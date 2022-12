കാക്കിക്കുള്ളിൽ ക്രിമിനൽ വേണ്ട

ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരിൽകൂടി കളങ്കം വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട്, പെ‍‍ാലീസ് സേനയിലുള്ള ചിലർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതു കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നു. നിർബാധം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകെ‍ാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ ഇത്തരക്കാർ ‘നിയമപാലനം’കൂടി നടത്തുന്നുവെന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആശങ്കയാണു ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്നത്. പൊലീസ് സേനയിലെ ക്രിമിനലുകളെന്നു സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ 828 പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ മോഷണം മുതൽ വധശ്രമം വരെയുണ്ടെന്നതും ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 59 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിടുന്നതും കേരളം ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അതീവ ഭീഷണമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കു വിരൽചൂണ്ടുന്നു.



ജീവപര്യന്തമോ 10 വർഷം വരെയോ തടവു ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് പിരിച്ചുവിടുന്നവരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇവരുടെ ഭാഗംകൂടി കേട്ടശേഷമായിരിക്കും നടപടി. 7 വർഷത്തിൽ താഴെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം ചെയ്ത പൊലീസുകാരെ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന പൊലീസിൽ ഇത്രയധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒരുമിച്ചു പിരിച്ചുവിടുന്നത് ആദ്യമാണ്. 2016 ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം ഇരുനൂറോളം പേർക്കെതിരെയുള്ളതു ദേഹോപദ്രവമേൽപിക്കൽ, കയ്യേറ്റം തുടങ്ങിയ കേസുകളാണ്. നൂറിലേറെപ്പേർ ഗാർഹിക പീഡനം, സ്ത്രീധന പീഡനം തുടങ്ങിയ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ്. 70 പേർക്കെതിരെ പീഡനം, പീഡനശ്രമം തുടങ്ങിയ കേസുകളും 4 പേർക്കെതിരെ പോക്സോ കേസുകളുമുണ്ട്. വധശ്രമത്തിനു കേസുള്ളത് 15 പേർക്കെതിരെയാണ്. ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ പെ‍ാലീസ് സേനയിലുള്ളവരാണെന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി ഓർമിക്കാം.

സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയിൽ 808 ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതികളുണ്ടെന്നും ഇവർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിയമസഭയിൽ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ച് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, യുഡിഎഫ് കാലത്ത് 976 പൊലീസുകാർ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായിരുന്നെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി.

വാസ്തവത്തിൽ, ഇങ്ങനെയെ‍ാരു മറുപടിയാണോ ജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ? ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തായാലും ആ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തായാലും പെ‍ാലീസ് സേനയിൽ ഇത്രമാത്രം ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ടെന്നതു ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭീതിയും അരക്ഷിതത്വവുമല്ലേ ഭരണാധികാരികൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ? പെ‍ാലീസ് സേനയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുവേണ്ടി ഇതിനകം സർക്കാരുകളെടുത്ത നടപടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ. 55,000 അംഗങ്ങളുള്ള പൊലീസ് സേനയിൽ 1.56% മാത്രമാണ് പ്രതികളെന്നുകൂടി നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുകേട്ടതോടെ ജനത്തിനു ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ: ഇത്രത്തോളം ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ, അത്ര ചെറിയ കണക്കാണോ ഇത് ? ഇത്രയും ക്രിമിനലുകൾ കാക്കിക്കുപ്പായമിട്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ജനത്തിനു മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാനാവുമോ ?

ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതികളായവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും രാഷ്ട്രീയത്തണലിൽ സുരക്ഷിതരായി കഴിയുകയാണെന്നതുകൂടി ഓർമിക്കാം. അവിശുദ്ധ ബന്ധങ്ങളും വഴിവിട്ട ചെയ്തികളുമായി പൊലീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കുറച്ചുപേരേയുള്ളൂവെങ്കിലും അവരുണ്ടാക്കുന്ന കളങ്കം എളുപ്പത്തിൽ മായുന്നതല്ല. അടുപ്പം പാടില്ലാത്തവരുമായി അവർ കൂട്ടുചേരുന്നു, അഴിമതിയിൽ പങ്കുപറ്റുന്നു, സേനയ്ക്കാകെ അപമാനം വരുത്തിവയ്ക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്പ്രവണതകളുടെ വേരറുത്താലേ നമ്മുടെ പൊലീസിന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും മഹനീയമായ ആ തൊപ്പി അണിയാനാവൂ.

കാക്കിക്കുപ്പായത്തിന്റെ മഹത്വം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടതു കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നു സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കയകറ്റാൻ, പെ‍ാലീസിലെ ക്രിമിനലുകളെ മുഴുവൻ പുറത്തുകെ‍ാണ്ടുവരണം; മാതൃകാപരമായ നടപടികളെടുക്കണം. പെ‍ാലീസ്മന്ത്രികൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രിതന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻകയ്യെടുക്കുകയും വേണം. കുറ്റവാളികളായ പെ‍ാലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന താങ്ങും തണലും മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിലും നിരന്തരശ്രദ്ധ നൽകണം. കുറ്റവാസനയോടെ‍ാപ്പം ഉന്നതരോടും അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തോടുമുള്ള വിധേയത്വവും അഴിമതിയും പൊലീസ് സേനയിൽനിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കുമ്പോഴേ ശുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയാകൂ. അങ്ങനെമാത്രമേ, സമർപ്പണബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സത്യസന്ധരായ ഭൂരിപക്ഷം പെ‍ാലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാനാകൂ.

English Summary: It should be ensured that there is no criminals in the police