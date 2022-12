പിരിവുമേളം

സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം ഇത്തവണ സ്കൂൾ മേളകളിൽ ശരിക്കും പ്രതിഫലിച്ചു. സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുകയെക്കാൾ പലമടങ്ങാണു ചെലവ്. സ്പോൺസർമാരുടെ പിന്തുണയും കുറഞ്ഞു. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകനിയമനം തടസ്സപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനും കലോത്സവത്തോടു മുഖംതിരിച്ചു. അതിനാൽ, സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും കലോത്സവത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെയും പേരിൽ പിരിവു നടന്നു. 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന് 20 മുതൽ 60 രൂപ വരെയും അധ്യാപകരിൽനിന്ന് 300 രൂപ മുതൽ 2000 രൂപ വരെയുമാണ് ഈടാക്കിയത്. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസിലെ കുട്ടികളിൽനിന്നു വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരം ഫണ്ട് പിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതിനാലാണ് 9 മുതലുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പിരിവ്. ചില ജില്ലകളിൽ 1 – 8 ക്ലാസുകളിലും പിരിച്ചു.



ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിനു പരമാവധി 1,10,000 രൂപയാണു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 8 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചെലവു വരും. ഫണ്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു ഭക്ഷണവിതരണം പോലും മുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ നാണക്കേടായി.

വിധികർത്താക്കൾക്കു ന്യായമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണു ശാസ്ത്രോത്സവ നടത്തിപ്പിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ 3 മേള നടത്താൻ 2500 രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. പ്രവൃത്തിപരിചയമേളയ്ക്ക് ഇത്തവണ അൽപം തുക കൂടി. ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് 47,000 രൂപ മാത്രം.

