ഭക്ഷണത്തെ വിഷമാക്കരുത്

കോട്ടയം സംക്രാന്തിയിലുള്ള ഹോട്ടലിൽനിന്നു ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് നഴ്സ് മരിച്ചതും പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന മാമോദീസ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൽനിന്ന് ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റതും ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആശങ്കയോടെ കേരളം കേട്ട വാർത്തകളാണ്. ഏതു ഭക്ഷ്യവിഭവമാണെങ്കിലും അതു നിലവാരമുള്ളതാണെന്നും സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ചുമതല ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടെന്ന പാഠംതന്നെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.



രണ്ടുമാസം മുൻപ് വ്യാപക പരാതി ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി പൂട്ടി, വീണ്ടും തുറന്ന ഹോട്ടലിൽനിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടായതെന്നത് അതീവഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്. നഴ്സ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച അതേദിവസം ഈ ഹോട്ടലിൽനിന്നു കഴിച്ച മറ്റു ചിലർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുകയുണ്ടായി.

പണംകൊടുത്തു നാം പുറത്തുനിന്നു വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ലതല്ലെന്നുവരുമ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെ കയ്‌പാണു കലരുന്നത്. ആ ഭക്ഷണം മരണകാരണമാകുമ്പോഴാവട്ടെ, അതു വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെ അങ്ങേയറ്റമാകുന്നു. ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് കൂടുതൽ ജാഗരൂകമാവുകയും പരിശോധനകൾ വ്യാപകമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഇതോടെ‍ാപ്പം ഉയരുന്നുണ്ട്.

നിലവാരമില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരാജയമെന്നു വ്യക്തമാക്കി, കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തുവന്ന കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (സിഎജി) റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തര തുടർനടപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ചുമതലയുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആ ദിശയിൽ നമുക്കെത്രമാത്രം മുന്നോട്ടുപോകാനായി?

വകുപ്പിനു കീഴിലെ ലബോറട്ടറികളിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പരിശോധിച്ചശേഷം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽപോലും അതു ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിരിക്കണമെന്നില്ലെന്നാണ് സിഎജി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കാരണം, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ലബോറട്ടറികളിലില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ, അധ്യയനവർഷാരംഭത്തിൽത്തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് അങ്കണവാടിയിലും ചില സ്കൂളുകളിലുമുണ്ടായ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറെ ആശങ്കയ്ക്കു കാരണമായിരുന്നു. 13 സർക്കിളുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ 7 സർക്കിളുകളിൽ മാത്രമാണ് അങ്കണവാടികളിൽനിന്നു ഭക്ഷ്യസാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്കെടുത്തതായി കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് സിഎജി റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്

ജനശ്രദ്ധയിലെത്തുന്ന ഓരോ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്കുശേഷവും പരിശോധനകളും നടപടികളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് അധികൃതർ അടുത്ത സംഭവംവരെ നിർജീവമാകുന്നതാണു നാം പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത്. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തു പലയിടത്തും ഭക്ഷണശാലകളിൽ പരിശോധന നടത്തി, നടപടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള താൽക്കാലിക നീക്കങ്ങൾക്കു ഭക്ഷ്യനിലവാരം എത്രത്തോളം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആശങ്ക ഗൗരവമുള്ളതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെത്തുടർന്ന്, ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്‌ഥർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്നു 2014ൽ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചത് ഇതോടു ചേർത്ത് ഓർമിക്കാം.

ഹോട്ടലുകളിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സുരക്ഷയും ശുചിത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രേഡിങ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റുമുള്ള പരിശോധനകൊണ്ടു മാത്രം ഭക്ഷ്യനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതു മറ്റെ‍ാരു യാഥാർഥ്യം. അരി, പയർ, എണ്ണ തൊട്ടു പച്ചക്കറികൾ വരെയുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും മായമില്ലാത്തതാകണം. മത്സ്യമാംസാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണുതാനും. ഈ രംഗങ്ങളിൽ കൂടി അധികൃതർ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ പൂർണമായി തടയാനാവൂ. ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളിൽ മായം ചേർക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മന്ത്രിതല പതിവു പ്രസ്താവന കെ‍‍ാണ്ടായില്ല. അതു പ്രായോഗികവും വ്യാപകവുമാക്കി, ജനങ്ങളിൽ സർക്കാർസംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാക്കുകയാണു വേണ്ടത്.

ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്; അതുറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥവുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്‌ച വരുത്തുന്നവരുടെമേൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുകയും വേണം.

