കൈക്കൂലിയുടെ കാന്തമേഖല

കൈക്കൂലിക്കേസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പൊതുസേവകരെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവില്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷിക്കാമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി സുപ്രധാനമാണ്; എന്തിനുമേതിനും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവർക്കുള്ള കർശന മുന്നറിയിപ്പും.



അഴിമതി തടയൽ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കാൻ നേരിട്ടുള്ള തെളിവുവേണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സാഹചര്യത്തെളിവുകൾകൊണ്ടു പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി. നേരിട്ടുള്ള തെളിവില്ലാതിരിക്കുകയോ പരാതിക്കാരൻ മരിച്ചുപോവുകയോ മറ്റു കാരണങ്ങൾമൂലം തെളിവു നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താലും കുറ്റവിമുക്തനാക്കരുതെന്നു വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പകരം, മറ്റു രേഖകളുടെയും മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിചാരണ തുടരണം. സാഹചര്യത്തെളിവുകൾ ശക്തമെങ്കിൽ പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഈ വിധി വഴിയൊരുക്കും.

അഴിമതി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജനവിശ്വാസം കെടുത്തുമെന്നും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുമെന്നും പറഞ്ഞ കോടതി, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികളായ കൈക്കൂലിക്കേസിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പരാതിക്കാരുടെയും പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും ആത്മാർഥശ്രമം വേണമെന്നു നിർദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെടാതെ കിട്ടുന്ന കൈക്കൂലി പൊതുപ്രവർത്തകനോ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സ്വീകരിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, ഈ വിധിയുടെ നിർവഹണം കുറ്റമറ്റു വേണമെന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഓർമിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. സാഹചര്യത്തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനം മാത്രം മതിയെന്നതു ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത്, സൂക്ഷ്മജാഗ്രത ഇക്കാര്യത്തിൽ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൈക്കൂലിക്കേസിൽ പൊതുസേവകരെ സാഹചര്യത്തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷിക്കാമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി, പ്രാഥമിക തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതികളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

കേരളവും കൈക്കൂലിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നിലല്ല എന്നതു തലതാഴ്ത്തി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട യാഥാർഥ്യമാണ്. പ്രതിബദ്ധതയോടെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണു കേരളത്തിലെ നല്ലപങ്കു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്‌ഥരെങ്കിലും കൈക്കൂലി ജീവിതശൈലിതന്നെയാക്കിയ കുറച്ചുപേരും അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടെന്നതു ഭരണസംവിധാനത്തിനു മൊത്തത്തിൽതന്നെ കളങ്കമാണ്. ഈയിടെ കോട്ടയത്ത്, കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ പിടിയിലായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ വിജിലൻസിനോടു പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: ‘ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഓഫിസിലെ മറ്റു പലരും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നുണ്ട്’. ഇങ്ങനെ തുറന്നുപറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം അഴിമതിക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണു കൈവരുന്നത്? അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ ജാഗ്രതാ സംവിധാനങ്ങളുടെ

പാളിച്ചകൂടിയല്ലേ ഇതിൽ തെളിയുന്നത്?

അഴിമതിരഹിത കേരളം സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ നിരാശരാക്കി കൈക്കൂലിക്കേസുകൾ ഇവിടെയും കൂടുന്നത് ആശങ്കയോടെവേണം കാണാൻ. കൈക്കൂലിക്കും ക്രമക്കേടുകൾക്കും വഴിതുറക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ നിർബാധം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ തീരെക്കുറച്ചു സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണു പുറത്തുവരുന്നതും പിടിക്കപ്പെടുന്നതും. എന്നിട്ടുപോലും കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രത്യേകിച്ചു ജോലിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ പറ്റിക്കൂടി, നിയമപ്രകാരം അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടനിലനിന്നു സാധിച്ചുകൊടുത്തു സമ്പന്നരാകുന്ന രാഷ്‌ട്രീയക്കാരും ഇന്നു പതിവുകാഴ്‌ചയാണ്. വളയാൻ തയാറായി നിൽക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്‌ഥർ കാര്യസാധ്യത്തിന് ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഴിമതിയുടെ വിത്തുപാകുന്നതും വെള്ളവും വളവും കൊടുത്തു വളർത്തുന്നതും ഈ കൂട്ടുകെട്ടാണ്. അഴിമതിയാരോപണം കരുവാക്കി നല്ല ഉദ്യോഗസ്‌ഥരുടെമേൽ കളങ്കംചാർത്തുന്നതും ഇക്കൂട്ടർ തന്നെ. കൈക്കൂലിക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർണായകവിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പൊതുസേവകരെ മുന്നിൽക്കണ്ടാണെന്നു വീണ്ടും ഓർമിക്കാം.

അഴിമതിയുടെയും കൈക്കൂലിയുടെയും വേരറുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെ‍ാപ്പം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരുടെ മാനസികപരിവർത്തനം കൂടി ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോഴുണ്ടായ സുപ്രീം കോടതിവിധി വിവേകപൂർവം വിനിയോഗിച്ച്, ഈ കാലത്തിന്റെ മഹാരോഗത്തിനു മതിയായ ചികിത്സ നൽകാൻ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾക്കു കഴിയട്ടെ.

English Summary: Punishment should be ensured for bribe corruptors