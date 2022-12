കണ്ണിൽ കുത്തുന്ന അനാസ്ഥ

ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ഒന്നു മനസ്സുവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന എത്രയോ അപകടങ്ങളിലൂടെയാണു കേരളം നിത്യവും കടന്നുപോകുന്നത്. അധികൃതർക്കു സമൂഹത്തോടും സഹജീവികളോടും അൽപമെങ്കിലും ശ്രദ്ധയും കരുതലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു നാം ആലോചിച്ചുപോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണു പലതും. അതില്ലാത്തതുകെ‍ാണ്ടാണ്, ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്തിനുസമീപം റോഡിലേക്കു നീണ്ടുനിന്ന മരക്കൊമ്പ് ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ മുഖത്തടിച്ചു യുവതിയുടെ കാഴ്ച ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടത്; കൊച്ചി നഗരമധ്യത്തിലെ റോഡിൽ താഴ്ന്നുകിടന്നിരുന്ന കേബിളിൽ കുരുങ്ങി ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാരായ ദമ്പതികൾക്കു പരുക്കേറ്റത്... കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം വായിച്ച അപകടവാർത്തകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണിത്.



സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായ നിഷ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറ്റൊരു ബസിനു സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ, റോഡിൽ നീണ്ടുനിന്ന മരക്കൊമ്പ് കണ്ണിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ വലതുകണ്ണിന്റെ കാഴ്ച 80 ശതമാനവും ഇടതുകണ്ണിന്റേത് 20 ശതമാനവും നഷ്ടമായതായി കണ്ടെത്തി. കണ്ണിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകൾക്കേറ്റ പരുക്കാണു കാഴ്ച കുറയാൻ കാരണം. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നിഷ. ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടുനിറച്ച്, കണ്ണിൽ കുത്തിയ ആ അനാസ്ഥയ്ക്ക് എന്തു മറുപടിയാവും അധികൃതർക്കു പറയാനുണ്ടാവുക?

കെ.ബി.സാബു– സി.വി.സിന്ധു ദമ്പതികളാണ് കെ‍ാച്ചിയിൽ കേബിളിൽ കുരുങ്ങി അപകടത്തിൽപെട്ടത്. റോഡിലേക്കു തലയിടിച്ചു വീണെങ്കിലും‍ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു സിന്ധു കാര്യമായ പരുക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കേബിൾ മുറുകി സാബുവിന്റെ കഴുത്തിനു മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. കേബിൾ കുരുങ്ങി നഗരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവായപ്പോൾ കെ‍ാച്ചി കോർപറേഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു: ‘അഞ്ചു മീറ്റർ ഉയരത്തിനു താഴെക്കൂടി വലിച്ച എല്ലാ കേബിളും മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കട്ട് ചെയ്യും’. തുടർന്നു കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ താഴ്ന്നുകിടന്നിരുന്ന കേബിളുകൾ കോർപറേഷൻ നീക്കം ചെയ്തു. എന്നാൽ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും കേബിളുകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം ദമ്പതികൾക്ക് അപകടമുണ്ടായ റോഡിൽ കൈ കൊണ്ടു തൊടാവുന്ന ഉയരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം കേബിളുകൾ താഴ്ന്നുകിടക്കുന്നതു കാണാം. നഗരത്തിലെ പല റോഡുകളിലും ഇതു തന്നെയാണു സ്ഥിതി.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തൊടുപുഴയിൽ റോഡിനു കുറുകെ കെട്ടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ചരട് കഴുത്തിൽ കുടുങ്ങി സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ടൈൽ പാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനു കെട്ടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ചരടാണ് കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങിയത്. മുന്നറിയിപ്പോ അടയാളമോ വയ്ക്കാതെ, ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് ചരട് വലിച്ചുകെട്ടിയതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ അപകടം വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമായി. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന അഭിഭാഷകയാകട്ടെ, കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങിയ തോരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടതു തലനാരിഴയ്ക്കാണ്. ഈയിടെ നടന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ തോരണം പൊട്ടിക്കിടന്നത് കഴുത്തിൽ ചുറ്റുകയായിരുന്നു.

അനാസ്ഥയുടെ ഭീഷണമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണു തുറന്നുകിടക്കുന്ന ഓടകളും റോഡിലെ കുഴികളും. നടപ്പാതയിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്ന ഓടയിൽ വീഴ്ത്തുന്നതിനെക്കാൾ വലിയ ക്രൂരത കാൽനടയാത്രക്കാരോടു ചെയ്യാനില്ല. മാരകമായ ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധിമൂലം ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ മരണം, കേരളത്തിലെ റോഡപകടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപകടങ്ങളുടെ മുഖ്യകാരണങ്ങളിലൊന്നു റോഡിലെ മരണക്കുഴികൾതന്നെ.

വീട്ടിൽനിന്നു കാൽനടയായി യാത്രതിരിച്ചാലും സുരക്ഷിതമായി മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നതിൽ അധികൃതരുടെ നിരുത്തരവാദിത്തവും അനാസ്ഥയുംകൂടി വലിയ പങ്കുചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പുതുവർഷത്തിലെങ്കിലും ആപൽക്കരമായ ഈ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കാം. ആരുടെയൊക്കെയോ അനാസ്ഥയ്ക്കു ജീവന്റെ വില കൊടുത്ത്, നിസ്സഹായതയോടെ തീരാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം.

