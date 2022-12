കേൾക്കാം ആ ചോദ്യം: വരില്ലേ മക്കൾ?

ഉറ്റവരുണ്ടായിട്ടും അനാഥരാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ വിലാപം വിങ്ങിനിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ, ഇന്നാട്ടിൽ. ചികിത്സയ്ക്കെത്തിച്ച ശേഷം ബന്ധുക്കൾ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാതെ അനാഥരായി 250 പേർ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നുവെന്നത് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ കേൾക്കേണ്ട വാർത്തയല്ല. ഈ നിരാലംബരുടെ നിലവിളി ഇവിടെ ഉയരുമ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും നവകേരളത്തെക്കുറിച്ചുമെ‍ാക്കെ കെ‍ാട്ടിഘോഷിക്കാൻ നമുക്കെന്ത് അർഹതയാണുള്ളത്?

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഇപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 42 രോഗികളെക്കുറിച്ച് ‘മലയാള മനോരമ’ ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച, ലോകമനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് 250 പേരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കു പുറത്തുവിട്ടത്. നാലും അഞ്ചും മാസമായി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് മിക്കവരും. വിരമിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുൻ അഭിഭാഷകരും കൂലിത്തൊഴിലാളികളുമെ‍ാക്കെയുണ്ട് ഈ നിരാലംബരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. എല്ലാവർക്കും മാതൃകാപരമായ പരിചരണമാണ് ആശുപത്രികളിൽനിന്നു ലഭിച്ചുവരുന്നതെന്നത് ഇതോടു ചേർത്ത് ഓർമിക്കുകയും ചെയ്യാം.

സ്ഥലപരിമിതിയും രോഗീബാഹുല്യവും മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രോഗികൾ. ഇവരുടെ പുനരധിവാസം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിലെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 42 പേർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നതായുള്ള മനോരമ വാർത്തയെത്തുടർന്ന് വിവിധ സംഘടനകൾ രോഗികളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായതു നല്ലകാര്യം. ഇക്കാര്യം ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വിങ്ങിപ്പെ‍ാട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു: ഇനി ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ വരില്ലേ?

സന്നദ്ധസംഘടനകളും വ്യക്തികളുമായി ഒട്ടേറെപ്പേർ വലിയ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും രോഗികളെ ഏറ്റെടുത്തു പരിചരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള വിവരത്തിൽ സഹജീവിസ്നേഹവും നന്മയും പ്രകാശിക്കുന്നു. കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശവാഹകരായി ഇങ്ങനെ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും നമുക്കെ‍ാപ്പമുള്ളതിൽ ആശ്വസിക്കാം. ഉറ്റവർ ഉപേക്ഷിച്ച രോഗികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെ കഥ കാസർകോട്ടുനിന്നും ആലപ്പുഴയിൽനിന്നുമായി മനോരമ ഇന്നലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

വയോധികരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി ശക്തമായ നിയമങ്ങളും സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന്റെ പക്കൽ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളും ഉണ്ടായിട്ടും ജീവിതസന്ധ്യയിൽ അനാഥത്വത്തിലും ഏകാന്തതയിലുമാകുന്നവരുടെ ദുർവിധി കേരളത്തിന്റെയാകെ സങ്കടമാകേണ്ടതാണ്. മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ സംരക്ഷിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്തു പതിനയ്യായിരത്തിലേറെ കേസുകളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോജനകേന്ദ്രങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണു കേരളം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷംകൊണ്ടു കേരളത്തിലെ വയോജന പരിചരണകേന്ദ്രങ്ങളിലെ അന്തേവാസികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയോളമായി. ഇവരിൽ മിക്കവരുടെയും മക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുകൂടി നാം ഓർമിക്കണം. സ്വത്തെല്ലാം കൈക്കലാക്കിയശേഷം മക്കൾ ഇറക്കിവിട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഒട്ടേറെയുള്ള നമ്മുടെ വയോജനസദനങ്ങൾ മൂല്യരഹിതമായ ഈ കാലത്തിന്റെ ദുഃഖസാക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടിയല്ലേ?

വളർത്തിവലുതാക്കി ജീവിതം നൽകിയവർക്ക് അനാഥവാർധക്യമാണോ മക്കൾ തിരിച്ചുനൽകേണ്ടത് ? ജീവിതസന്ധ്യയിലെത്തിയവർക്കു ശാന്തിപകരാനുള്ള കടമ മറന്നുപോകുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ എന്തുതന്നെ നേടിയിട്ടും എന്തു പ്രയോജനം?

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി ജീവിതത്തിന്റെയത്രയും വിലയുള്ള കടംവീട്ടലുകൾ ഇളംമുറയിൽനിന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നുകൂടി ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോടു നാം ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ പാഠം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് എന്ന അടിസ്ഥാനസത്യത്തിനു പെ‍ാള്ളുന്ന ചൂടാണുള്ളത്.

