താളം തെറ്റിയ മേള

പ്രളയത്തിന് ഇത്ര രൗദ്രത എന്തിനാണ്? തൃശൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പ്രളയം വിഷയമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച നാടോടിനൃത്തം വിലയിരുത്തിയ വിധികർത്താവിന്റേതാണു ചോദ്യം.



കുച്ചിപ്പു‍ഡി വിദഗ്ധരായ വിധികർത്താക്കൾ എങ്ങനെ നാടോടിനൃത്തത്തിനു മാർക്കിടുമെന്ന കുട്ടികളുടെ ന്യായമായ സംശയം ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം.

കോവിഡ് പ്രമേയമായ നൃത്തത്തിൽ ഉറ്റവർ മരിക്കുമ്പോൾ വിലപിക്കുന്ന ദൃശ്യം അവതരിപ്പിച്ചതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയമിതാണ്: വായ് പൊളിച്ചു കരയുന്നത് എന്തിനാണ്?

ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നൃത്തയിനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത് ഒരേ വിധികർത്താക്കളായിരുന്നു. കുച്ചിപ്പു‍ഡിയെക്കാൾ തീവ്രവും ചടുലവുമായ അമിതാഭിനയ രീതിയാണു നാടോടിനൃത്തത്തിന്റേത്. കുച്ചിപ്പുഡിയിൽ വായ് തുറക്കുകയോ പല്ലുകാണിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണു കീഴ്‌വഴക്കം. പക്ഷേ, നാടോടിനൃത്തം അങ്ങനെയല്ലെന്നു വിധികർത്താവിനു പിടികിട്ടിയില്ലേയെന്നു കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നു.

2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമെത്തിയ കലോത്സവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച ഇത്തരം പരാതികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു ചൂണ്ടുപലകയാണ്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തുന്ന പ്രതിഭകളോടു നൂറുശതമാനം നീതി പുലർത്തണമെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ.

എല്ലാം മറിമായം

വിധിനിർണയത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളെപ്പറ്റി പരാതികളേറെയാണ്. എറണാകുളം ഉപജില്ലയിൽ ബാൻഡ് മേളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ സ്കൂളിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു വിധികർത്താവ്. അതോടെ പരാതിയായി. എ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അപ്പീൽ അനുവദിക്കൂ എന്നറിയാവുന്ന അദ്ദേഹം ആർക്കും എ ഗ്രേഡ് നൽകിയില്ല. അതോടെ ഒരു സ്കൂൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. അവരാണു ജില്ലയിൽ ഒന്നാമത്!

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ മാർഗംകളി വിധിനിർണയത്തിനെത്തിയത് ഒരു സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളെ പരിശീലിപ്പിച്ച അധ്യാപകനാണെന്നും അതേ സ്കൂളിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകിയെന്നും ആരോപണമുയർന്നു. തെളിവായി ഈ അധ്യാപകൻ പരിശീലനം നൽകുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പരാതിക്കാർ പുറത്തുവിട്ടു.

ആരോപണവിധേയനെ വിധികർത്താവാക്കിയെന്നാരോപിച്ചു പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ കോട്ടയത്ത് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഓട്ടൻതുള്ളലി‍ലെ വിധികർത്താവിനെ സംഘാടകർക്കു മാറ്റേണ്ടിവന്നു. വയനാട് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിലെ വിധികർത്താക്കളിൽ ഒരാൾ പോക്സോ കേസ് പ്രതിയാണെന്നറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പ്രതിഷേധമുയർത്തി.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിലെ വിധിനിർണയത്തെപ്പറ്റി കടുത്ത ആരോപണമുയർന്നു. ഇവിടെ ഉപജില്ലയിൽ ഒരിനത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ കുട്ടികൾ ജില്ലാതലത്തിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തായി! അതേ ഉപജില്ലയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരാകട്ടെ, ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇവർ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഏറെ പിന്തള്ളപ്പെടുന്നതാണു പിന്നീടു കണ്ടത്.

മായുന്ന പരാതി

വിധികർത്താക്കൾക്കെതിരെ ഉയരുന്ന പരാതികൾ സംഘാടകർക്കു നൽകുന്നതല്ലാതെ മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്നില്ല. അപ്പീൽ നൽകിയാലും അതു പരിശോധിക്കുന്നത് ആരോപണവിധേയർ തന്നെയാണെന്നും അതിനാൽ നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. കാസർകോട് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഇംഗ്ലിഷ് സ്കിറ്റ് വിധിനിർണയത്തിൽ കുട്ടികൾ പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇയാളെ യുപി വിഭാഗം നാടകത്തിന്റെ വിധികർത്താക്കളുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പകരം ഭാര്യയെ വിധികർത്താവാക്കി ‘പരിഹരിച്ചു’!.

ചിലയിടത്ത് അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡമില്ല. മാവേലിക്കര ഉപജില്ലയിൽ കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചതു നാടക കലാകാരനാണെന്നു രക്ഷിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.

ക്രമക്കേടിൽ തുടക്കം

വിധികർത്താക്കളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതു മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ക്രമക്കേട്. ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു വിധികർത്താക്കളുടെ പാനൽ തയാറാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, മിക്കപ്പോഴും വിധികർത്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതു പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന അധ്യാപകസംഘടനയോ കൺവീനറോ ആണ്. സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കും. പലയിടത്തും വിധികർത്താക്കളെ ഏർപ്പാടാക്കാൻ ഏജന്റുമാരുണ്ട്. ജില്ലാ കലോത്സവം മുതൽ വകുപ്പു നേരിട്ടാണു വിധികർത്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. എറണാകുളത്ത് ഡിഡി ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു.

വല്ലാത്ത ‘വിധി’

യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ വിധികർത്താക്കളാകുന്നതാണു മറ്റൊരു പ്രശ്നം. പാലക്കാട്ടെ പല ഉപജില്ലാ മേളകളിലും വിധി നിർണയിച്ചത് അതത് ഇനങ്ങളിൽ പ്രാഗല്ഭ്യമുള്ളവർ അല്ലെന്നു പരാതിയുണ്ടായി. തായമ്പക, ചെണ്ട പോലെയുള്ള ഇനങ്ങളിലായിരുന്നു ഏറെയും. കണ്ണൂരിൽ ദഫ്മുട്ടിലും വഞ്ചിപ്പാട്ടിലും വിധികർത്താക്കളുടെ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപമുണ്ടായി.

കോഴിക്കോട്ട് നർത്തകി വി.പി.മൻസിയയെ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ വിധികർത്താവായി നിയോഗിച്ചെങ്കിലും യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഇനങ്ങൾ നൽകിയില്ല. ഭരതനാട്യത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി ചെയ്യുന്ന മൻസിയയോട് മോഹിനിയാട്ടം വിലയിരുത്താനാണു നിർദേശിച്ചത്. മൻസിയയുടെ ജൂനിയറായി എംഎ സംഗീതം പഠിച്ചയാളെയാണു ഭരതനാട്യത്തിനു നിയോഗിച്ചത്. മോഹിനിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്കൊന്നുമറിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു മൻസിയ വിധിനിർണയത്തിനു തയാറായില്ല.

മൻസിയയ്ക്കെതിരെ പരാതിയുള്ളതിനാൽ മാറ്റിനിർത്തി എന്നാണ് അധികൃതർ നൽകിയ വിവരം. വിധികർത്താക്കൾ ആരാണെന്നതു രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണു ചട്ടം. മൻസിയയ്ക്കെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചെങ്കിൽ വിധികർത്താക്കളുടെ പാനലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണവിവരം കലോത്സവത്തിനു മുൻപുതന്നെ ചോർന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

