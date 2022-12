കാവൽക്കാരന് ഉടമസ്ഥനാകാൻ കാടടച്ച് വെടി

സ്വകാര്യ വനഭൂമി കർഷകർക്കും കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കായി നൽകാൻ 1971ൽ നിർമിച്ച നിയമത്തിന്റെ ചിറകരിയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പലതവണ ഓർഡിനൻസായി കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലായി അവതരിപ്പിക്കാനാണു നീക്കം. ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ക്രയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശം ലഭിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിനു കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്ന തീരുമാനമാണിത്



1963ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലെ 72 കെ വകുപ്പുപ്രകാരം ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണൽ നൽകുന്ന ക്രയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വസ്തുവിലുള്ള ഉടമയുടെ പൂർണമായ കൈവശാവകാശവും ഉടമസ്ഥതയും തെളിയിക്കുന്ന നിർണായക രേഖയാണെന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ 2019 ജനുവരി 22ലെ വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിധി മറികടക്കാൻ, 1971 മേയ് 10 മുതലുള്ള മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ കേരള സ്വകാര്യ വനം (നിക്ഷിപ്തമാക്കലും പതിച്ചു കൊടുക്കലും) നിയമം (1971) ഭേദഗതി ചെയ്യാനാണു സർക്കാർ ശ്രമം. ക്രയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ഭൂമി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനു കർഷകർക്ക് ഇതു തിരിച്ചടിയാണ്. ഭൂമിയിൽ കർഷകർക്കുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാക്കാനും അവരുടെ കൈവശഭൂമിയിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ വനം വകുപ്പിന് അവസരമൊരുക്കാനുമേ ഈ നീക്കം ഉപകരിക്കൂ. ഭേദഗതി വരുന്നതോടെ നിയമത്തിന്റെ നിർമാണ ഉദ്ദേശ്യംതന്നെ അപ്രസക്തമാകും.

ക്രയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുസരിച്ചു ലഭിച്ച വസ്തു സർക്കാരിന്റെ അധീനതയിലാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ, അതു കേരള സ്വകാര്യ വനനിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും വസ്തുവിൽ കർഷകനുള്ള അവകാശത്തിനു സംരക്ഷണം നൽകുന്നതുമാണ് 1971ലെ നിയമത്തിന്റെ 3(2), 3(3) വകുപ്പുകൾ. ഈ വകുപ്പുകൾക്കു വിരുദ്ധമായി 3(5) എന്ന വകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണു സർക്കാർശ്രമം. ക്രയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശാവകാശം സംബന്ധിച്ച ഒരു തെളിവു മാത്രമാണെന്നും പൂർണവും നിർണായകവുമായ തെളിവായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് ഭേദഗതിയിലുള്ളത്.

ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ

ജീവനും സ്വത്തിനും മുകളിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മറ്റൊരുവന്റെ അവകാശത്തിലേക്കു കടന്നുകയറാതിരിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിർമിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് നിയമങ്ങൾ. അവ അറിയുന്നവനും അറിയാത്തവനും അത് ഒരുപോലെ ബാധകവുമാണ്. നിയമസഭ പാസാക്കിയിട്ടുള്ള അനേകം ഭൂ നിയമങ്ങളും അവ നടപ്പാക്കുന്നതിനു പാസാക്കിയിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിനു ചട്ടങ്ങളും പലതും പരസ്പരവിരുദ്ധവും സങ്കീർണവുമാണ്. അതിനാൽ, ഉടമയ്ക്കും കൈവശക്കാർക്കും സമാധാനപരമായ ഭൂമി ഉപയോഗം പലപ്പോഴും അസാധ്യമാകുന്നു. പുതിയവ സൃഷ്ടിക്കുക, ഭേദഗതി വരുത്തുക, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നീ നിയമനിർമാണത്തിലെ മൂന്നു പ്രക്രിയകൾ മതിയായ പഠനം നടത്താതെ ഉപയോഗിച്ചു തയാറാക്കിയ നിയമങ്ങളാൽ ശ്വാസംമുട്ടുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂവുടമകൾ.

അഡ്വ. ജോണി കെ.ജോർജ്

വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഭൂവുടമകൾക്കുപോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ സങ്കീർണമാണ് നമ്മുടെ ഭൂനിയമങ്ങൾ. അവ കാലത്തിനൊത്തു പരിഷ്കരിക്കാതെ, വ്യവഹാരങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ ജനങ്ങളെ തളച്ചിടുകയാണ് കേരളത്തിലെ നിയമനിർമാണ സംവിധാനം.

കൃഷി വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട നിയമം

വനഭൂമിയും വനേതരഭൂമിയും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവയും പ്രത്യക്ഷവും സ്ഥിരവുമായ അതിർത്തികളാൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നവയുമാണ്. വനേതര ഭൂമി അടിസ്ഥാനപരമായി കൃഷി, ഭവനനിർമാണം, വ്യവസായം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉയർന്നുവന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ഭൂനിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.

ജന്മിമാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്നതും വനസമാനവുമായ ഭൂമി കൃഷിക്കു പരമാവധി ഉപയോഗിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ കർഷകരുടെയും കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെയും കൈവശം എത്തിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് 1971ലെ കേരള സ്വകാര്യ വനം (നിക്ഷിപ്തമാക്കലും പതിച്ചു കൊടുക്കലും) നിയമം പാസാക്കിയത്. ഈ നിയമപ്രകാരം, സർക്കാരിലേക്കു നിക്ഷിപ്തമാക്കപ്പെട്ട സ്വകാര്യഭൂമി കർഷകർക്കും കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കും പതിച്ചു നൽകിയോ പാട്ടത്തിനു നൽകിയോ കൃഷി വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. വനവൽക്കരണം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ വനഭൂമി നിർബന്ധമായും കൃഷി നടത്താൻ പതിച്ചോ പാട്ടത്തിനോ നൽകണമെന്നു നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുമുണ്ടായിരുന്നു.

അപ്രകാരം, കൃഷിക്കു പതിച്ചു നൽകുകയോ പാട്ടത്തിനു നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ മാത്രം ഭൂമിയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായി വനംവകുപ്പിനെ നിയോഗിച്ചു. പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് 1961ലെ കേരള വനസംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം റിസർവ് വനത്തിനു സമാനമായ പദവിയും നൽകി. ഇക്കാലത്തു വനവും പരിസ്ഥിതിയും ഭരണഘടനപ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൂർണമായ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നെന്നും കേന്ദ്ര വന സംരക്ഷണം നിയമം(1980) പാസാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും ഓർക്കണം. എന്നാൽ, കാവൽക്കാരനായ വനംവകുപ്പ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണു പിന്നീടുണ്ടായത്. 1971ലെ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഭൂമി ഒരുതരത്തിലും റിസർവ് വനഭൂമി അല്ലെന്നിരിക്കെയാണ്, വനമാണെന്ന തെറ്റായ അവകാശവാദം വനം വകുപ്പ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ഒരു തുണ്ടുഭൂമിക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ സമരം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ, കൃഷിയോഗ്യവും റവന്യു വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ളതുമായ ആയിരക്കണക്കിനു ഹെക്ടർ ഭൂമി അന്യായമായി വനം വകുപ്പിന്റെ കൈവശമുണ്ട്. ഈ ഭൂമിക്കുവേണ്ടി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ റവന്യു വകുപ്പിനു കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ, റോഡ് വികസനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന വനഭൂമിക്കുപോലും പകരമായി റവന്യു ഭൂമി വനംവകുപ്പിനു വിട്ടുനൽകേണ്ടിയും വരുന്നു. ഈ അസാധാരണ നടപടിക്രമം മതിയായ പഠനങ്ങളില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.

അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങൾ

ദേശീയ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം ജനസാന്ദ്രതയുള്ള കേരളത്തിൽ കൃഷിഭൂമി കുറയുന്നതും ജനവാസ മേഖലകൾ വനവൽക്കരണത്തിനായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കും. വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങളാൽ കൃഷി അസാധ്യമായശേഷം, ദരിദ്രരാക്കപ്പെടുന്ന കർഷകരുടെ ഭൂമി തുച്ഛവിലയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തു വനവൽക്കരണം നടത്തുകയാണ് വനം വകുപ്പ്. പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് കേരള പുനർനിർമിതിക്കായി സ്വരൂപിക്കപ്പെട്ട പണം ഉപയോഗിച്ച്, റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വനവൽക്കരണത്തിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതു വൈരുധ്യമാണ്.

റവന്യു ഭൂമിയിൽ വനം വകുപ്പ് ഉന്നയിക്കുന്ന വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങൾ കൃഷിവകുപ്പോ റവന്യു വകുപ്പോ തടയുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ കാണണം. രാജ്യത്തിന്റെ 1.18 ശതമാനം മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള കേരളത്തിൽ 29.65 % വനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദേശീയ ശരാശരി 18% മാത്രമാണെന്നോർക്കണം. അതിരൂക്ഷമായ വന്യമൃഗ ആക്രമണം, തീവ്ര പരിസ്ഥിതിനിയമങ്ങൾ, കൈവശഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ മുറിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കൽ, കൈവശഭൂമിക്കു പട്ടയം ലഭിക്കാതിരിക്കൽ, കാർഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ വിലത്തകർച്ച തുടങ്ങിയവ മൂലം കേരളത്തിലെ കർഷകർ നട്ടംതിരിയുകയാണ്. അതിനിടെ, കർഷകന്റെ കൈവശഭൂമിയിൽ അടിസ്ഥാന രഹിതമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനു വനംവകുപ്പിനു പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുന്ന നിയമനിർമാണം ജനതാൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണോയെന്നു സമൂഹം ചിന്തിക്കണം.

(കേരള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ (കിഫ) സംസ്ഥാന ലീഗൽ സെൽ ഡയറക്ടറാണ് ലേഖകൻ)

