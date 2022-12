പൊള്ളാതിരിക്കാൻ, തൊടാതെ

ദലിത് ക്രൈസ്തവ– മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടികജാതി സംവരണവിഷയത്തിൽ തീരുമാനം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ് മിശ്രയുടെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത ബിജെപി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെയെന്ന്. ആ റിപ്പോർട്ട് വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതോ 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന് ആറുമാസത്തിനു ശേഷവും.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന രംഗനാഥ് മിശ്രയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല; ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന കെ.ജി. ബാലകൃഷ്ണന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ എന്നാണ് ദലിത് ക്രൈസ്തവരുടെ പട്ടികജാതി സംവരണ അവകാശവാദത്തെക്കുറിച്ചു മോദി സർക്കാർ പറയുന്നത്.

രംഗനാഥ് മിശ്ര കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശകൾ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ തള്ളണമെന്നു ബിജെപി കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി പറയുന്നതാണ്. ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ സമിതി പറയുന്നതു കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കാമെന്നതു സുപ്രീം കോടതിയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തും പറഞ്ഞുനിൽക്കാനുള്ള വാദമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്ത്രംതന്നെയാണു ബിജെപിയും പ്രയോഗിക്കുന്നത്.

2004 ഒക്ടോബറിലാണ് മത–ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ രംഗനാഥ് മിശ്ര കമ്മിഷനെ യുപിഎ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചത്. അതിന് ഏതാനും മാസം മുൻപ് ദലിത് ക്രൈസ്തവർക്കു പട്ടികജാതി സംവരണം അവകാശപ്പെട്ടു സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് വന്നു. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു: രംഗനാഥ് മിശ്ര കമ്മിഷൻ ഇക്കാര്യവും പഠിക്കും. പഠിക്കാൻ ആറു മാസമെന്നാണു സർക്കാർ പറഞ്ഞതെങ്കിലും, കമ്മിഷൻ അതിനു രണ്ടര വർഷമെടുത്തു. നാൽപത്തിനാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ജസ്റ്റിസ് മിശ്രയെയും കമ്മിഷനിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളെയും സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്.

ഗുജറാത്തിൽ‍ ചെന്ന കമ്മിഷൻ, സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായമെന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടു ചോദിച്ചു. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം നൽകരുതെന്നു മോദി പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സംവരണം വേണമെന്നായിരുന്നു അതേ ചോദ്യത്തിനു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മറുപടി; ദാരിദ്ര്യമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നു ബംഗാളിലെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയും മറുപടി നൽകി. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പണ്ഡിതർക്കും അവകാശങ്ങളുന്നയിച്ചവർക്കും എതിർത്തവർക്കും പറയാനുള്ളതൊക്കെ കേട്ട് കമ്മിഷൻ 450 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ടാക്കി നൽകി.

മതം മാറിയതുകൊണ്ടു ജാതീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല; അതുകൊണ്ട് പട്ടികജാതി സംവരണം മതാടിസ്ഥാനത്തിലാക്കരുത് എന്നാണ് ദലിത് ക്രൈസ്തവരുടെയും ദലിത് മുസ്‌ലിംകളുടെയും വാദം. ഈ വാദം ശരിയാണെന്ന് 2007 മേയിൽ മൻമോഹൻ സിങ് സർക്കാരിനു നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ രംഗനാഥ് മിശ്ര കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സംവരണപ്പട്ടികകളെല്ലാം കുഴപ്പംപിടിച്ചതാണ്; മതമല്ല, സാമൂഹിക–സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചുള്ള സംവരണമാണ് ഉത്തമം; നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

സംവരണത്തെ എങ്ങനെ തൊട്ടാലും കൈപൊള്ളുമെന്ന് അറിയാവുന്ന കോൺഗ്രസ്, രംഗനാഥ് മിശ്രയുടെ റിപ്പോർട്ട് രഹസ്യമാക്കിവച്ചു. ‌ദലിത് പ്രശ്നത്തെക്കാൾ, രംഗനാഥ് മിശ്ര പറഞ്ഞ ന്യൂനപക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അന്നത്തെ ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ പലതിനും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, പട്ടികജാതി സംവരണത്തിനു കൂടുതൽപേരെ അർഹരാക്കുന്നതിൽ പരസ്യമായി ആശങ്ക ഉന്നയിക്കുന്നതാണു ബുദ്ധിപരമെന്നു കരുതിയവരുമുണ്ട്. 2007ൽ കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും, 2009ൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്ന് 7 മാസം കഴിഞ്ഞാണ് രംഗനാഥ് മിശ്ര റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ വയ്ക്കുന്നത്.

റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തു നടപടിയെടുത്തെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു: അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ നിയമപ്രകാരമല്ല, വെറുമൊരു പ്രമേയത്തിലൂടെയാണ് രംഗനാഥ് മിശ്രയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തുടർനടപടിയെക്കുറിച്ചു പറയാൻ ബാധ്യതയില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, രംഗനാഥ് മിശ്ര റിപ്പോർ‍ട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പു തന്നെയാണ് ബിജെപി പരസ്യമായി പറഞ്ഞുപോരുന്നത്: റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല.

ദലിത് ക്രൈസ്തവ വിഷയത്തിൽ 2004ലെ അതേ കേസാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴുമുള്ളത്. ദലിത് മുസ്‌ലിംകളുടെ കാര്യത്തിൽ ജമിയത്ത് ഉലമയുടെ ഹർജിയുമുണ്ട്. സമീപകാല വിധികൾ പരിഗണിച്ചാൽ, മത, ജാതി സംവരണത്തെക്കാൾ, സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ് ഉചിതമെന്ന സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിക്കുള്ളത്; സംവരണം നീട്ടുകയല്ല, നിയന്ത്രിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും.

എന്നാൽ, നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന സംവരണ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ തിരുത്തുക സർക്കാരിനും കോടതിക്കും എളുപ്പമല്ല. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിവു പാടില്ലെന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പുള്ളപ്പോൾ ദലിത് ക്രൈസ്തവ–മുസ്‌ലിം വാദം കേൾക്കാതിരിക്കാനുമാവില്ല. സർക്കാരിന് ആകെ പറയാവുന്നത്, വ്യക്തമായ പഠനവും കൃത്യമായ കണക്കും വേണമെന്നും രംഗനാഥ് മിശ്രയുടെ പഠനം മതിയാവില്ലെന്നുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, മതപരിവർത്തനം നടത്തിയവർക്കു സംവരണത്തിന് അർഹതയുണ്ടോയെന്നു പഠിക്കാൻ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അധ്യക്ഷനാക്കിയുള്ള സമിതിയെന്ന കോൺഗ്രസ് മോഡൽ ഉപായം ഇപ്പോൾ ബിജെപിയും പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സമിതി രണ്ടു വർഷത്തിനകം റിപ്പോർ‍ട്ട് നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത്, 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്ന് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ്.

ഇനി, പട്ടികജാതി സംവരണം എല്ലാ മതങ്ങളിലുമാവാം എന്നാണ് പഠനം കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്നുവയ്ക്കുക: നല്ല ശുപാർശയെന്നും നടപ്പാക്കിക്കളയാമെന്നും ബിജെപിക്കു പറയാനാവുമോ? ഇല്ല. കാരണം, അടിസ്ഥാന നിലപാടുകളിൽ ബിജെപി മാറ്റം വരുത്താറില്ല.

തൽക്കാല ആവശ്യത്തിനായി സർക്കാരിനു കോടതിയിൽ പറയാം, പുതിയ പഠനം കഴിയട്ടെയെന്ന്. സംവരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരോടു ബിജെപിക്കും അതുതന്നെ പറയാം. സംവരണപ്പട്ടിക വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കറിയാം, ദലിത് ക്രൈസ്തവരെയും ദലിത് മുസ്‌ലിംകളെയും പട്ടികജാതിയായി കണക്കാക്കാൻ ബിജെപി സമ്മതിക്കില്ലെന്ന്. ബിജെപിക്കറിയാം, ഇക്കാര്യത്തിൽ വായ തുറക്കാൻ കോൺഗ്രസും തയാറാവില്ലെന്ന്. അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ, നേട്ടം ബിജെപിക്കുതന്നെയാണ്.

English Summary: Special Analysis on the delay in decision regarding scheduled caste reservation for dalit christian - muslim communities