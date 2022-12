കരുതൽ സോണിൽ ഇടം കിട്ടാത്തവർ

അൻപതും അറുപതും വർഷം മലയോര മേഖലയിൽ അധ്വാനിച്ച്, ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്ത് കുടുംബത്തിനു കരുതലിന്റെ തണലൊരുക്കിയവർ. അവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ‘ വനത്തിന് കരുതൽ ഭൂമി നൽകാം, മൃഗങ്ങൾക്കും നൽകാം. ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി എവിടെ?’

ഞങ്ങൾക്കുള്ള കരുതൽമേഖല എവിടെയാണ്? ആരാണ് അതു കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുക ? അതിന് ഇനിയും എത്ര തലമുറ കാത്തിരിക്കണം? പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് കുമരംപുത്തൂർ കാരാപ്പാടത്ത് മറ്റം തേ‍ാമസിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ചേ‍ാദ്യമാണിത്. സൈലന്റ്‌വാലി ദേശീയേ‍ാദ്യാനത്തിന്റെ ബഫർ സേ‍ാൺ നടപടികളിലും സുപ്രീംകേ‍ാടതി ഉത്തരവനുസരിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങളിലും കടുത്ത വേവലാതിയിലാണിവർ. വന്യമൃഗശല്യം പതിവ്, താമസം സംരക്ഷിതവനത്തിന്റെ സമീപത്തായതിനാൽ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യേ‍ാഗിക നടപടികളിൽ പലപ്പേ‍ാഴും തടസ്സങ്ങൾ. ഒരേ‍ാന്നും കഷ്ടിച്ചു മറികടന്നു പേ‍ാകുമ്പേ‍ാഴാണ് ബഫർ സേ‍ാണിന്റെ കരിനിഴൽ.

അരനൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് കൂത്താട്ടുകുളത്തുനിന്ന് എത്തി ഈ മണ്ണിൽ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ് മറ്റം തോമസ് എന്ന സണ്ണിയുടെ കുടുംബം. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ 30 ഏക്കർ സമ്പാദിച്ചു. കുടുംബം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് മലഭൂമിയെ കൃഷിഭൂമിയാക്കി. വന്യമൃഗശല്യം ഭീഷണിയാണെങ്കിലും, വാർധക്യത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാമെന്നു കരുതുമ്പോഴാണ് ‘ബഫർ സോണി’ന്റെ വരവ്. ഇതെ‌ാരു സണ്ണിയുടെ മാത്രം ആശങ്കയല്ല.

ഭാര്യ അൽഫേ‍ാൻസയ്ക്കൊപ്പം മറ്റം തോമസ്.

ജനിച്ച നാട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അടയുമോ?

കർണാടകയിലെ ‘ ഇതര സംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളി’: അതാണ് ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട വയനാട്ടിലെ അള്ളവയൽ ഗ്രാമത്തിലെ ഏത്തപ്പാടത്ത് ഏലിയാസിന്റെ ജീവിതം. മികച്ച വിളവുകിട്ടിയിരുന്ന 1.7 ഏക്കർ വന്യമൃഗശല്യം മൂലം തരിശിട്ട് കർണാടകയിൽ കെആർ നഗറിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരനായി. നാട്ടിലെത്തുന്നതു രണ്ടു മാസത്തിലൊരിക്കൽ. ഇനി ബഫർ സോൺ കൂടി ആകുമ്പോൾ ആ പോക്കും നിലയ്ക്കും. ജനിച്ച നാടുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണമായി മുറിഞ്ഞ് കർണാടകയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഏലിയാസ് ചോദിക്കുന്നു.

നാട്ടിലെ ഏകസ്വത്താണ് 1.7 ഏക്കർ നെൽപാടം. വന്യമൃഗശല്യം മൂലം കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബാങ്കിൽ വായ്പയ്ക്ക് ഈടുവയ്ക്കാൻപോലും കഴിയുന്നില്ല. വന്യജീവികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവിടത്തെ കർഷകരുടെ പരാതി. അതേസമയം, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു പിടികൂടുന്ന മൃഗങ്ങളെ വനപാലകർ കുടിയേറ്റഗ്രാമങ്ങളുടെ അതിർത്തിവനത്തിലെത്തിക്കുന്നു. ഇവ തിരിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാണ്.

പച്ചപ്പു തിന്നുതീർക്കുന്ന മാൻകൂട്ടങ്ങളുടെ വംശവർധന തടയാൻ കടുവകളെ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയവുമുണ്ട് കർഷകർക്ക്. എന്നാൽ, കടുവകൾ മാനിനെ വേട്ടയാടാതെ കർഷകരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ഇരയാക്കുന്നു. ഇനി ബഫർ സോൺ നിയമത്തിന്റെ ഊഴമാണെന്നു കർഷകർ പറയുന്നു.

ഇതുവരെ കരം വാങ്ങിയത് കാടിനോ?

കോട്ടയം എരുമേലി പഞ്ചായത്തിലെ പമ്പാവാലി, എയ്ഞ്ചൽവാലി വാർഡുകൾ പൂർണമായും ബഫർ സോണിലാണ്. പക്ഷേ, ഇതിനെക്കാൾ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇവർ നേരിടുന്നു. സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉപഗ്രഹ സർവേയിലും പിന്നീടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് ഭൂപടത്തിലും ഈ രണ്ടു വാർഡുകൾ വനമാണ്. മൂന്നു തലമുറകൾക്കപ്പുറം ജനജീവിതമുള്ള ഒരു നാട് സർവേയിൽ എങ്ങനെ കാടായി.?

രണ്ടാംലോക യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനു തിരുക്കൊച്ചി സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം ഭൂമി ലഭിച്ചവരാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ. 1956ൽ ഈ ഭൂമി വനം വകുപ്പ് റവന്യു വകുപ്പിനു കൈമാറി. വനം– റവന്യു വകുപ്പുകൾ കൂട്ടായി സർവേ നടത്തി കാടിന്റെ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ച് വനംവകുപ്പ് ജണ്ട കെട്ടി. പമ്പാനദിക്കും വനത്തിനുമിടയിൽ പമ്പാവാലിയും എയ്ഞ്ചൽവാലിയും രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളായി വളർന്നു. 2015ൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ ഈ ഭൂമിക്കു പട്ടയം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. 502 ഹെക്ടർ ഭൂമിയിലായി 904 പേർക്കു പട്ടയം കൊടുക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.

പമ്പയാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എയ്ഞ്ചൽവാലി ഗ്രാമം.

2016ൽ പട്ടയം ലഭിച്ചു. 2017ൽ ഈ ഭൂമി പോക്കുവരവു ചെയ്തു നൽകി. കരം വാങ്ങാനും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. അന്നുതൊട്ട് കരം അടച്ചും തുടങ്ങി. 2018–19ൽ കരം വാങ്ങാൻ റവന്യു വകുപ്പ് വിസമ്മതിച്ചു. ഇതോടെ ഇവിടത്തുകാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കരം സ്വീകരിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് സർക്കാർ കരം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ ഇതു കാടാണെന്നാണു വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം.

ആനയുടെ ചവിട്ട്; സോണിന്റെ കുത്ത്

കാട്ടാനയുടെ ഗുരുതര ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ദീർഘനാൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന മാത്യു വേലിക്കകത്ത് പറയുന്നു: ‘ കാട്ടാന കൊല്ലാതെപോയി, ഇനി ബഫർ സോണിന്റെ ഊഴമാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ, ഈ ഭൂമി ഞങ്ങൾ ജീവൻ കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നു മറക്കരുത്’’

കണ്ണൂർ കൊട്ടിയൂർ പന്നിയാംമലയിലെ വനാതിർത്തിയിൽ 10 വീടുകളുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ താമസമുള്ളത് മാത്യുവിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം. ബാക്കിയുള്ളവർ കിട്ടിയവിലയ്ക്കു വിറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുപോയി. 2019 ഡിസംബർ 18ന് ആണ് കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. ഇവിടം വിട്ടുപോകാൻ അന്നു പലരും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ‘‘കുടിയിറക്കില്ല എന്നു സർക്കാർ പറയുന്നു. അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയാൽ തനിയെ ഇറങ്ങുമെന്ന് വനംവകുപ്പിനറിയാം. വനംവകുപ്പ് ജന്മിയും കർഷകൻ കുടിയാനുമാണോ?’’ മാത്യുവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു സർക്കാർ ഉത്തരം നൽകണം.

മാത്യു വേലിക്കകത്ത്

75 കൊല്ലം മുൻപ് കോട്ടയം പ്രവിത്താനത്തുനിന്നു കുടിയേറിയതാണു മാത്യുവിന്റെ കുടുംബം. അന്നുമുതൽ കൃഷിചെയ്യുന്ന ഭൂമിയാണു ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

‘എട്ടി’ന്റെ പണി; നെഞ്ചിൽ തീയുമായി ഇടുക്കി

ബഫർ സോൺ ഉപഗ്രഹ സർവേ പൂർത്തിയായ 22 സംരക്ഷിത വനങ്ങളിൽ ഇടുക്കിയിൽ മാത്രം 8 എണ്ണം. 20 വില്ലേജുകളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിനു കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരിക. ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 58 ശതമാനവും സംരക്ഷിത വനഭൂമിയാണ് ഇടുക്കിയിൽ. ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശത്താണു ഇടുക്കിയിലെ 11 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഭൂപതിവ് ചട്ടം, പട്ടയപ്രശ്നങ്ങൾ, ലൈഫ് പദ്ധതി പോലും നടപ്പാക്കാനാവാത്ത കാർഡമം ഹിൽസ് റിസർവ് (സിഎച്ച്ആർ) പ്രശ്നങ്ങൾ, റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ‘രവീന്ദ്രൻ പട്ടയം’, പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ വിജ്ഞാപനം തുടങ്ങിയ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഭൂപ്രശ്നങ്ങളുടെ അറ്റത്തെ പുതിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവർക്കു ബഫർ സോൺ. ഇത്രയേറെ സങ്കീർണമായ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു ജില്ല കേരളത്തിലില്ല.

ആശങ്കയ്ക്കു പിന്നിൽ...

∙ എന്താണ് ബഫർസോൺ ?

വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ, ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സംരക്ഷിത വനമേഖലകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള നിശ്ചിത സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് വനത്തിനു സംരക്ഷണ കവ‍ചമാക്കുന്ന കരുതൽ മേഖലയാണു ബഫർ സോൺ അഥവാ ഇക്കോളജി‍ക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോൺ (ഇഎസ്‍സെഡ്). വനത്തിൽ മനുഷ്യ ഇടപെടലിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

∙ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ?

സംരക്ഷിത വനപ്രദേശങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ബഫർ സോൺ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ഉപഗ്രഹ സർവേയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് വനംവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ആശങ്ക. ഈ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതര പിഴവുകളുണ്ടായതോടെ 2020–21ൽ വനംവകുപ്പ് തയാറാക്കിയ കരടുഭൂപടം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ജനവാസമേഖലകളെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയാണ് ആ കരടു ഭൂപടം തയാറാക്കിയതെന്നു സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇതിലും ഏറെ ജനവാസമേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ടത് കർഷകരുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചു.

∙ ബഫർസോൺ ആശങ്കകൾ?

കുടിയിറക്ക് ഉണ്ടാകില്ലെന്നു സർക്കാർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോഴും അപ്രഖ്യാപിത കുടിയിറക്കുണ്ടാകുമെന്നാണു കർഷകരുടെ മുഖ്യ ആശങ്ക. വനനിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപിക്കപ്പെടുമെന്നും രേഖാമൂലം ഉടമസ്ഥരായ കർഷകർക്കു ഭൂമിയിൽ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ പറ്റാത്തവിധം അവകാശനിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്നും കേരള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കിഫ) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൃഷി, മരംമുറി, കിണർ കുഴിക്കൽ, വാണിജ്യ കെട്ടിട നിർമാണം, റോഡുപണി, വീടുവയ്ക്കൽ, പുതുതായുള്ള വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കു നിയന്ത്രണം വരുന്നതോടെ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ട സ്ഥിതി വന്നേക്കാം.ഭൂമി ഈടായി ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ വരാം. വിൽപന എളുപ്പമല്ലാതാകും. വന്യജീവിശല്യം കൂടുതൽ സജീവമാകും.

നാളെ: വിളിച്ചുവരുത്തി കുരുക്കിലാക്കിയ ചരിത്രം

റിപ്പോർട്ടുകൾ: അനിൽ കുരുടത്ത്, എം.പി. സുകുമാരൻ, എസ്.വി.രാജേഷ്, ലെനിൻ ചന്ദ്രൻ, ഷിന്റോ ജോസഫ്, സിജിത്ത് പയ്യന്നൂർ

സങ്കലനം: സന്തോഷ് ജോൺ തൂവൽ

