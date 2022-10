പറന്നകലുന്നു ഭാവികേരളം

ക്യുറസവോ (Curacao) - ഇങ്ങനെയും ഒരു രാജ്യമോ ?അതെ, കരീബിയൻ മേഖലയിലുള്ള ഡച്ച് സാമന്ത രാജ്യം. 444 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തൃതി. 1.55 ലക്ഷം മാത്രം ജനസംഖ്യ. അവിടെയും മലയാളികളുണ്ട്; അതും പഠിക്കാൻ പോയവർ. മലയാളികൾ ജോലിക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, പഠിക്കാനും നാടുവിടുന്ന കാലമാണിത്. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ മേളകൾ, ഐഇഎൽടിഎസ് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്റ്റഡി ഇൻ യുകെ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ പരസ്യ ബോർഡുകൾ... കേരളത്തിന്റെ മാറുന്ന ചിത്രമാണിത്.

വർഷം ഒരുലക്ഷം പേർ പഠിക്കാൻ നാടുവിട്ടാൽ...

ഓരോ വർഷവും എത്രപേർ പഠിക്കാൻ വിദേശത്തു പോകുന്നു? കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകളാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ആധികാരികം. അതനുസരിച്ച് 2019ൽ വിദേശത്തു പഠിക്കാൻ പോയ മലയാളികൾ 30,948. 2016ൽ ഇത് 18,428 മാത്രമായിരുന്നു. പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസ് തിരിച്ചുള്ള കണക്കെടുപ്പായതിനാൽ ഇതു പൂർണമല്ല. കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നും ഗൾഫിൽനിന്നുമൊക്കെ പോയ മലയാളികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി കുടിയേറ്റം ഓരോ വർഷവും 40% വീതം വർധിക്കുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിൽ ആന്ധ്രപ്രദേശും തമിഴ്നാടുമാണെങ്കിലും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽനിന്നാണ്. ഈ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും വിദേശത്തേക്കു പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മലയാളി വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ഒരു ലക്ഷം കവിയും.

ഇതു ചെറിയ കണക്കല്ല. കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി, വിഎച്ച്എസ്ഇ, സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്‌ഇ ബോർഡുകളിലായി 4,23,208 പേരാണ് 2020–21ൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസായത്. ഇതിന്റെ നാലിലൊന്നുപേർ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഘട്ടത്തിൽ (ബിരുദം, പിജി, പിഎച്ച്ഡി) വിദേശത്തേക്കു പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതു കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണമാകും; സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല, സാമൂഹികമായും.

ഈ നിയമസഭാ പ്രസംഗത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ നേർചിത്രം

ഈയിടെ നിയമസഭയിൽ മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. “സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങോ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങോ എംബിഎയോ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ശരാശരി 10,000-14,000 രൂപയാണു ശമ്പളം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ 12-ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി മാനസികാവസ്ഥ ഇതാണ് - Somehow to get out of this state and this country. എന്തുകൊണ്ട് ? അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇവിടെയില്ല.”

അഞ്ചുവർഷം കൊണ്ട് പിഎസ്‌സി വഴി ഒരുലക്ഷം പേർക്കു ജോലി കൊടുത്തെന്നാണു സർക്കാർ അഭിമാനിക്കുന്നത്. വർഷം ശരാശരി 20,000 എന്നർഥം. എന്നാൽ, പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണമോ ? 2020-21ൽ കേരളത്തിലെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടിയവർ 1,01,686. എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടിയവർ 27,916 (അവലംബം: ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് 2021). സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഭേദപ്പെട്ട ശമ്പളമുള്ളത് ഐടി മേഖലയിൽ മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവർ നാടുവിടുക സ്വാഭാവികം.

പോകുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? മനോരമ സർവേ പറയുന്നു

കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി കുടിയേറ്റം വർധിക്കാൻ കാരണമെന്ത് ? വായനക്കാർക്കിടയിൽ മലയാള മനോരമ നടത്തിയ സർവേയിൽ മൂന്നിലൊന്നു പേരും പറഞ്ഞത് ഒരേകാരണം - ‘കേരളത്തിൽ നല്ല ജോലി കിട്ടില്ല’. ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടല്ല യുവതലമുറ നാടുവിടുന്നത്. പല ഘടകങ്ങൾ ഒരേസമയം ഒരുമിച്ചുവരുന്നു. മനോരമ സർവേയിൽ വായനക്കാർ പറഞ്ഞ പത്തു കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

പഴയതുപോലെയല്ല, പണം കൊടുത്തുള്ള പ്രവാസം

സ്കോളർഷിപ്പോടെയല്ലാതെ, സ്വന്തം മുതൽമുടക്കിലും വായ്പയെടുത്തും പോകുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ. വിദേശത്തുപഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വർക്ക് പെർമിറ്റും തുടർന്നുള്ള സ്ഥിരതാമസാനുമതിയുമാണു ലക്ഷ്യം. സ്വാഭാവികമായും സാമ്പത്തിക പിൻബലമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നതും ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട സാമൂഹികവിഷയമാണ്. കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവരെയും ഗൾഫ് സമ്പന്നരാക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടെ അതല്ല സ്ഥിതി.

സ്റ്റുഡന്റ് ഐഡി കാർഡ് തുടങ്ങിയതിങ്ങനെ

പ്രവാസവും വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

മലയാളിക്കു പ്രവാസം പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം വച്ചു നാം പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ചരിത്രത്തിലൂടെ കുറെ പിന്നിലേക്കു പോയാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ മതപരവും ജാതീയവുമായ ആചാരങ്ങളിൽ മുറുകെപ്പിടിച്ച് ദരിദ്രജീവിതത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കാത്ത മലയാളിയെ കാണാം. യൂറോപ്പുമായി അതിനകം രണ്ടര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പരിചയത്തിനുശേഷവും കേരളത്തിലെ പ്രബല വിഭാഗങ്ങൾപോലും ഓലപ്പുരകളിൽ പരിമിത ഗൃഹോപകരണങ്ങളുമായി ദരിദ്ര സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് 1776ൽ ഇവിടം സന്ദർശിച്ച ബാർത്തലോമിയോ എന്ന കാർമലൈറ്റ് മിഷനറി 'വോയേജ് ടു ദി ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലേറെ ജീവിതപുരോഗതി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും കണ്ടില്ല.

ഇക്കാലത്തിനും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ മാറ്റമുണ്ട് - പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിഷനറിമാരും അവരുടെ ചുവടുപിടിച്ചു സർക്കാരുകൾ തന്നെയും നടപ്പാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം. ഏറിയും കുറഞ്ഞുമുള്ള അളവുകളിൽ അറിവ് വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളിലെത്തി. കോരപ്പുഴ മുറിച്ചുകടക്കാൻ മടിച്ചിരുന്ന മലയാളി അറബിക്കടലും താണ്ടി. അതോടെ അടിമുടി മാറി. മാറ്റത്തിനുള്ള സന്നദ്ധത ഏതു പ്രവാസത്തിന്റെയും ഗുണവശമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡും കേരളത്തിന് അങ്ങനെയൊരു വഴി തുറന്നിടുന്നുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസരംഗമല്ല, മാറേണ്ടത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും സമൂഹവും

നമ്മുടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗം വിദേശ നിലവാരത്തിലെത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ കുടിയേറ്റത്തെ തടയാനാകില്ല. മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളവും ജീവിതസാഹചര്യവും ഉറപ്പാക്കാനാകുംവിധം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടണം. ഇവിടെയുള്ള തൊഴിലുകൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടീവ് ആകണം, അതിനുവേണ്ടത് നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഡിജിറ്റൽ ശാക്തീകരണമാണ്.

മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റിനൊപ്പം ജനിച്ചുവളർന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർഥികളെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങൾ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയണം. ജെൻഡർ, ജാതി വിവേചനങ്ങൾ കുറവും സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലുമുള്ള വിദേശ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗൾഫ് മലയാളികളെപ്പോലെ ഇവർ വിശ്രമജീവിതത്തിനായെങ്കിലും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും കരുതേണ്ടതില്ല. വർഷം ഒരു ലക്ഷം പേർ 20-50 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി വിദേശത്തേക്കു പഠിക്കാൻ പോകുന്നതു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അതു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാക്കുന്ന ലാഭവും നഷ്ടവും സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്.

കാര്യമായ മുതൽമുടക്കുള്ളതിനാൽ വിദേശപഠനത്തിന് ഏറെ മുന്നൊരുക്കം വേണം - പോകുന്നതിനു മുൻപും അവിടെയെത്തിയശേഷവും. അതെക്കുറിച്ചു നാളെ.

ഏകോപനം: സനിൽ പി.ജയ്സൺ

റിപ്പോർട്ടുകൾ: പിങ്കി ബേബി, ജിക്കു വർഗീസ് ജേക്കബ്, അശ്വിൻ നായർ

റിസർച്: ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ

English Summary: Editorial on students from Kerala moving abroad for higher studies