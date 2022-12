‘മാപ്പ് ’ ഒന്നല്ല, മൂന്നുവട്ടം!

വനത്തിനും വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇടപെടാൻ ആളുണ്ട്. ‘ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആരുണ്ട് ’ എന്ന ചോദ്യമാണ് മലയോര കർഷകർ ഉന്നയിക്കുന്നത്

ആയുസ്സും അധ്വാനവുംകൊണ്ട് ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ ഭൂപടം നോക്കി മടുത്ത നിലയിലാണു കർഷകർ. ഭൂപടങ്ങൾ മാറുന്നു; ആശങ്ക മാറുന്നില്ല.

ആദ്യം വനം വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉപഗ്രഹസർവേ റിപ്പോർട്ടും ഭൂപടവും, പിന്നെ വനം വകുപ്പ് 2020–21ൽ തയാറാക്കിയ കരടുഭൂപടം, പിന്നെ രണ്ടുനാൾ മുൻപു സർവേ നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കിയ മൂന്നാം ഭൂപടം. ആദ്യമിറക്കിയ രണ്ടു ഭൂപടങ്ങളിലും തെറ്റുകളുണ്ടെന്നു സർക്കാർതന്നെ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതുക്കി ഇറക്കിയ ഭൂപടത്തിലുമുണ്ട് തെറ്റുകൾ. പതിനായിരക്കണക്കിനു കർഷക കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സർക്കാർ ഇത്ര അലസമായാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യം കർഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുയരുന്നു.

സർക്കാരിന് മനസ്സാക്ഷിയില്ലേ?

പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയുടെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് എംപവേഡ് കമ്മിറ്റിയെ സമീപിക്കാമെന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലുണ്ട്. എന്നാൽ, കർഷകരോടു സുപ്രീം കോടതി കാണിച്ച പരിഗണന സർക്കാർ കാണിച്ചില്ല. എംപവേഡ് കമ്മിറ്റിയെ സമീപിക്കുന്നതിനു പകരം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ ആകാശദൂരത്തിൽ ബഫർ സോണാക്കി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുകയാണു സർക്കാർ ചെയ്തത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് എംപവേഡ് കമ്മിറ്റിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയ നടപടികൾ

സംരക്ഷിത വനത്തിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആകാശദൂരം ചുറ്റളവ് കരുതൽ വനമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇളവു വേണ്ടവർ, കരുതൽ മേഖലയിൽ വരുന്ന ഭൂമിയുടെയും ജനവാസത്തിന്റെയും കണക്കു നൽകണം. ഇതു തെറ്റുകൂടാതെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മൂന്നിനാണ് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ ആകാശദൂരം ബഫർ സോൺ നിർബന്ധമാക്കി സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയത്. പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയിലെ നിർമിതികൾ, ഭൂവിനിയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് മൂന്നു മാസത്തിനകം സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, സർക്കാർ വിദഗ്ധസമിതിയെ നിയോഗിച്ചതുപോലും മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞാണ്.



ജനവാസമേഖലകളും കൃഷിഭൂമിയും സീറോ ബഫർ സോണാക്കിയും (പൂജ്യം കിലോമീറ്റർ) വനപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളും മറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ (ആകാശദൂരം) എന്നും നിജപ്പെടുത്താനുള്ള കരടു നിർദേശമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണു സർക്കാർ അവകാശവാദം. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു റിപ്പോർട്ടിലും ധാരാളം ജനവാസമേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്നാണു ചോദ്യം.

ഒരുക്കങ്ങളുണ്ടായില്ല

ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ വനം മന്ത്രിയും വനം മേധാവിയും സെക്രട്ടറിയും നിയമവകുപ്പും ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയില്ല. വനം വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നത്തിനു കാരണം. ജൂൺ മൂന്നിലെ സുപ്രീം കോടതിവിധി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതു മൂന്നിലൊന്നു വനഭൂമിയുള്ള കേരളത്തെയാണ്. എന്നിട്ടും ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയില്ല.

സർവകലാശാലാ വിഷയങ്ങളിലും ഗവർണറുമായുള്ള തർക്കത്തിലും പ്രതിരോധത്തിന് അപ്പപ്പോൾ കേസു നൽകിയും പ്രഗല്ഭരായ അഭിഭാഷകരെ കൊണ്ടുവന്നും കാട്ടിയ ആവേശം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്തതെന്തെന്ന് കർഷകർ ചോദിക്കുന്നു.

ഇനി 12 നാൾ

ഉപഗ്രഹ സർവേക്കായി നിയോഗിച്ചത് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏജൻസിയെ ആണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 29ന് ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിനു ലഭിച്ചെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ കർഷക സംഘടനകളുടെ സമ്മർദം ശക്തമായപ്പോഴാണ് ഡിസംബർ 12നു ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ജനുവരി 11ന് ആണ് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇനി 12 നാൾ മാത്രം. പിഴവുകളും പരാതികളും പരിഹരിക്കാൻ ഒരു മാസം തികയില്ലെന്നിരിക്കെ സർക്കാർ ഇത്രയും നാൾ ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തിവച്ചത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു.



കരടു ഭൂപടം ‘കരട്’ ആയേക്കും

പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വനംവകുപ്പിന്റെ കരടു ഭൂപടം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നു കർഷക സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വനംവകുപ്പ് 2020–21ൽ തയാറാക്കിയ ഈ ഭൂപടം ഒരു വർഷം മുൻപു കേന്ദ്രത്തിനു സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചതാണെന്നും ജൂൺ മൂന്നിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടെ ഈ ഭൂപടം അസാധുവായെന്നുമാണ് വാദം.

ഇതോടെ, രണ്ടു ഭൂപടങ്ങളിൽ ഏതാണ് അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിന് അടിസ്ഥാനമാക്കുക എന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നു.

സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ഇൗ മാസം 12നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉപഗ്രഹ സർവേ ഭൂപടം തെറ്റാണെന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ തിരുത്തി പുതിയ സർവേ നടത്തുന്നതിനു പകരം 2020–21ൽ വനംവകുപ്പ് തയാറാക്കിയ കരടു ഭൂപടം പുറത്തുവിട്ട് ജനരോഷം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, ഇതിലും ഒട്ടേറെ ജനവാസമേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി അന്തിമറിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നാലേ ആശയക്കുഴപ്പം അവസാനിക്കൂവെന്നു കർഷകർ പറയുന്നു.

4 ബാങ്കുകൾ കൈവിട്ടു; വീടിന് വായ്പയില്ല

കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപ്പാറ പൂഴിത്തോട് സ്വദേശി കെ.കെ.ജോൺ വീടുനിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വായ്പതേടി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലു ബാങ്കുകളിലാണ് കയറിയിറങ്ങിയത്. ബഫർ സോണിൽപെട്ട ഭൂമിയായതിനാൽ വായ്പ തരാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. വായ്പ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീടുപണി പാതിയിൽ നിലയ്ക്കും.

കെ.കെ.ജോൺ

ജോണിനു പൂഴിത്തോട്ട് വീടും കൃഷിഭൂമിയുണ്ട്. വന്യമൃഗശല്യം കാരണം അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതായതോടെയാണ് ചെമ്പനോടയിൽ റോഡരികിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി വീടു നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, ഉപഗ്രഹ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ചെമ്പനോട മേഖലയും ബഫർ സോണിലായി. ‘കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ പേടിച്ചാണ് പൂഴിത്തോട്ടുനിന്നു മാറി ചെമ്പനോടയിൽ വീടുവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ബഫർ സോൺ കാരണം വീണ്ടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കു തിരിച്ചുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.

ചെമ്പനോട, പൂഴിത്തോട് മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് പ്രദേശത്തെ ബാങ്കുകൾ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി വായ്പ നിഷേധിക്കുകയാണെന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

ചിന്തിക്കാം, ചിങ്കാര മോഡൽ



വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം സെക്‌ഷൻ 18 മുതൽ 26 എ വരെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് പദവി റദ്ദു ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കഴിയില്ല. എന്നാൽ, അതിർത്തികളിലും അളവിലും മാറ്റം വരുത്താൻ നിയമസഭകൾക്കു കഴിയുമെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട്. കൺസ്യൂമർ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച് സൊസൈറ്റിയും യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള കേസിലാണ് ഈ വിധി. ഗുജറാത്തിലെ ചിങ്കാര വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ വിസ്തൃതി 765.79 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽനിന്നു സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം 444.23 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായാണു കുറച്ചത്. ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യത്തിനാണു നിയമസഭയുടെ അധികാരം സർക്കാർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്.

ഈ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചാൽ ബഫർ സോൺ വനമേഖലയിൽതന്നെ നിർത്താനാവില്ലേ എന്നാണു വിദഗ്ധർ ചോദിക്കുന്നത്.

മംഗളവനത്തിന്റെ ‘കരുതലിൽ’ ഹൈക്കോടതിയും?

കൊച്ചിയിലെ മംഗളവനം പക്ഷിസങ്കേതത്തിനു ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ ആകാശദൂരത്തിൽ കരുതൽ മേഖല വരുമ്പോൾ അതിൽ ഹൈക്കോടതിയും ഉൾപ്പെടും. കൊച്ചി കോർപറേഷന്റെ ഭാഗമായ, ഏതാനും ഏക്കർ മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള മംഗളവനം പക്ഷിസങ്കേതത്തിന്റെ ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ കരുതൽ മേഖല നിലവിൽ വന്നാൽ മറൈൻഡ്രൈവ് ഉൾപ്പെടെ കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും കണ്ണായ പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ഹൈക്കോടതി മന്ദിരവും പുരാതനമായ ബിഷപ് ഹൗസുകളും ദേവാലയങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും എറണാകുളം മാർക്കറ്റ്, ബ്രോഡ് വേ, മറൈൻഡ്രൈവ്, ക്വീൻസ് വോക് വേ, ഗോശ്രീ നികത്തുഭൂമി തുടങ്ങിയവയുമെല്ലാം ഇതിനുള്ളിൽ വരും. സംരക്ഷിത വനങ്ങൾക്കു ബാധകമായ നിയമം മംഗളവനത്തിനു ബാധകമാകുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല.

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ മംഗളവനം.

ഏതാനും ഏക്കർ മാത്രം വലുപ്പമുള്ള മംഗളവനത്തിനു പതിന്മടങ്ങു വിസ്തൃതിയിൽ കരുതൽ മേഖല വേണോ എന്ന ചോദ്യം ഒന്ന്. വിസ്തൃതിയുടെ 90 ശതമാനത്തിലേറെ ഭാഗത്തും നിർമിതികളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ എങ്ങനെ കരുതൽ വനം എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നതു മറ്റൊരു ചോദ്യം.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം പാലിച്ചില്ല

ഓഗസ്റ്റ് 29ന് ആണ് ഉപഗ്രഹ സർവേയിലൂടെ ജനവാസമേഖലകൾ നിർണയിച്ച് സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെ‍ന്റ് സെന്റർ (കെഎസ്‍ആർഇസി) തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ചത്. സർവേയിലെ തെറ്റുകളും പൊരുത്തക്കേടുകളും അപ്പോൾതന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ജനവാസമേഖലയിൽ നേരിട്ടു സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി റിപ്പോ‍ർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശിച്ചു. തിരുത്തലുകൾക്കായി ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി.രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായ അഞ്ചംഗ വിദഗ്ധസമിതിയെയും നിയോഗിച്ചു.

ഒരു മാസത്തിനകം ഇടക്കാല റിപ്പോ‍ർട്ടും മൂന്നു മാസത്തിനകം അന്തിമ റിപ്പോ‍ർട്ടും നൽകാൻ വിദഗ്ധസമിതിയോടു സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. 5 യോഗങ്ങൾ മാത്രം ചേർന്ന സമിതി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നാണു സമിതിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. രണ്ടുമാസം നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(അവസാനിച്ചു)

റിപ്പോർട്ടുകൾ: ജിജി പോൾ, എസ്.വി.രാജേഷ്, ജിതിൻ ജോസ്

സങ്കലനം: സന്തോഷ് ജോൺ തൂവൽ

English Summary: Buffer Zone- "Who is there to speak for us?" is the question raised by the hill farmers