുൽ ഈശ്വർ, ഡോ.സംഗീത ജനചന്ദ്രൻ, ഡോ.ആര്യ മേനോൻ, പൂജിത മേനോൻ, നീതു തുടങ്ങിയവർ പാനൽ സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

നീഡ് ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപക അനൂജ ബഷീറിന്റെ പുസ്തകം "ദി വേൾഡ് ഈസ് എ ബ്രാൻഡ്" ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. 15 ക്യാംപസ് അംബാസഡർമാരും 100-ലധികം ഇന്റേണുകളും മോക്കിങ് ജയ് അവാർഡിന്റെ ഭാഗമായി.

വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലയെ സമ്പന്നമാക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നീഡ് ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ. നെറ്റ്‌വർക്കിങ് ഇവന്റുകൾ, മെന്റർഷിപ്പ്, പരിശീലന സെഷനുകൾ എന്നിവയിലൂടെ സ്ത്രീകൾ, എൽജിബിടി, ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സീരിയൽ സംരംഭകയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെന്ററും, ഫ്ലെക്സിക്ലൗഡിന്റെ സഹസ്ഥാപകയും സിഎംഒയും ഔറിയയുടെ സ്ഥാപകയും സിഇഒയുമായ അനൂജ ബഷീർ ആണ് നീഡിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

English Summary: Need Global Foundation honors 20 womens in various fields