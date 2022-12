വലിഞ്ഞുകയറി വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ, വിളിച്ചുവരുത്തിയവർ

ബഫർസോൺ പ്രശ്നം മൂലം സ്വൈരജീവിതം നഷ്ടമായ മലയോര ജനത ഇവിടെ വെറുതേ വന്നു കയറിയവരല്ല. ഗ്രോ മോർ ഫുഡ് പദ്ധതിപ്രകാരം കാടിനോടു മല്ലിടാൻ സർക്കാരുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. രാജകാലത്തെ ചെമ്പുപട്ടയം മുതൽ തിരു – കൊച്ചി കാലത്തെ കൈവശരേഖ വരെ കയ്യിലുള്ളവരാണ് ബഫർ സോണിൽ ‘പെട്ടവർ’

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനു പിന്നാലെ രൂക്ഷമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ‘ഗ്രോ മോർ ഫുഡ്’ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടാണ് മിക്കവരും മലയോര മേഖലയിലേക്കു കുടിയേറിയത്. വനഭൂമി വെട്ടിത്തെളിച്ചു ഭക്ഷ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനു വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് അന്നു രണ്ടര ഏക്കർ വീതമാണു നൽകിയത്. തിരു– കൊച്ചി സർക്കാരാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. അന്നു ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിച്ച പോരാളികളായിരുന്നു മലയോര കർഷകർ. ഇപ്പോൾ ‘കാട്ടിൽ വലിഞ്ഞുകയറി വന്നവരെപ്പോലെ’ കാണുന്നുവെന്നൊരു വേദന മലയോര ജനതയ്ക്കുണ്ട്.

നൂറിന്റെ പടിവാതിലിൽ കണ്ണീര്

കാട് നാടായി വളർന്നതു കൺമുന്നിൽ കണ്ട, നൂറിനടുത്തു പ്രായമെത്തിയ കുറെ കർഷകരുണ്ട്, മലയോരത്ത്. ബഫർ സോൺ ആശങ്കയ്ക്കുമുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു.

കണ്ണൂർ കേളകം ചെട്ടിയാംപറമ്പിലെ 96 വയസ്സുള്ള പാലത്തിങ്കൽ ഫിലിപ്പിനും ഭാര്യ ത്രേസ്യാമ്മയ്ക്കും കൊച്ചുമകനു സ്ഥലം വാങ്ങാനും കൊച്ചുമകളുടെ പഠനത്തിനും പണം കണ്ടെത്തണം. ആ ധാരമല്ലേ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന ധൈര്യത്തിൽ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ബഫർ സോണെന്നും മറ്റും കേൾക്കുന്നത്. വായ്പ നിഷേധിച്ചു. ഒരായുസ്സുമുഴുവൻ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച ആധാരവും പിടിച്ച് തിരികെപ്പോന്നു. 1956ൽ ആണു ഫിലിപ്പിന്റെ പിതാവും കുടുംബവും കേളകം പൂക്കുണ്ടിൽ താമസം തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീടാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതമാകുന്നത്. പറഞ്ഞിട്ടെന്തുകാര്യം.

ഭൂമിയുടെ രേഖ കയ്യിൽപ്പിടിച്ചു വിതുമ്പുന്ന മാത്യു. ഭാര്യ മറിയാമ്മ സമീപം.

സർക്കാർ നൽകിയ പട്ടയം എടുത്തുകാട്ടിയപ്പോൾ മാത്യു ജോസഫ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ‘‘ 24–ാം വയസ്സിൽ വന്നതാണ്. 96 വയസ്സായി. ഇവിടം വിട്ട് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല. ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ അന്തിയുറങ്ങണം.’’കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എയ്ഞ്ചൽവാലി എങ്ങനെ കാർഷിക ഗ്രാമമായെന്നതിനു സാക്ഷിയാണ് തുലാപ്പള്ളി കൂനംപാല മാത്യു ജോസഫ് (96) – മറിയാമ്മ (94) ദമ്പതികൾ. മാത്യുവിന്റെ പിതാവ് ജോസഫിനു കുത്തകപാട്ടമായി ലഭിച്ചതാണ് എയ്ഞ്ചൽവാലിയിലെ സ്ഥലം. മൃഗങ്ങളോടും മരങ്ങളോടും പടവെട്ടി ഏറുമാടം കെട്ടി താമസം ആരംഭിച്ചു. നെല്ലു മുതൽ കരിമ്പു വരെ കൃഷിചെയ്തു. മറിയാമ്മയായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനും കൂട്ട്. ഈ ബഫർ സോൺ പ്രതിസന്ധിയിലും തൊട്ടടുത്ത് മറിയാമ്മയുണ്ട്; ആശങ്ക നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി.

കേരളം പിറക്കും മുൻപേ ലെവി അടച്ചതാണേ...

‘ ഇതു കണ്ടോ, ഏഴു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് ഈ ഭൂമിക്കു ലെവി (കരം) അടച്ചതിന്റെ രേഖയാണു കയ്യിൽ. ചുമ്മാ അങ്ങനെ കയറിവന്നതല്ല.. ?’’ ഗ്രോ മോർ ഫുഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിച്ച ഭൂമിയുടെ ലെവി മുത്തച്ഛൻ യോഹന്നാൻ തിരു – കൊച്ചി സർക്കാരിന് അടച്ചതിന്റെ രേഖ ഉയർത്തി പമ്പാവാലി കണമല പുതുപ്പറമ്പിൽ പി.ജെ.സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു.

മുത്തച്ഛൻ യോഹന്നാൻ ലെവി അടച്ച രേഖയുമായിപി.ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ.

ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് എന്നാണു രസീതിലുള്ളത്. റേഞ്ച് ഓഫിസറുടെ ഒപ്പുമുണ്ട്. മുത്തച്ഛൻ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളും പട്ടാളക്കാരായിരുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം രണ്ടര ഏക്കർ വീതം ലഭിച്ചു. ഉപ്പു തൊട്ടു കർപ്പൂരം വരെ തലച്ചുമടായി എത്തിച്ചു മരത്തിനു മുകളിൽ ഏറുമാടം കെട്ടി താമസിച്ചു കൃഷിയിറക്കി. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇതു നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയല്ല എന്നു പറയുന്നത് എന്തു നീതികേടാണെന്ന് ഇവർ ചോദിക്കുന്നു..

ഭൂപടത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർ

‌ബഫർസോൺ വന്നതും അതിന്റെ കോലാഹലങ്ങളും ഒന്നുമറിയാത്ത ആദിവാസി ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുണ്ട്. ഭൂപടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അവരുടെ ഭാവി എങ്ങനെയാവും.

എന്നിട്ട് ആരും എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..!’’

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം പിണവൂർകുടി മുതുവാൻ കോളനിയിലെ മോഹനൻ (48 ) സ്വന്തം ഉൗര് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിന്റെ കരുതൽ മേഖലയാണെന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരും അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ‘അതിനെന്താ ഇപ്പോ’ – തുറന്നു ചിരിച്ച് മോഹനന്റെ ചോദ്യം. 150 വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും പിണവൂർ കുടി മുതുവാൻ കോളനിക്ക്. പൂയംകുട്ടി തലയിലെ മൂപ്പനായിരുന്ന തലമുത്തന്റെ മകൻ അപ്പണൻ കൊടുത്ത സ്ഥലത്താണു സ്കൂളും ഹോസ്റ്റലും ആശുപത്രിയും എല്ലാമുള്ളത്. മോഹനനും അപ്പണനും ബന്ധുക്കളാണ്. താമസിക്കുന്ന ഭൂമിക്കു കൈവശ രേഖയുണ്ട്. പട്ടയമില്ല. ഭൂമി കൈമാറാം, അവരുടെ സമുദായത്തിലുള്ളവർക്കു മാത്രം. കരുതൽ മേഖല വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും മോഹനനു മറ്റൊരു ലോകമില്ല. ഇതേ കോളനിയിലെ ലീല(58)യ്ക്കും തങ്ങളുടെ വീടും കുടിയും കരുതൽ മേഖലയാണെന്ന് അറിയില്ല. ‘‘ഉൗരിലെ ഒരു പെണ്ണിനും അറിയില്ല. സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ പണ്ടും തീരുമാനിക്കാറ്.’’ ലീല ചോദിക്കുന്നു.

ലീല

കാട് കാക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ലേ ... പിന്നെന്താ..?

‘‘കാടിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയില്ല. വന്യജീവി ശല്യം പൊറുതിമുട്ടിക്കുമ്പോഴും വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണു ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളാണു കാട് കാക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം.? കുളത്തൂപ്പുഴ വില്ലുമല ആദിവാസി മേഖലയിലെ കൃഷിയിടത്തിലെ മാടത്തിലിരുന്ന് ആദിവാസി കർഷകൻ അനീഷ് ചോദിക്കുന്നു. വിവിധയിനം വിളകളുടെ പൊന്നു കൊയ്യുന്ന ഭൂമിയാണു വില്ലുമല. പട്ടികവർഗ കോളനികൾക്ക് വനാവകാശ നിയമപ്രകാരം വനംവകുപ്പ് കൈമാറിയ ഭൂമി.

അനീഷ്

ആശങ്കയിൽ ചെമ്പുപട്ടയക്കാർ

‘ രാജഭരണകാലത്ത് ചെമ്പുപട്ടയം കിട്ടി മലയകയറിയവർ. ചിതലെടുക്കാത്ത ആ പട്ടയരേഖ കയ്യിലുള്ള ഇവരോട് ഇതു നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയല്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും?’ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിനും കുട്ടമ്പുഴ പുഴയ്ക്കും ഇടയിൽ പൂയംകുട്ടി ആനക്കയം വാർഡിൽ നാടപോലെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ കർഷകർക്കു ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്. ഇഎംഎസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഇവിടത്തുകാർക്കു പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്കയിലായത്. ‘സിപിയുടെ കാലം മുതൽ ഇവിടെ കൃഷിചെയ്തു താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഇനി എങ്ങോട്ടു പോകാൻ. അപ്പനപ്പൂപ്പൻമാർ ഈ മണ്ണിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ’’ കാക്കനാട്ട് ജോസ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും വാക്കുകളാണ്.

‘പിഎഫ് ’ നിഷേധിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യും?

ഔദ്യോഗികകാലം മുഴുവൻ അടച്ച പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് തുക അവസാനം നിഷേധിച്ചാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെന്തു പറയും? – ചോദിക്കുന്നതു മലപ്പുറം കരുവാരക്കുണ്ട് കേരള എസ്റ്റേറ്റ് മഞ്ഞളാംചോലയിൽ താമസിക്കുന്ന പി.എം.തോമസ് എന്ന കർഷകൻ. ‘സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി.’ ആയുസ്സുമുഴുവൻ കൃഷിഭൂമിയിൽ പണിയെടുത്തവരുടെ ‘ പിഎഫ് കരുതൽ’ ആണ് നട്ടുവളർത്തിയ തേക്കുപോലെയുള്ള മരങ്ങൾ. മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനും മറ്റുമുള്ള കരുതൽ. ബഫർ സോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മുറിക്കുന്നതിനു കടുത്ത നിയന്ത്രണം വരില്ലേ? ഇപ്പോൾത്തന്നെ കച്ചവടക്കാർ തേക്കിനു വില കുറച്ചു. ‘ബഫർ സോണിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത് ഞങ്ങളെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നതാണ്. കൈകൾ കെട്ടിയിട്ടു കർഷകനെ ജീവിക്കാൻ വിട്ടിട്ടെന്തു കാര്യം’– അറുപതുകളിൽ കുടിയേറ്റക്കാരനായ തോമസിന്റെ ചോദ്യം ആശങ്കയിലുള്ള എല്ലാ കർഷകരുടേതുമാണ്.

മയിൽ, ഒരു ‘ഭീകരജീവി’യാണ് !

ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിൽ പാലക്കാട് ചൂലന്നൂരുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഭീകരജീവിയാണ്. തദ്ദേശ മന്ത്രിയായിരുന്ന സി.എം.സുന്ദരം ചൂലന്നൂർ വഴി പോകുമ്പോൾ മയിലുകൾ പീലി വിരിച്ചാടുന്നതു കണ്ടതോടെയാണ് ഇവിടം മയിൽ സങ്കേതമാക്കിയത്. തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലായി 3.4 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണു സങ്കേതം. വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന്റെ പേരിൽ നാട്ടുകാർക്കു കാര്യമായ ഗുണം ലഭിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ ഇടംപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശി, കുത്തന്നൂർ, തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തിരുവില്വാമല പഞ്ചായത്തുകളിൽപെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ബഫർ സോൺ ഭൂപടത്തിലുള്ളത്. 1555 നിർമിതികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിശാലുവും കുടുംബവും

സങ്കേതത്തിന്റെ കവാടത്തിനു സമീപത്താണ് 75 വയസ്സുള്ള വെങ്കലത്തുപടിയിൽ വിശാലുവും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ 29 സെന്റ് സങ്കേതത്തിന് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ വീടിന്റെ ശുചിമുറി വനമേഖലയിലായി. മറ്റൊരു ശുചിമുറി നിർമിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. ആദ്യം ശുചിമുറി കൊണ്ടുപോയി. പുതിയ ഭൂപടം നടപ്പായാൽ വീടും കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

റിപ്പോർട്ടുകൾ: ജയചന്ദ്രൻ ഇലങ്കത്ത്, ജിജി പോൾ, അനിൽ കുരുടത്ത്, എം.പി. സുകുമാരൻ, അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ, ലെനിൻ ചന്ദ്രൻ, ഫിറോസ് അലി.

സങ്കലനം: സന്തോഷ് ജോൺ തൂവൽ

