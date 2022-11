നാക്കുപിഴയുടെ രുചിമുകുളങ്ങൾ

വായിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴും പഴി കേൾക്കാനാണ് നാക്കിനു വിധി. പറയുന്ന തോന്ന്യാസങ്ങളൊക്കെയും നാക്കുപിഴയിൽ ഉമിനീർ ചേർത്തൊട്ടിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഫാഷൻ. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ മുതൽ ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ വരെയുള്ളവർക്ക്, പിഴച്ചുപോയതിന്റെ പേരിൽ നാക്കിൽപ്പിടിച്ചു വലിക്കാനേ ഈയിടെയായി നേരമുള്ളൂ. കഴുത്തിനുചുറ്റും നാക്ക് എന്നൊരു ചൊല്ല് പണ്ടേയുള്ളതിനാൽ, നാക്കിന്റെ നീളമാവും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്നാണു ജനം പൊതുവേ വിചാരിക്കുക.

നാക്കിന്റെ നീളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോക റെക്കോർഡ് യുഎസിലെ കലിഫോർണിയക്കാരൻ നിക് സ്റ്റോബേളിന്റെ പേരിലാണ്: 10.1 സെന്റിമിറ്റർ. ഈ ആൺനാവിന്റെ അടുത്തെത്തി റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വനിതയും കലിഫോർണിയക്കാരിതന്നെ. പേര് ചനൽ ടാപ്പർ. നാക്കുനീളം 9.75 സെന്റിമീറ്റർ. റെക്കോർഡുടമകളായ നിക്കോ ചനലോ പക്ഷേ, ഇതുവരെ നാക്കു പിഴച്ചു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളുടെ നാക്കിനു നീളം കൂടുതലാണെന്ന പഴയ വിശ്വാസം ശരിയല്ലെന്നാണു വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പുരുഷന്റെ നാവിന്റെ നീളം ശരാശരി 8.5 സെന്റിമീറ്ററാണെങ്കിൽ പെൺനാവിനു ശരാശരി 7.9 സെന്റിമീറ്ററേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാവാം, വല്ലതും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ് നാക്കുപിഴച്ചെന്നു പറഞ്ഞു ജാമ്യമെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കുറവാണ്.

ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ നാവിൽ പതിനായിരത്തോളം രുചിമുകുളങ്ങളുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ പുതിയ മുകുളങ്ങൾ കിളിർക്കുകയും പഴയത് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പോക്കുവരവ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രായമാകുംതോറും പുതിയ മുകുളങ്ങളുടെ വരവു കുറയും. ശരാശരി 5000 വരെയൊക്കെയേ കാണൂ. കെ.സുധാകരന്റെ നാക്കുപിഴയെ പഴിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രുചിമുകുളങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന കുറവുകൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അരുചികരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവ രുചികരമല്ല എന്ന തോന്നലുണ്ടാകാതെ പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇ.പി.ജയരാജൻ മുതൽ എം.എം.മണിയാശാൻവരെയുള്ളവർക്കും മുകുളശോഷണം തന്നെയാവും പ്രശ്നം.

ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഇടുക്കി മണ്ണിന്റെ വളക്കൂറുള്ളതിനാൽ മണിയാശാന്റെ നാവിനു നേരത്തേ പറഞ്ഞ കലിഫോർണിയക്കാരന്റെ നാവിനെക്കാൾ നീളമുണ്ടാവാം. പിണറായിമുഖ്യൻ കടക്കു പുറത്ത് എന്നു പറയുമ്പോഴും ഗവർണർജി ഗെറ്റൗട്ട് എന്നു പറയുമ്പോഴും നാക്കുതന്നെയാണു പ്രതി. രണ്ടുപേരുടെയും നാക്കിന്റെ നീളം അളക്കാനും രുചിമുകുളങ്ങൾ എണ്ണാനും ഭരണഘടനാപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നാൽ രാഷ്ട്രമീമാംസയാണെന്നു തർജമ ശീലമാക്കിയവർക്കറിയാം. മാംസളമായ ഒരുപകരണം എന്നല്ലാതെ നാക്കിനെപ്പറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വകുപ്പു മേധാവിക്ക് അറിയണമെന്നില്ല.

തൃശൂർ കേരളവർമ കോളജിലെ മേൽപടി മേധാവി അതേ കോളജിലെ ഒരധ്യാപികയോട് അശ്ലീല ആംഗ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ആക്രോശിച്ചുവത്രേ: വായിലെ നാവ് അകത്തിടെടീ... ‘നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗേ കിടക്കുന്ന മർക്കടാ നീയങ്ങു മാറിക്കിട ശഠാ’ എന്ന താളത്തിലാണ് മേധാവിയവർകൾ ആക്രോശിച്ചതെന്നാണ് അപ്പുക്കുട്ടനു കിട്ടിയ വിവരം. വായിലെ നാവ് എന്നു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, വായിലല്ലാതെയും നാവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ശരീരശാസ്ത്രം പഠിക്കാത്തതുതന്നെയാവാം പ്രശ്നം. നിയമത്തിന്റെ മുൻപാകെ നാക്ക് എത്രവരെ നീട്ടാം എന്നു മാത്രമേ ഇനി അറിയാനുള്ളൂ.

