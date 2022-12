ഗാന്ധിജി ഇനി എത്രനാൾ ?

രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇപ്പോഴും രാജ്യത്ത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ അലോസരമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നത് അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. താൻ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായിരിക്കണം എന്നൊരു വാശി ഗാന്ധിജിക്കും ഇല്ലായിരുന്നു. മഹാത്മാവ് മുന്നോട്ടുവച്ച ആശയങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രകടനമായിരുന്നു 1948 ജനുവരി 30നു സംഭവിച്ചത്. അതിനുശേഷവും ആ എതിർപ്പ് പല രീതികളിൽ തുടർന്നിട്ടുണ്ട്; തുടരുന്നുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ ഭാര്യ അമൃതയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യയെന്ന രാഷ്ട്രത്തിനു രണ്ടു പിതാക്കന്മാരുണ്ട്. അതിൽ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു; ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാലമാണ്, അദ്ദേഹമാണ് പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ്. ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തും അമൃതയ്ക്കു മോദിയെക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് ഇതേ അഭിപ്രായമായിരുന്നു. 2019ൽ മോദിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ അമൃത അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ പിതാവെന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമൃത അതു വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്ന് അമൃത വിശദീകരിച്ചത്.

അമൃത ബിജെപി അംഗമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പാർട്ടി പറഞ്ഞത്. എന്നാ ൽ, അമൃതയുടെ അഭിപ്രായത്തോടു പാർട്ടിക്കു യോജിപ്പില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാവും? 2019ൽ‍ അമൃത പ്രസ്താവന നടത്തിയപ്പോൾ അതു ശരിയാണല്ലോ എന്നു തോന്നിയത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപിനാണ്. ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രംപും പറഞ്ഞു, മോദി ഇന്ത്യയുടെ പിതാവാണെന്ന്. മോദിയെ സമീപത്തിരുത്തിയായിരുന്നു ഈ പരാമർശം.

ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഗാന്ധിജിയും.

ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ, മോദി ചിരിച്ചു. എന്നാൽ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്, ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ഗൗരവമായെടുത്തു. ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന നിഷ്പക്ഷമാണെന്നും അതിൽ അഭിമാനം തോന്നാത്തവർ ഇന്ത്യക്കാരല്ലെന്നുമാണ് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്.

ഒരു രാജ്യത്തിനു രണ്ടു പിതാക്കന്മാർ എന്നത് അസ്വാഭാവികമായ സാഹചര്യമാണ്. എന്നാൽ, അത്ര പഴയതല്ലാത്ത ചരിത്രമനുസരിച്ച്, ഗാന്ധിജിതന്നെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ്. ഇന്ത്യയെന്ന ആശയം ശക്തമാകുന്ന കാലത്ത് ദാദാഭായ് നവ്റോജിയെ രാഷ്ട്രപിതാവെന്നു ഗാന്ധിജി വിളിച്ചു. ദേശീയബോധവും രാഷ്ട്രസങ്കൽപവും വളർത്തുന്നതിൽ നവ്റോജി വഹിച്ച പങ്കായിരുന്നു ആ വിളിക്കു കാരണം. എന്നാൽ, ആ വിശേഷണം ഗാന്ധിജിക്കുതന്നെ പിന്നീടു വന്നുചേരുകയായിരുന്നു.

കസ്തൂർബാ ഗാന്ധിയുടെ വിയോഗശേഷമുള്ള റേഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസാണു പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയുടെ വിമോചനത്തിനായുള്ള വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നുവെന്ന്. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ ആ വിളി രാജ്യം സ്വീകരിച്ച് ആവർത്തിച്ചു വിളിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം, ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം നെഹ്റു പറഞ്ഞു: നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രകാശം കടന്നുപോയി, എല്ലായിടത്തും അന്ധകാരം പരന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് എന്തു പറയണമെന്നും എങ്ങനെ പറയണമെന്നും എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ, ബാപ്പു എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ നേതാവ്, രാഷ്ട്രപിതാവ് ഇനിയില്ല... അതിന്റെ രണ്ടാം വർഷം അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടനയിൽ‍, 18ാം വകുപ്പായി പറഞ്ഞത് രാജ്യം ആർക്കും വിശേഷണപദവികൾ നൽകാറില്ലെന്നാണ്. രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നതു ഗാന്ധിജിക്കു രാജ്യം നൽകിയ പദവിയല്ലെന്നു പിന്നീടു സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. എന്നുകണ്ട്, പവിത്രമായ ആ നാമവിശേഷണം സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നിട്ടുമില്ല.

നരേന്ദ്ര മോദി. ചിത്രം: ജെ.സുരേഷ് ∙ ‌മനോരമ

ഗാന്ധിജിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അമൃത പറയുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്, കറൻസി നോട്ടുകളിൽനിന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നാണ്. അത്രയും ആശ്വാസം. കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വേണമെന്ന ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ ആശയമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണത്തിനു കാരണമായ ചോദ്യത്തിനു പ്രേരകം.

അമൃതയുടെ പരാമർശത്തോളം വരില്ലെങ്കിലും, ഏതാനും വർഷംമുൻപ് മുൻകേന്ദ്രമന്ത്രി എം.ജെ.അക്ബർ പ്രവചിച്ചത് കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ‘മറ്റൊരു ഗുജറാത്തി’യുടെ ചിത്രം വരാനുള്ള സാധ്യതയായിരുന്നു. മോദിയുടെ ചിത്രം. അക്ബർ ഇപ്പോൾ‍ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തിലില്ല.

ഗാന്ധിജിയെ മാറ്റിനിർത്താൻ സമയമായെന്നും ഇനി തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്നും മോദിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെന്നു കരുതാൻ കാരണങ്ങളില്ല. മോദി ചർക്കയിൽ നൂൽനൂൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വച്ഛ ഭാരതിലൂടെ മോദി മുന്നോട്ടുവച്ചതും ഗാന്ധിയൻ ആശയമാണ്. ഇപ്പോൾ, വരാൻ പോകുന്ന ജി–20 ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി ഡൽഹിയിൽ പലയിടത്തും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡുകളിൽ വലത്തു ഗാന്ധിജിയും ഇടത്തു മോദിയുമുണ്ട്. ഗാന്ധിജിക്ക് ഇപ്പോഴും മൂല്യമുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽനിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, അത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഗാന്ധിജിയെ എത്രനാൾ നിലനിർത്തുമെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് ഗാന്ധിജി സ്ഥാപിച്ച ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ ചാൻസലറായി ഗുജറാത്ത് ഗവർണർ‍ ആചാര്യ ദേവവൃതിനെ ഈയിടെ നിയമിച്ചതും സബർമതി ആശ്രമത്തെ 1200 കോടി രൂപ മുടക്കി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും ഗാന്ധിയൻ ശൈലിയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്; ഏറ്റെടുത്ത് മറ്റൊരു ശൈലിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായും.

ഗാന്ധിജിയായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ ആജീവനാന്ത ചാൻസലർ. ആ ജീവിതത്തിനുശേഷം ചാൻസലറായിരുന്നവരൊക്കെയും ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളെ മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു, ദേവവൃതിനു മുൻപു ചാൻസലറായിരുന്ന ഇള ഭട്ട് ഉൾപ്പെടെ. ദേവവൃത് ഗാന്ധിയനല്ല; ഗവർണർ ആയതിനാലല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചാൻസലറായിരിക്കുന്നതും. ദേവവൃത് മതിയെന്നു വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ ജനറൽ കൗൺസിൽ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിച്ചതാണ്.

അമൃത ഫഡ്നാവിസ്. AFP PHOTO

എന്തായാലും, ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ 75ാം വാർഷികം അടുത്തെത്തിയിരിക്കെ, രാജ്യത്തു ഗാന്ധിജിയെന്ന ചൈതന്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ് ചില ന്യൂജെൻ ഭീഷണികൾ നേരിടുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള ആദരത്തെ ആരാധനയാക്കി മാറ്റുന്നവർ ഇനി എന്തൊക്കെക്കൂടി പറയുമെന്ന് ഊഹിക്കാനാവില്ല; തങ്ങൾ പറയുന്ന അപദാനങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാത്തവരെ അവർ എന്തൊക്കെ വിളിക്കുമെന്നും. ആരും രാഷ്ട്രപിതാവിനു പകരക്കാരനാവില്ലെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ഗുണത്തിനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിതന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട്.

