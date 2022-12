സംരക്ഷിത വനത്തിനു ചുറ്റും കരുതൽ മേഖല വരച്ചപ്പോൾ കളത്തിനു പുറത്തായി മലയോരജനത. തലമുറകളായി കൈമാറിക്കിട്ടിയ, ജനിച്ചുവളർന്ന മണ്ണിൽ തടവിലാകും എന്ന ആശങ്കയിലാണവർ. അവരുടെ കണ്ണീരിന് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ചൂടുണ്ട്.



ആകാശത്തു വരച്ചൊരു അതിർവര. ബഫർ സോൺ എന്ന, കേട്ടാൽ പേടിക്കുന്നൊരു പേരിട്ടു വരച്ച ആ കാണാവരയുടെ ചുവട്ടിൽ തീരാ ആശങ്കകളുമായി കഴിയുകയാണു മലയോര ജനത.

വനാതിർത്തിയിൽനിന്ന് ആകാശദൂരം കണക്കാക്കി ഉപഗ്രഹ സർവേവഴി നിശ്ചയിച്ചൊരു ബഫർ സോൺ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും സന്തോഷങ്ങളും തല്ലിക്കെടുത്തുമെന്ന് അവർ ഭയക്കുന്നു. ഉപഗ്രഹ സർവേയിൽ ഞങ്ങളെ അന്യഗ്രഹജീവികളെപ്പോലെ കണ്ടുവോ? കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികജീവിതത്തിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ പടിയടച്ച് പുറത്താക്കുന്നുവോ... കേരള സമൂഹത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും മുഖത്തുനോക്കി വേദനയോടെ അവർ ചോദിക്കുന്നു: ഇത് ആരുടെ ആകാശം, ആരുടെ ഭൂമി?

കടക്കെണിയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും വന്യമൃഗശല്യവും ദുരിതം വിതച്ച മണ്ണിൽ ബഫർ സോണിന്റെ അതിർത്തി ഏതാണെന്നതിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല.

സർവേ നടന്ന 22 സങ്കേതങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തെ 24 വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ബഫർ സോൺ ഉപഗ്രഹ സർവേ പൂർത്തിയായ 22 എണ്ണം ചുവടെ. ബ്രാക്കറ്റിൽ ബഫർ സോണിലെ ജനവാസ ഇടങ്ങളുടെ എണ്ണം (കെട്ടിടങ്ങൾ, വാണിജ്യ –വ്യവസായ– മത സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റു നിർമിതികൾ ഉൾപ്പെടെ).

തിരുവനന്തപുരം

∙ നെയ്യാർ–പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ 3146

കൊല്ലം

∙ ശെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം 1098

ഇടുക്കി

∙ ഇരവികുളം ദേശീയ പാർക്ക്: 769

∙ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം: 623

∙ ആനമുടി ചോല ദേശീയ പാർക്ക് :1292

∙ കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതം :597

∙ പാമ്പാടുംചോല ദേശീയ പാർക്ക്:63

∙ ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം: 3944

∙ പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതം:5570

∙ മതികെട്ടാൻ ചോല ദേശീയ പാർക്ക്: 990

എറണാകുളം

∙ മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം: 2444

∙ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം:771

തൃശൂർ

∙ ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം:1388

∙ പീച്ചി–വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം:4588

പാലക്കാട്

∙ സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ പാർക്ക്:613

∙ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം :509

∙ ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം:593

മലപ്പുറം

∙ കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം: 597

കോഴിക്കോട്

∙ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം: 2845

വയനാട്

∙ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം:13577

കണ്ണൂർ

∙ കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം: 1139

∙ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം: 2174

(സംസ്ഥാനത്തെ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശത്തെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ 49,330 വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടെന്നാണ് ഉപഗ്രഹ സർവേയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യതയില്ലെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെയും കർഷക സംഘടനകളുടെയും ആരോപണം. നേരിട്ടു സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയാൽ വാസസ്ഥലങ്ങൾ 2 ലക്ഷം കവിയുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു).

ജപ്തിക്കും സോണിനും നടുവിൽ

‘ ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഈ വീടും സ്ഥലവും വിറ്റു കടം വീട്ടണം. ബഫർ സോൺ പ്രശ്നമുള്ളതിനാൽ ആരും വാങ്ങുന്നില്ല. ഈ വീടും ഭൂമിയും ബാങ്കുകാർ എടുത്തോട്ടെ, മരണം വരെ എന്നെയും ഭാര്യയെയും ഇവിടെ കഴിയാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതി’– വിറയാർന്ന കയ്യിൽ ജപ്തി നോട്ടിസ് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപ്പാറ പന്നിക്കോട്ടൂർ ഇടച്ചേരിയിൽ ജയിംസ് പറഞ്ഞു.

നിപ്പയും കോവിഡും പ്രളയവുമെല്ലാം ചേർന്നു തകർത്ത ജയിംസിന്റെ കാർഷിക ജീവിതത്തിലെ പുതിയ മഹാമാരിയാണ് ‘ബഫർ സോൺ’.

വീട് ജപ്തി ചെയ്യാനുള്ള കോടതി നോട്ടിസ് ലഭിച്ച കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപാറ പന്നിക്കോട്ടൂരിലെ കർഷകൻ ജയിംസ് ഇടച്ചേരിയിൽ.

2015ൽ ആണ് ജയിംസ് ബാങ്കിൽനിന്ന് 17.2 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്ത് കൈതച്ചക്ക, പപ്പായ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. വിളവെടുപ്പു സമയത്താണ് കൃഷിയിടത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പേരാമ്പ്ര സൂപ്പിക്കടയിൽ നിപ്പ രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. കിലോയ്ക്കു 35 രൂപ നിരക്കിൽ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന കൈതച്ചക്ക വാങ്ങാനാളില്ലാതെ കുഴിച്ചുമൂടേണ്ടി വന്നു. നഷ്ടം 40 ലക്ഷം രൂപ! നിപ്പ ഭീതിയിൽ പഴംവിപണി ഇടിഞ്ഞതോടെ മറ്റു കൃഷിയിടങ്ങളിലെ പഴങ്ങളും വിൽക്കാനായില്ല. വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവു മുടങ്ങി.

തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ പ്രളയവും കോവിഡും നിരനിരയായി വന്നു. കൃഷി നിർത്തി. കടം പെരുകി 27.53 ലക്ഷമായി. 2022 ജൂലൈയിൽ ജപ്തി നടപടി വന്നു. ഇപ്പോൾ പിന്നാലെ ബഫർ സോൺ പ്രശ്നവും.

‘‘ 74 വയസ്സായി. ജോലി ചെയ്തു കടം വീട്ടാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല. വീടും സ്ഥലവും വിൽപന നടത്തുക മാത്രമാണു വഴി. ബഫർ സോൺ വന്നതിനാൽ അതും മുടങ്ങി. ഞാനും ഭാര്യയും മരിക്കുംവരെ ഒന്നു കാത്തിരിക്കൂ.. എന്നിട്ട് ഈ സ്ഥലവും വീടുമെടുത്തോളൂ.’’ ബഫർ സോണിൽപെട്ടതിനാൽ സ്ഥലവും വീടും വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത നൂറുകണക്കിനു കർഷകർ ചക്കിട്ടപാറ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. 15 വാർഡുകളുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡും ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് ബഫർ സോണിലാണ്. 5184 കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ 13 വാർഡുകളിൽ താമസിക്കുന്നത്.

വീടൊരു സ്വപ്നം; വെള്ളവും മുടങ്ങും

ഇടവും വലവും തിരിയാനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഇടുക്കി വട്ടവട പഞ്ചായത്തിലെ ചിലന്തിയാർ സ്വദേശിയായ എസ്.കറുപ്പയ്യയും(76) കുടുംബവും.

എസ്.കറുപ്പയ്യ

പാമ്പാടുംചോല, ആനമുടി ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന, പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച 5 ഏക്കറിൽ പച്ചക്കറിയും പഴവർഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്താണ് കറുപ്പയ്യയും നാലുമക്കളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ചെറിയ കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്നത്. ഉള്ള സ്ഥലം മക്കൾക്കു വീതിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും വീടുവച്ച് മാറാൻ ബഫർ സോൺ വിഷയം മൂലം കഴിയുന്നില്ല. വനത്തിലെ ചോലയിൽ നിന്നാണ് ശുദ്ധജലമെത്തിക്കുന്നത്. നിയമം പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ വനത്തിൽ കയറി പൈപ്പ് നന്നാക്കാനോ മണ്ണിനടിയിൽ പൈപ്പ് കുഴിച്ചിടാനോ കഴിയില്ല. നിലവിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവ പകുതിയും കാട്ടുപോത്തും കാട്ടുപന്നിയും കുരങ്ങും നശിപ്പിക്കുന്നു. 5 ഏക്കറും ബഫർ സോണിലാകുന്നതോടെ നാടുവിട്ടു പോകേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് താനും കുടുംബവുമെന്നു തലമുറകളായി ഇവിടെ കഴിയുന്ന കറുപ്പയ്യ പറയുന്നു.

ഞാൻ എങ്ങോട്ടുപോകും ?

കടംവാങ്ങിയ പണം ചോദിച്ചെത്തുന്നവരുടെ മുന്നിൽ അപമാനിതയായി നിൽക്കേണ്ടിവന്ന ഒരമ്മയുടെ കണ്ണീർ ചോദ്യമാണിത്: ‘‘ മുംബൈയിൽ ആയുർവേദ നഴ്സായി ഒരായുസ്സു മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി 9 സെന്റ് വാങ്ങി വീടുവച്ചതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധം?. ഞാനെവിടെപ്പോകണമെന്നുകൂടി പറ..’’

കോട്ടയം കോരുത്തോട് കോസടി പെരിങ്ങലംതറപ്പേൽ മറിയാമ്മ ജോർജ്.

അന്യനഗരത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള കാലം ജീവിക്കാൻ ‘സേഫ് സോൺ’ തേടിയെത്തിയതാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോരുത്തോട് കോസടി ഷാപ്പുപടി എട്ടാം വാർഡ് പെരിങ്ങലംതറപ്പേൽ മറിയാമ്മ ജോർജ് (55). വീടിനും സ്ഥലത്തിനുമായി പരമാവധി 22 ലക്ഷമേ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാലാണ് ഈ സ്ഥലം തേടിപ്പിടിച്ചെത്തിയത്. മുംബൈ സ്വദേശിയായ ഭർത്താവ് പ്രവിനും മകൻ അനൂപിനുമൊപ്പം ഇവിടേക്കു താമസം മാറ്റി. ഇതിനിടെയാണ് പ്രവിൻ അപകടത്തിൽപെടുന്നത്. കാൽ ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങിയതിനെത്തുടർന്നു വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേണ്ടിവന്നു. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏകവഴിയെന്ന നിലയിൽ ബന്ധുക്കളുടെ ആഭരണം വാങ്ങി പണയം വച്ച് മകൻ അനൂപിനെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു. ജോലി ശരിയാകാതെ മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും കടക്കാരെ ഭയന്നു നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയില്ല. ചികിത്സ ഏകദേശം പൂർത്തിയായതോടെ ഭർത്താവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർ മുംബൈയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. മറിയാമ്മ ഒറ്റയ്ക്കായി.

പട്ടിണി വാതിലിൽ മുട്ടിവിളിച്ചപ്പോൾ വീടും വസ്തുവും വിറ്റ് കടം വീട്ടി മുംബൈയിലേക്കു മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. വസ്തു ഇടപാടുകാർ വന്നു സ്ഥലം കണ്ടു. ഈ സ്ഥലം ബഫർ സോണിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതിനാൽ വിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ അറിയിച്ചതോടെ തകർന്നുപോയി. അതെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനാവില്ലെന്ന് അധികൃതരും കയ്യൊഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നു സർക്കാർ പറയണം? കണ്ണീരോടെ മറിയാമ്മ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

മരണം വരെയെങ്കിലും...

‘ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നാൽ മരിക്കുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല. മൂന്നുതലമുറയായി കഴിയുന്ന ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിടുന്നതു മരണത്തിനു തുല്യമാണ്. ഇറക്കിവിടരുത് ഞങ്ങടെ മരണം വരെയെങ്കിലും..’പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നാണ് നിരാശയും രോഷവും കലർന്ന ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടത്.

പതാക്കൽ ഫിലിപ്പോസ്

ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണു സർക്കാർ പറയുന്നത്? . പെരുനാട് എട്ടാം വാർഡിലെ താമസക്കാരനായ പതാക്കൽ ഫിലിപ്പോസ് ചോദിക്കുന്നു. അൻപതും അറുപതും വർഷമായി ഇവിടെ താമസിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ടു പണിയെടുത്തു ജീവിക്കുന്നു. ഇവിടെനിന്നു പോയാൽ പിന്നെവിടെ ഭൂമി കിട്ടാനാണെന്നു നെല്ലിമലയിലെ കർഷകനായ പാപ്പച്ചൻ കോന്നാത്തും ചോദിക്കുന്നു. വന്യമൃഗശല്യം ഒരു വശത്ത്. മരം വെട്ടുന്നതിനുൾപ്പെടെ വനംവകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാൽ വിറകെടുക്കാൻ പോലും ആരും ഇവിടെ വനത്തിൽ കയറാറില്ല. ‘‘വനം സംരക്ഷിച്ചോട്ടെ. ആരും എതിരല്ല. എസി മുറിയിലിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നവർക്കു മലയോരത്തെ കർഷകന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാകില്ല’’. പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തെരുവിലിറങ്ങാനും തയാറാകുമെന്നു വികാരാധീനനായി പാപ്പച്ചൻ പറയുന്നു.

പാപ്പച്ചൻ കോന്നാത്ത്

നാളെ: ‘എട്ടിന്റെ പണി’ കിട്ടിയൊരു ജില്ല

റിപ്പോർട്ടുകൾ: എസ്.വി.രാജേഷ്, ലെനിൻ ചന്ദ്രൻ, റോബിൻ ടി.വർഗീസ്, ജിതിൻ ജോസ്

സങ്കലനം: സന്തോഷ് ജോൺ തൂവൽ

English Summary: Buffer Zone- The hilly people are living with a lot of worries