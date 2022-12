കല്ലാണ് നെഞ്ചിൽ; സിൽവർലൈൻ മഞ്ഞക്കല്ല് വീണ ഭൂവുടമകൾ ആശങ്കയിൽ

സിൽവർലൈൻ വേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്കായി സ്ഥാപിച്ച മഞ്ഞക്കല്ലിനും അതിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനും ഒരു വയസ്സ് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹികാഘാതപഠനം തൽക്കാലം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. അതിശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതും പദ്ധതിക്കു കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്നതുമാണ് കാരണം.



എന്നാൽ, സർക്കാർ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നെങ്കിലും അനുമതി കിട്ടുമെന്നും അതുവരെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നുമാണു മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. സമരക്കാർക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ കർശന നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെ രണ്ടാംഘട്ട സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നു സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി. പദ്ധതിയും കേസുകളും പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അനുമതി എന്നു കിട്ടുമെന്നു സർക്കാരിനുപോലും നിശ്ചയമില്ലാതിരിക്കെ, സർവേക്കല്ലിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥർ ആശങ്കയിലാണ്. ഭൂമിയുടെ വിൽപനയോ അവിടെ നിർമാണമോ സാധ്യമാകാത്ത സ്ഥിതി. കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കാത്ത പദ്ധതിക്കായി എന്തടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അന്ന് അതിക്രമിച്ചു കയറി കല്ലിട്ടതും എതിർത്തവരെ തല്ലിച്ചതച്ചതും എന്ന ചോദ്യത്തിനുകൂടി സർക്കാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടതല്ലേ...?

ആർ.സുനിൽദത്ത്

ഉറക്കം പോയി; ഹൃദ്രോഗിയായി

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയെത്തുടർന്നുണ്ടായ സമരങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തെ വേദനയാണ് എനിക്കും കുടുംബത്തിനും നൽകിയത്. എന്റെ 40 സെന്റ് ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടിയാണ് പദ്ധതി കടന്നുപോകുന്നതെന്നറിഞ്ഞതോടെ തകർന്നുപോയി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 20നു രാവിലെയാണ് 50 പേരടങ്ങുന്ന പൊലീസും കെ റെയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിക്രമിച്ചു കയറി കല്ലിട്ടത്. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ഹൃദ്രോഗിയായി. ഒടുവിൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നു.

പലചരക്കു വ്യാപാരിയായിരുന്ന എനിക്കിപ്പോൾ അസുഖംമൂലം കടുത്ത ജോലികൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. പറമ്പെല്ലാം കാടുമൂടി. വീടിനോടു ചേർന്നും പുരയിടത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും കെ റെയിൽ എന്നു പതിച്ച 2 മ​ഞ്ഞക്കല്ലുകൾ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി നടപ്പാകില്ലെന്ന ആശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോഴും, എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയം കീറിമുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോലാഹലത്തിനു സർക്കാർ തയാറായതെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

ആർ.സുനിൽദത്ത്, മംഗല്യ, കൊട്ടിയം, കൊല്ലം

സിന്ധു ജയിംസ്, ചെങ്ങന്നൂർ

എന്തിനെന്നെ ജയിലിലാക്കി ?

കൊഴുവല്ലൂരിൽ സിൽവർലൈൻ കല്ലിടൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എന്നെ നാലു ദിവസമാണ് അട്ടക്കുളങ്ങര ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചത്. ഇന്നു റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന സർക്കാർ, അന്ന് അനുമതി ഇല്ലാതെ എന്തിനു സ്വകാര്യഭൂമിയിൽ കല്ലിടാൻ വന്നു? അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്കു ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നത്. വീടിനകത്തു കല്ലിടാൻ വന്നതു സർക്കാരിന്റെ തെറ്റാണെന്ന് അവർതന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. ജനങ്ങളോടു സർക്കാർ മാപ്പു പറയണം.

സിന്ധു ജയിംസ്, കൊഴുവല്ലൂർ, ചെങ്ങന്നൂർ

എൻ.മൂസക്കോയ, കോഴിക്കോട്

മറക്കാനാകില്ല, ആ കോലാഹലം

ഏഴുമാസം മുൻപാണു ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു പൊലീസും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വീടിന്റെ അടച്ചിട്ട ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്നു കല്ലിടാൻ ശ്രമിച്ചത്. വാർധക്യ അസ്വസ്ഥതകളാൽ അന്നു കിടപ്പിലായിരുന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമെല്ലാം ഭയന്നുപോയി. കല്ലിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ടു വീടുകൾക്കു മധ്യത്തിലുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ വീട്. സിൽവർ റെയിൽ വന്നാൽ വീടു പോകുമെന്ന് അറിയാം. പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് കല്ലിടാൻ ശ്രമിച്ച കോലാഹലം ഇന്നും കൺമുൻപിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചാരണമാണു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു സർക്കാർ നടത്തിയത്. പദ്ധതി മരവിപ്പിച്ചതിൽ ആശ്വാസമുണ്ട്.

എൻ.മൂസക്കോയ, ചക്കിലകംപറമ്പ്, കുണ്ടുങ്ങൽ, കോഴിക്കോട്.

റോസ്‌ലിൻ

റോസ്‌ലിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോ ?

സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ സമരമുഖത്തെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് മാടപ്പള്ളി ഈയ്യാലിൽ തെക്കേതിൽ റോസ്​ലിൻ ഫിലിപ്. മാർച്ച് 17നു മാടപ്പള്ളി മുണ്ടുകുഴിയിൽ പദ്ധതിക്കായി കല്ലിടാനെത്തിയപ്പോൾ നടത്തിയ ജനകീയ ചെറുത്തുനിൽപിനും സമരത്തിനുമിടെ പൊലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തി, വലിച്ചിഴച്ചു സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയവരിൽ ഒരാളാണ് റോസ്‌ലിൻ. ഈ കാഴ്ച കണ്ട് മകൾ സോമിയ വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്ന കാഴ്ചയും അമ്മയുടെ മടങ്ങിവരവിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പും കേരളം മുഴുവൻ ചർച്ചയായിരുന്നു.

റോസ്‌ലിൻ ചോദിക്കുന്നു: സ്വന്തം വീടിന്റെ മുറ്റത്തുനിന്ന എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും വലിച്ചിഴച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന എന്റെ മകൾ എണീറ്റപ്പോൾ അമ്മയെ തിരഞ്ഞുപുറത്തേക്ക് എത്തിയതു തെറ്റാണോ? സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചു ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ മറ്റു സ്ത്രീകളെ തെരുവിൽ വലിച്ചിഴച്ചതിൽ എന്തു ന്യായം? കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാത്ത പദ്ധതി എന്തു വിലകൊടുത്തും നടപ്പാക്കിയേ തീരൂ എന്ന വാശി എന്തിനായിരുന്നു? ജനങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആശങ്ക പരിഹരിച്ച ശേഷമല്ലേ പദ്ധതിയുമായി മുൻപോട്ടു പോകേണ്ടിയിരുന്നത്? ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട പീഡനത്തിന് എന്തു പരിഹാരം?

തങ്കമ്മ, ചെങ്ങന്നൂർ

അടുപ്പിലിട്ട കല്ല് പൊള്ളിച്ചു

എന്റെ മൂന്നു സെന്റിലെ കൂരയ്ക്കു മുന്നിലെ അടുപ്പുകല്ലുകൾ മാറ്റിയാണ് മഞ്ഞക്കുറ്റി നാട്ടിയത്. സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ കല്ല് പിഴുതു. പിന്നാലെ സജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചു. അടുത്തിടെ മറ്റാരോ അതു പിഴുതുകളഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു? കല്ലിട്ടതിനാൽ ഇനി വായ്പയെടുത്തോ മറ്റോ ഇവിടെ വീട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ചിതലരിച്ചു തുടങ്ങിയ കൂരയിലാണ് താമസം. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ വീടുവയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്.

തങ്കമ്മ, മുളക്കുഴ, ചെങ്ങന്നൂർ

പള്ളിപ്പുറം ജോയി

ഇടുപ്പിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് വേദന

എട്ടു മാസം മുൻപ് ഇടുപ്പിൽ കിട്ടിയ ബൂട്ടിന്റെ തൊഴി ഇന്നും വേദനയാണ്. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ വലിയ സമരം നടന്ന പ്രദേശമാണു മുരിക്കുംപുഴ. എന്റെ സ്ഥലം പോകില്ലെങ്കിലും, നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നമായിക്കണ്ടു ഞാനും സമരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രകോപനവുമുണ്ടാക്കിയില്ല; പക്ഷേ, പൊലീസ് രണ്ടും കൽപിച്ചായിരുന്നു.

മുതുകത്തും തലയ്ക്കും ഇടി കിട്ടിയശേഷമാണ് എന്റെ ഇടുപ്പിൽ ഷബീർ എന്ന പൊലീസുകാരൻ ബൂട്ടിട്ടു ചവിട്ടിയത്. വീണുപോയി. അന്ന് ഒട്ടേറെപ്പേർ പൊലീസ് മർദനത്തിനിരയായി. ചവിട്ട് വിവാദമായപ്പോൾ ഈ പൊലീസുകാരനെ എആർ ക്യാംപിലേക്കു സ്ഥലംമാറ്റി. എന്നാൽ, പട്ടികജാതിക്കാരനായ ഞാൻ അനുഭവിച്ച മർദനത്തിനും അപമാനത്തിനും ഇതു പകരമാകില്ല. നിയമനടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ, പട്ടികജാതി–പട്ടികവർഗ കമ്മിഷൻ, പൊലീസ് കംപ്ലെയ്ന്റ്സ് അതോറിറ്റി എന്നിവർക്കെല്ലാം പരാതി കൊടുത്തു. ഹിയറിങ്ങിനു പോലും വിളിച്ചില്ല. ഒരു ജനാധിപത്യരാജ്യത്തെ പ്രതിഷേധസമരത്തെ ഇങ്ങനെയാണോ പൊലീസ് നേരിടേണ്ടിയിരുന്നത്?

പള്ളിപ്പുറം ജോയി, ഐഎൻടിയുസി പ്രവർത്തകൻ, തിരുവനന്തപുരം

മേഴ്സി, സൈമൺ തോമസ്

കണ്ണടച്ചാലും പേടിപ്പിച്ച്...

ഞങ്ങളുടെ ജീവനുമേലെയാണ് അവർ കല്ലിട്ടത്. ഒരു വർഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമത്തിനു കണക്കില്ല. നേരാംവണ്ണം ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. കതകുതുറന്നാൽ കാണുന്നതു ചുമരിനോടു ചേർന്നുള്ള മഞ്ഞക്കല്ലാണ്. അപ്പോൾ ആധി കൂടും. ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പണംകൊണ്ട് 30 വർഷം മുൻപു നിർമിച്ച വീട്ടിലേക്കു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണു സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ കല്ലിടാൻ വൻ പൊലീസ് അകമ്പടിയിൽ അധികൃതരെത്തിയത്.

വെടിവച്ചു കൊന്ന ശേഷം കല്ലിട്ടാൽ മതി എന്നു പറഞ്ഞു ഗേറ്റ് പൂട്ടിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ നിന്നപ്പോൾ അറുപതോളം പൊലീസുകാർ മതിൽചാടി വീട്ടുവളപ്പിൽ കയറി. ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഗേറ്റ് പൊളിച്ചാണു കയറിയത്. പ്രതിഷേധിച്ച വനിതകളെ ഉൾപ്പെടെ വലിച്ചിഴച്ചു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നു കരുതി 6 പൊലീസുകാർ അർധരാത്രി വരെ വീട്ടിൽ കാവൽനിന്നു. വീട്ടുവളപ്പിൽ 5 കല്ലുകളാണിട്ടത്. എവിടേക്കു തിരിഞ്ഞാലും രാക്ഷസരൂപം കണക്കെ മൂന്നടി ഉയരമുള്ള മഞ്ഞക്കല്ലുകൾ. പേടി കൂടിയതോടെ ചില കല്ലുകൾ ചാക്കിട്ടു മൂടി. വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കി കല്ലുകൾ ഇളക്കി മാറ്റണം. സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം.

സൈമൺ തോമസ്, മേഴ്സി, എബനേസർ, കാരംകോട്, കൊല്ലം

പാതിയിൽ നിലച്ച് വീടുപണി

വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയുടെ വാർക്ക കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീടും സ്ഥലവും മുഴുവൻ കെ റെയിലിനുവേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ കുറ്റിയിട്ടത്. ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തായിരുന്നു വീടിന്റെ നിർമാണം. കുറ്റിയിട്ടതോടെ തുടർപ്രവൃത്തികൾ നിർത്തിവച്ചു. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീടുപണി പാതിവഴിയിലാണ്. ബന്ധുവീടുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസം. കുറ്റിയടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വായ്പ കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല. സ്വന്തമായി വീടെന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിനുമേൽ എന്തിനാണു സർക്കാർ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയത്?

വൈശാഖ്, ചാല, കണ്ണൂർ

വിൽക്കാച്ചരക്കായി വസ്തു

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 20ന് ആണ് ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 20ാം വാർഡിൽ കല്ലിടാൻ എത്തിയത്. നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ആത്മഹത്യാഭaീഷണി ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടിവന്നു. ഒരുവിധത്തിലാണു പ്രതിരോധിച്ചത്. അന്നു ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സമരം ഇപ്പോൾ വിജയം കണ്ടു എന്ന ആശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും ആശങ്കകൾ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. വഞ്ചിമുക്കിലുള്ള വസ്തു വിൽക്കാൻ അടുത്തിടെ ധാരണയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വില്ലേജ് ഒ‍ാഫിസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ്, രേഖകളിൽ സിൽവർലൈൻ കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലമെന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞത്. വാങ്ങാനെത്തിയ ആൾ ഇതോടെ പിൻവാങ്ങി. നടക്കാത്ത പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ വട്ടംകറക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായത്.

എൻ.അജയകുമാർ, എൻ.ജയകുമാർ (സഹോദരങ്ങൾ) കൊട്ടിയം, കൊല്ലം.

English Summary: silverline- Land owners who have fallen yellow stone are worried