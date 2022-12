ലോകമേ, ദിസ് വേ !

പെരുമ്പാവൂർ പുല്ലുവഴി സ്വദേശി ജോർജ് മാത്യു കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കുറിപ്പ് ഖത്തറിൽ വരെ ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ താൻ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ വന്നപ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ജോർജ് കുറിച്ചത്. ആക്സസബിലിറ്റി ടിക്കറ്റ് (ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ്) കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പം, ഒപ്പം ഒരാൾക്കു കൂടി കംപാനിയൻ ടിക്കറ്റ്, സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി മത്സരം കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് സീറ്റ്, മെട്രോയിലെ വീൽചെയർ സൗകര്യം... ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ളതുകൊണ്ടാവാം ഒട്ടേറെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കാണികൾ മത്സരം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാണ് ജോർജ് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

പെരുമ്പാവൂർ പുല്ലുവഴി സ്വദേശി ജോർജ് മാത്യു ഖത്തറിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ

ജോർജിന്റെ ഈ അനുഭവവിവരണം ഖത്തർ ലോകകപ്പിനുള്ള വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലൊന്നാണ്. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു മത്സരം കാണാൻ ഇത്രയേറെ സൗകര്യം നൽകിയ മറ്റൊരു ലോകകപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ മുഖത്തു വിരിഞ്ഞ ചിരി ഖത്തർ ലോകകപ്പ് വേദികളിലെ ഹൃദ്യമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി. ഓരോ മത്സരത്തിനു മുൻപും കളിക്കാർ മൈതാനത്തു ദേശീയ ഗാനത്തിനായി അണിനിരന്നപ്പോൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ള രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ടീമിനൊപ്പവും. ഒരു പ്രാതിനിധ്യം എന്നതിനപ്പുറം അതവർക്കും കുടുംബത്തിനും നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം അളവറ്റതായിരുന്നു. സെറിബ്രൽ പാൾസിയുള്ള തന്റെ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ മകൻ എയ്ഡൻ ഇംഗ്ലണ്ട്- ഫ്രാൻസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അണിനിരന്നതിനെക്കുറിച്ചു പിതാവ് ജോർജ് ബെല്ലിന്റെ വാക്കുകളിങ്ങനെ: ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഗാനത്തിനൊപ്പം എന്റെ മകനും. ആ നിമിഷം എനിക്കുണ്ടായ അഭിമാനത്തിനു കണക്കില്ല!

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള മൊബിലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു മത്സരം ആസ്വദിക്കാനാവുന്ന സെൻസറി റൂമുകളുമുണ്ടായിരുന്നു ലോകകപ്പിൽ. നിയന്ത്രിതമായ ശബ്ദ- വെളിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ, ഇന്ററാക്ടീവ് സ്ക്രീനുകൾ, ഇരിക്കാനായി ബീൻ ബാഗുകൾ, കുട്ടികൾക്കായി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നൂതനമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സ്കൈ ബോക്സുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച സെൻസറി റൂമുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സെൻസറി മുറികളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതിനാൽ ഓട്ടിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവസ്ഥകളുള്ള ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവയെല്ലാം പ്രയോജനം ചെയ്തു.

ഖത്തറിലെ ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയ ഇടം.

സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ മനുഷ്യനന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പ് നൽകിയ പാഠങ്ങളിലൊന്ന്.

ലോകകപ്പിന്റെ മെട്രോ മാൻ

ഈ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഓടിയ താരങ്ങളിലൊരാൾ മൊറോക്കൻ താരം സോഫിയാൻ അമ്രാബത് ആണെന്നാണു കണക്ക്. ഏഴു കളികളിലായി അറുപതിലേറെ കിലോമീറ്റർ അമ്രാബത് മൈതാനത്തോടി. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി ഓടിയ ഒരു സൂപ്പർ താരം ഈ ലോകകപ്പിലുണ്ട്- ദോഹ മെട്രോ.

ലോകകപ്പ് ഇത്ര വലിയ വിജയമായതിനു പിന്നിൽ 2019 മേയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ മെട്രോയ്ക്കു വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഖത്തറിലെത്തിയ പത്തു ലക്ഷത്തോളം ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെ ഇടതടവില്ലാതെ മത്സരവേദികളിലെത്തിച്ചത് മൂന്നു ലെയ്നുകളിലായി 37 സ്റ്റേഷനുകളുള്ള മെട്രോ സംവിധാനമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 21 മണിക്കൂറും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ 18 മണിക്കൂറുമാണ് മെട്രോ സർവീസ് നടത്തിയത്.

വഴിയുടെ ഓരോ തിരിവിലും ‘മെട്രോ, ദിസ് വേ’ എന്നു പ്രത്യേക താളത്തിൽ മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന വൊളന്റിയർമാരും അങ്ങനെ ലോകകപ്പിന്റെ മുഖമായി. അതിനു തുടക്കമിട്ട കെനിയക്കാരനായ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരൻ അബൂബക്കർ അബ്ബാസിനെ ലോകകപ്പ് സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി അൽ ബൈത്ത് സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്- യുഎസ് മത്സരത്തിനു മുൻപ് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. അബ്ബാസിന്റെ ശൈലി സഹപ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല ഏറ്റെടുത്തത്; ലോകകപ്പ് ടീമുകളുടെ ആരാധകർ കൂടിയാണ്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ക്രൊയേഷ്യയോടു തോറ്റു ബ്രസീൽ പുറത്തായപ്പോൾ മറ്റു ടീമുകളുടെ ആരാധകർ ദോഹ തെരുവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു- ബ്രസീൽ, എയർപോർട്ട് ദിസ് വേ..!

അബ്ബാസ്

ബജറ്റോ, അതെന്താ?

ലോകകപ്പ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനായി ഖത്തറിലെത്തിയ യൂറോപ്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഒരുക്കങ്ങൾ കണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്- ഖത്തറിൽ ബജറ്റ് എന്ന ഒരു സംഭവമേയില്ല! 12 വർഷം മുൻപ് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ലോകകപ്പിനായി 220 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 18 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ഖത്തർ ചെലവഴിച്ചതെന്നാണ് കണക്ക്. 2018ൽ റഷ്യ ലോകകപ്പിനായി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ 15 മടങ്ങോളം. ലോകകപ്പ് വേദികളായ 8 സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഏഴും പുതുതായി നിർമിച്ചവ.

2006 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദിയായ ഖലീഫ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം നവീകരിച്ചു. ടീമുകൾക്കു താമസത്തിനും പരിശീലനത്തിനുമായി 32 ബേസ് ക്യാംപുകൾ, കാണികൾക്കു താമസിക്കാൻ ക്രൂസ് കപ്പലുകളും അറേബ്യൻ കൂടാരങ്ങളും മുതൽ ഫാൻ വില്ലേജുകൾ വരെ ഖത്തറിൽ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ, ലോകകപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവയിൽ പലതും അപ്രത്യക്ഷമാകും. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മീഡിയ സെന്ററുകൾ മുതൽ ഫാൻ വില്ലേജുകൾ വരെ പലതും താൽക്കാലിക രീതിയിലാണ് നിർമിച്ചത്. 7 മത്സരങ്ങൾക്കു വേദിയായ, ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകൾ കൊണ്ടു നിർമിച്ച 974 സ്റ്റേഡിയം വരെ ലോകകപ്പിനു ശേഷം പൊളിച്ചുനീക്കും.

ഇത്രയൊക്കെ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും ഇതിന്റെ പത്തിലൊന്നുപോലും ഖത്തറിനു തിരിച്ചുകിട്ടില്ല. പക്ഷേ, 2004ൽ ഒളിംപിക്സ് നടത്തി പാപ്പരായ ഗ്രീസിനെപ്പോലെയും 2014ൽ ലോകകപ്പും 2016ൽ ഒളിംപിക്സും നടത്തി നഷ്ടത്തിലായ ബ്രസീലിനെപ്പോലെയും ഖത്തർ ആകാനും പോകുന്നില്ലത്രേ. തലസ്ഥാനമായ ദോഹ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന വികസന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടതിനൊപ്പം ലോകകപ്പ് ആതിഥേയർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ‘സോഫ്റ്റ് പവർ’ കൂടിയാണ് ഖത്തറിനു ലഭിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക റോൾ എന്നതിൽ തുടങ്ങി ലോക കായികമത്സരങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം എന്നതു വരെ നീളുന്നു അത്.

കുറച്ചു വർഷം മുൻപ് തങ്ങളെ ഉപരോധിച്ച യുഎഇയെയും സൗദി അറേബ്യയെയും ലോകകപ്പോടെ കൂടെക്കൂട്ടാനായി എന്നതു നയതന്ത്രരംഗത്തു ഖത്തറിനുള്ള നേട്ടമാണ്. 2025ൽ ലോക ടേബിൾ ടെന്നിസ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനും 2030ൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും വേദിയാകുന്ന ഖത്തർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതു മറ്റൊരു വലിയ കായിക മാമാങ്കമാണ്- 2036 ഒളിംപിക്സ്!

ഒളിംപിക് ലോകകപ്പ്!

2018 റഷ്യൻ ലോകകപ്പിൽ രണ്ടു സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിയ ദൂരം രണ്ടായിരത്തിലേറെ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ രണ്ടു വേദികൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിയ ദൂരം വെറും 75 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഖത്തറിനെപ്പോലെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തിനു ലോകകപ്പ് പോലൊരു വലിയ മാമാങ്കം നടത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു 2012ൽ ഖത്തറിനു ലോകകപ്പ് വേദി അനുവദിച്ചതു മുതൽ ലോക ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ ഫിഫ നേരിട്ട ചോദ്യം.

എന്നാൽ, ലോകകപ്പ് നടത്തിപ്പിലൂടെ ഖത്തർ ഫിഫയ്ക്കും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിനും നൽകിയതു ഭാവിയിലേക്കുള്ള മാതൃക കൂടിയാണ്. ഒളിംപിക്സ് പോലെ ഒരു നഗരത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നടത്താനാകുമെന്ന പാഠം. എങ്കിലും, അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ ഫിഫ ഇതിനു നേർവിപരീതമായ മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. യുഎസ്, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിങ്ങനെ 3 രാജ്യങ്ങളാണ് വേദികൾ. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെ എണ്ണം 48 ആയി വർധിപ്പിക്കുന്നതും സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട്. അതിനാൽ 2026 ലോകകപ്പും ഒരു പരീക്ഷണശാലയാണ്.

