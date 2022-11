നടന്നാൽ തീരാത്ത യാത്ര

തന്റെ വഴികളിലൂടെ പാർട്ടിയെ നടത്താനുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര. തനിക്കെതിരായ ചില വിമർശനങ്ങൾ മറികടക്കാനും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രതിപക്ഷനിരയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് യാത്ര രാഹുലിനെ ഉയർത്തുമോ?

രാജ്യമാകെ പടർന്ന ‘കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ’ 1936–37ൽ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു യാത്ര നടത്തിയതിനു രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു: പ്രവിശ്യകളിലേക്കു നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രചാരണം; കോൺഗ്രസിനു നഷ്ടമായ ജനബന്ധം വീണ്ടെടുക്കൽ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോ‍‍‍ഡോ യാത്രയുടെ അടിയന്തര ലക്ഷ്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് അതിനു തുല്യമാണ്; കോൺഗ്രസിനെ വീണ്ടെടുക്കലും 2024ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പും. രാഹുലിന്റെ യാത്ര ഇപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു കടന്നുകഴിഞ്ഞു.

യാത്രകൊണ്ടു ഗുണമുണ്ടെന്നു വിലയിരുത്തുന്ന സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതുപോലെ, ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയെന്നതു പ്രസക്തമാണ്. കാരണം, യാത്രയും പോരാട്ടവും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, വി.ഡി.സവർക്കർക്കെതിരെ പണ്ടേയുള്ള വിമർശനം രാഹുൽ‍ ആവർത്തിച്ചത് യാത്രയുടെ സ്വഭാവമാറ്റം വ്യക്തമാക്കാൻകൂടിയാണ്. (സവർക്കറാണ് നെഹ്റു നയിച്ച ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകാൻ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ജനസംഘ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പക്ഷം. മുഖർജി മന്ത്രിയാവണമെന്നതു കെ.സുധാകരൻ കരുതുന്നതുപോലെ നെഹ്റുവിന്റെ മഹാമനസ്കതയായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധിജിയും സർദാർ പട്ടേലുമാണ് അതിനു താൽപര്യമെടുത്തത്.)

തന്റെ യാത്രയെ കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ എന്നാണു നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഏതാനും മാസം നീണ്ട യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു എന്നും ‘ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ’യിൽ നെഹ്റു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിലെ ഒരു യാത്രാദിവസമാണ് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത്: ഒരു ദിവസം രാവിലെ എട്ടിനു തുടങ്ങിയ യാത്രയും പരിപാടികളും അവസാനിക്കുന്നതു പിറ്റേന്നു പുലർച്ചെ നാലു മണിക്കാണ്. തുടർ‍ച്ചയായി 23 മണിക്കൂർ. ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം വിശ്രമം. വീണ്ടും യാത്ര.

ഏതാനും ദിവസം നടന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വിശ്രമം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചിട്ടകൾ മാത്രമല്ല, പൂർണമായും കാൽനടയായിട്ടാണ് എന്നതും രാഹുലിന്റെ യാത്രയുടെ വ്യത്യാസമാണ്. നെഹ്റു നടന്നില്ല; മോട്ടർ വാഹനങ്ങളിലും വിമാനത്തിലും ട്രെയിനിലും സൈക്കിളിലും വള്ളത്തിലും കുതിരയുടെയും ആനയുടെയും ഒട്ടകത്തിന്റെയും പുറത്തും യാത്ര ചെയ്തു. അന്നു നെഹ്റു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്കു ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനികളിൽനിന്ന് എതിർപ്പു നേരിടുന്ന കാലവുമായിരുന്നു. തന്റെ വഴികളിലൂടെ പാർട്ടിയെ നടത്താനുള്ള രാഹുലിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഒടുവിലത്തേതാണു യാത്ര.

കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച്, പാർട്ടി അംഗം ഓരോ വർഷവും ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കായികാധ്വാനം ചെയ്യണം. ഭരണഘടനയിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള കായികാധ്വാനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പദയാത്ര. ഒന്നല്ല, 21 ആഴ്ചയാണു രാഹുൽ നടക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് അപ്രത്യക്ഷനാകുന്ന നേതാവ് എന്ന ആരോപണത്തിൽനിന്നു മോചിതനാവാൻ ഈ ദീർഘയാത്ര രാഹുലിനെ സഹായിക്കും. ഇതും ബിജെപി പരിഹസിച്ചിരുന്ന രീതിയാണ്. മത്സരത്തിലൂടെ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കുടുംബവാഴ്ചയെന്ന വിമർശനവും ബിജെപിക്ക് ഇനി ഉന്നയിക്കാനാവില്ല. ഖർഗെയാണു പ്രസിഡന്റെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ രാഹുൽ തീരുമാനിക്കുന്നതുപോലെ എന്നു വിമർശിക്കാനും ബിജെപിക്കു പറ്റില്ല. ബിജെപിയിലും പ്രസിഡന്റും നേതാവും രണ്ടു പേരാണ്.

രാഹുലിനെപ്പോലെ ജനപ്രിയരീതിയിൽ കാൽനടയാത്ര നടത്താൻ ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കു സാധിക്കില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, ഭാരത് ജോഡോയെ വിമർശിച്ചു വലുതാക്കേണ്ടതില്ലെന്നു തുടക്കത്തിലേ വിലയിരുത്തിയ ബിജെപി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആലോചനകൾ നടത്തേണ്ടിവരുന്നു. പാർട്ടിക്കപ്പുറം, പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഒന്നാം നേതാവ് എന്ന സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ യാത്ര രാഹുലിനെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനു സഹായിക്കുമോ? ഈ ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കിടയിലുണ്ട്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിലേക്കുള്ള ക്ഷണം തമിഴ്നാട് ഭരണമുന്നണിയിലുള്ള ഇടതുകക്ഷികളുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ നിരസിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ്.

തെലങ്കാനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ടിആർഎസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്നു രാഹുൽ പറഞ്ഞതു കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനഘടകത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ്. കെ.ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിനെ പരിഹസിക്കുംവിധമുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളും രാഹുൽ നടത്തി. പ്രതിപക്ഷത്ത് മിക്ക കക്ഷികളുമായും നല്ല ബന്ധമുള്ള കെസിആറിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിലെ ഒൗചിത്യത്തെക്കുറിച്ചു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. രണ്ടാഴ്ചമുൻപ് മുനുഗൊഡ് നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനുമെതിരെ ടിആർഎസ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ ജയത്തിന് ഇടതുപാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു.

സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും സെലിബ്രിറ്റികളുമായി ധാരാളം ഹ്രസ്വദൂര സഹയാത്രികരെ രാഹുലിനു യാത്രയിലുടനീളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളിൽ കോൺഗ്രസുമായി കൃത്യമായ സഖ്യബന്ധമില്ലാത്ത ആരും ഒപ്പം നടന്നിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒന്നാം നേതാവിൽനിന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവായി രാഹുൽ മാറണമെങ്കിൽ അതു പോരാ. വിശേഷിച്ചും, സ്വയം പ്രഖ്യാപിത പ്രതിപക്ഷനേതാക്കൾ പലരുള്ളപ്പോൾ. പ്രതിപക്ഷ ‘ജോഡോ’ കോൺഗ്രസിനും രാഹുലിനും ശ്രമകരമാണ്.

English Summary : Rahul Gandhi aims at overcoming some of criticism against him through Bharat Jodo Yatra