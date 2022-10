പറ്റിക്കരുതേ ഇനിയും

എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകൾക്ക് ‌വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്; പലരും പലകാലത്തും. പക്ഷേ, നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതിന്റെ പട്ടികയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കും നടപ്പാകാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങളും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദയാബായി തിരുവനന്തപുരത്തു നടത്തിയ നിരാഹാരസമരം അവസാനിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ കുറെയേറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻകാല വാഗ്ദാനങ്ങളിലേക്ക്

ഒരു തിരി‍ഞ്ഞുനോട്ടം

കേരളത്തിന്റെ ഉച്ചിയിൽനിന്ന് അധികൃതരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് ഇറ്റുവീണ കണ്ണീർത്തുള്ളികളിൽ അവസാനത്തേതായിരുന്നു ദയാബായി. അവർ പങ്കിട്ട വേദനയ്ക്കു നാലരപ്പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ആഴമുണ്ട്. എന്നിട്ടും, ആശ്വാസവാക്കുകൾകൊണ്ടെങ്കിലും ലേപനം പുരട്ടാൻ സർക്കാർ കാത്തുനിന്നത് 18 നിരാഹാര ദിനങ്ങൾ ! ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയാൽ, എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളായി വലിയ തലയും ചെറിയ ശരീരവുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക്, അവർക്കു കൂട്ടിരുന്നു ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസമാകും. എന്നാൽ, പറഞ്ഞതിൽ പാതി പതിരായിപ്പോയതിന്റെ കണക്കും കാസർകോടിന് ഓർമിപ്പിക്കാനുണ്ട്.

ചികിത്സാസൗകര്യം എന്ന മനുഷ്യാവകാശം

എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായി ചുരുക്കേണ്ടതല്ല കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ. ചികിത്സാരംഗത്ത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽറ്റി സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ‌ഇല്ല. നാ‍‍‍ഡീ ഞരമ്പുരോഗങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജില്ലയായിട്ടും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെപ്പോലും നിയമിച്ചിട്ടില്ല. രോഗികൾ കണ്ണൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്കും നെട്ടോട്ടമോടുന്നു.

പണി പൂർത്തിയാവാത്ത ഉക്കിനടുക്ക ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് കെട്ടിടം.

കാസർകോടിന്റെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളിൽ നടപ്പാകാത്തത്

∙ 2013ൽ കാസർകോട് ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ച ഉക്കിനടുക്ക ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്.

∙ സ്വകാര്യ മേഖലയിലോ സർക്കാർ മേഖലയിലോ റേഡിയേഷൻതെറപ്പി ഇല്ലാത്ത ഏക ജില്ലയാണ് കാസർകോട്. മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റും ഇല്ല.

∙ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ യൂറോളജിസ്റ്റ്, മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്, കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജൻ, പീഡിയാട്രിക് സർജൻ, ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് എന്നിവരൊന്നും ഇല്ല.

∙ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ 9 കോടി രൂപ ചെലവിൽ കാത്ത് ലാബ് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ജില്ലയിൽ 5 താലൂക്ക് ആശുപത്രികളുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റോ അനസ്‌തെറ്റിസ്‌റ്റോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസവ കേസുകൾ എടുക്കുന്നില്ല.

∙ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെങ്കിലും ജീവനക്കാരില്ലാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

∙ ഐസിയുവിൽ വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യമുള്ള അഞ്ചു കിടക്കകൾ മാത്രമാണു ജില്ലയിലുള്ളത്.

∙ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ഇല്ല.

∙ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് കോടികൾ മുടക്കി ചട്ടഞ്ചാലിൽ പണിത ടാറ്റ കോവിഡ് ആശുപത്രി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു.

∙ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പണി പൂർത്തിയായ 5 നില കെട്ടിടം ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തുറക്കാനായിട്ടില്ല.

∙ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 7 നില കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

നിർവീര്യമാക്കാത്ത എൻഡോസൾഫാൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പെരിയയിലെ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ ഗോഡൗൺ

നാശം വിതച്ച മരുന്നടി

സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രതി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷന് ഏറ്റവുമധികം കശുവണ്ടിത്തോട്ടങ്ങളുള്ള ജില്ലയാണു കാസർകോട്. ജില്ലയിലെ 11 പഞ്ചായത്തുകളിലായുള്ള 4800 ഏക്കറിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ തേയിലക്കൊതുകുകളെ കൊല്ലാനെന്ന പേരിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വ്യാപകമായി എൻഡോസൾഫാൻ തളിച്ചു തുടങ്ങിയത് 1978–79 കാലത്ത്. 2005ൽ എൻഡോസൾഫാനു നിരോധനം വരുന്നതുവരെ ഇതു തുടർന്നു. രണ്ടായിരമാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി നാഡീ,ഞരമ്പു രോഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ചെറിയ ഉടലും വലിയ തലയും ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ധാരാളമായി ജനിച്ചു വീണു. രോഗകാരണം എൻ‌ഡോസൾഫാനാണെന്ന സംശയം വ്യാപകമായതോടെ സമരവും തുടങ്ങി.

നടപ്പാകാത്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

∙ എൻഡോസൾ‌ഫാൻ ഇരകളുടെ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിനു പ്രത്യേക ആശുപത്രി വേണമെന്ന 2010ലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ, 2017ലെ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പായില്ല.

∙ എൻ‌ഡോസൾഫാൻ നഷ്ടപരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക ട്രൈബ്യൂണൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദേശവും സർക്കാർ പാലിച്ചില്ല.

∙ 2013ൽ അനുവദിച്ച് 2020ൽ തറക്കല്ലിട്ടതും 58 കോടി രൂപ ചെലവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ, മുളിയാർ മുതലപ്പാറയിലെ 25 ഏക്കറിലുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ പുനരധിവാസ പദ്ധതി പൂർത്തിയായില്ല.

∙ എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളായ കുട്ടികളെ പകൽ പാർപ്പിക്കാനുള്ള ‘പകൽവീട്’ ആവശ്യം നടപ്പായില്ല.

∙ എല്ലാ വർഷവും മെഡിക്കൽ ക്യാംപ് നടത്തി പുതിയ രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് എൻഡോസൾഫാൻ പട്ടികയിൽ ചേർക്കണം എന്ന ആവശ്യം നടപ്പായില്ല.

∙ എൻഡോസൾഫാൻ രോഗികളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി ആവശ്യത്തിനുള്ള മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ല.

∙ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സേവനമേകുന്ന വാതിൽപടി സംവിധാനം വേണ്ടവിധം നടപ്പായില്ല.

∙ പെരിയയിലെ ഗോഡൗണിൽ അവശേഷിച്ച എൻഡോസൾഫാൻ നിർവീര്യമാക്കിയില്ല. ഇതു കൊണ്ടുപോകാൻ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഒന്നുമായില്ല.

∙ എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകൾക്കായി പെരിയയിൽ നിർമിച്ച 15 വീടുകളും എൻമകജെയിൽ നിർമിച്ച 36 വീടുകളും കൈമാറാതെ നശിക്കുന്നു.



നടപ്പായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

∙ 2013ലെ എൻഡോസൾഫാൻ സമരത്തെത്തുടർന്ന് ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനായി 6.82 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 1720 വ്യക്തികളുടെ 2153 വായ്പകൾക്കായാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിച്ചത്.

∙ 2019ൽ സമരത്തെത്തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ ക്യാംപ് വീണ്ടും നടത്തി 515 പേരെ പുതിയതായി എൻഡോസൾഫാൻ പട്ടികയിൽ ചേർത്തു

∙ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ 2011 മുതൽ 2022 ഓഗസ്റ്റ് വരെ 107.49 കോടി രൂപ നൽകി. പ്രതിമാസം 1700 രൂപ ലഭിക്കുന്ന 1398 പേരും 2200 രൂപ ലഭിക്കുന്ന 1413 പേരും 1200 രൂപ ലഭിക്കുന്ന 2474 പേരുമാണുള്ളത്.

∙ ഇരകളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് 2013 മുതൽ 2022 ഒക്ടോബർ ഒന്നു വരെ 6.21 കോടി രൂപ ധനസഹായമായി അനുവദിച്ചു.

∙ ബഡ്‌സ് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ക്ലാസ് 7 വരെ 2000 രൂപ വീതവും ക്ലാസ് 10 വരെ 3000 രൂപ വീതവും 11, 12 ക്ലാസുകളിലുള്ളവർക്ക് 4000 രൂപ വീതവും 2011 മുതൽ നൽകുന്നു. 4.93 കോടി ചെലവഴിച്ചു.

∙ ദുരിതബാധിതർക്ക് എം പാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് 20.14 കോടിയും വാഹന സൗകര്യത്തിന് 6.97 കോടിയുമുൾപ്പെടെ 27.11 കോടി ചെലവഴിച്ചു.

പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ടാറ്റ കോവിഡ് ആശുപത്രി.

കോടതി നടപ്പാക്കിയത്

∙ 2010ൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും 2017ൽ സുപ്രീം കോടതിയും നിർദേശിച്ചിട്ടും ഇരകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തുക 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാൻ സർക്കാർ തയാറായില്ല. ഒടുവിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ശക്തമായ താക്കീതിനെത്തുടർന്ന് മുഴുവൻ പേർക്കുമായി 217 കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ മാസം കൈമാറി.

Content Highlight: Endosulfan victims of Kasargod need better healthcare facilities