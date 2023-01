കേരളത്തിൽ ഭരണകൂട ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ– സേവന മാതൃകകളിലും അടിമുടി മാറ്റം അനിവാര്യം. ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ പ്രവചിക്കുന്ന 3 മാനദണ്ഡങ്ങളിലും കേരളം മോശം സ്ഥിതിയിൽ

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യയുടേതായിരിക്കുമെന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ലോകനേതാക്കളും പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര മാനേജ്മെന്റ് കൺസൽറ്റൻസി സ്ഥാപനമായ മക്കിൻസിയുടെ സിഇഒയും വ്യവസായിയുമായ ബോബ് സ്റ്റെൺഫെൽസ് ഈയിടെ പറഞ്ഞത് ഈ പതിറ്റാണ്ടും ഈ നൂറ്റാണ്ടു തന്നെയും ഇന്ത്യയുടേതായിരിക്കുമെന്നാണ്. അതിനു മൂന്നു കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.

ഒന്ന്: 2047ൽ ലോകത്തിന്റെ നൈപുണ്യകേന്ദ്രം ഇന്ത്യയായിരിക്കും. ലോകത്തിലെ പ്രതിഭകളിൽ 20 ശതമാനവും അന്ന് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും. രണ്ട്: ലോകമെങ്ങും വർധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമ–രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ ചൈനയിൽനിന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിതരണശൃംഖലകളെ മാറ്റിവരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രയോജനപ്പെടും. മൂന്ന്: ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണം ഇന്ത്യയെ ആഗോള ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനു സഹായിക്കും.

ആവേശകരമായ ആ യാത്രയിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കേരളത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതു ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, ഇന്നത്തെ നിലയിൽ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ഭാവി അത്ര മികച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല.

മൂന്നു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന്: ആളുകളുടെ ഒഴുക്ക് അഥവാ കുടിയേറ്റം. രണ്ട്: മൂലധനത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് അഥവാ നിക്ഷേപങ്ങൾ. മൂന്ന്: ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഒഴുക്ക് (വ്യാപാരക്കമ്മിയിലേക്കോ മിച്ചത്തിലേക്കോ നയിക്കുന്ന, ഉൽപാദനവും ഉപഭോഗവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം). ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളിലും, അപകടകരമായ ദിശയിലാണു കേരളത്തിന്റെ പോക്ക്. ഓരോന്നുമെടുത്തു പരിശോധിക്കാം.

കുടിയേറ്റം

പ്രതിഭകളെ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും കുറഞ്ഞ പ്രതിഭ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പുറംകരാർ നൽകുകയുമാണു സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ നേർവിപരീതമാണ്. വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾ ഇവിടെനിന്നു കൂട്ടത്തോടെ നാടുവിട്ടു പോകുന്നു. പകരം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇവിടേക്കു വരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 32 ലക്ഷം കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളാണുള്ളത്. 2030ൽ അത് 60 ലക്ഷമാകും - അതായത്, സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ആറിലൊന്ന് !

പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കു കേരളത്തിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്നാണു സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി ഇരുണ്ടതായിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ആ കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനം.

ഈ അനാരോഗ്യകരമായ കുടിയേറ്റം സംസ്ഥാനത്തു ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയ്ക്കു മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും കാരണമാകും.

നിക്ഷേപങ്ങൾ

അർഥവത്തായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മൂലധനം വേണം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷത്തിനിടെ (2019 ഒക്‌ടോബർ മുതൽ 2022 മാർച്ച് വരെ) ഇന്ത്യയ്ക്ക് 142 ബില്യൻ ഡോളർ (11.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ) വിദേശനിക്ഷേപം ലഭിച്ചതിൽ കേരളത്തിന്റെ വിഹിതം 0.42 ശതമാനം (0.6 ബില്യൻ) മാത്രമായിരുന്നു. നിക്ഷേപ സൗഹൃദമല്ലാത്ത സ്ഥലമായാണു നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോഴും കേരളത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നാണ് അതിനർഥം. തൊഴിലവസരങ്ങളെ അതു ബാധിക്കുന്നു.

വ്യാപാര മിച്ചം/കമ്മി

2022 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ കേരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്തതായാണു കണക്ക്. കേരളത്തിൽനിന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്തതു വെറും 55,000 കോടിയുടേതും. ഒരു ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയുടെ വ്യാപാരക്കമ്മി! (കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയിൽനിന്നും മറ്റു കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കയറ്റുമതിയുടെ കണക്കുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ കേരളത്തിന്റെ വ്യാപാരക്കമ്മി ഇതിലും ഭീകരമായിരിക്കും). സർക്കാരിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെ ഇതു ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തിനു വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭാവി വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

1. രാഷ്ട്രീയ മാതൃകയിലെ മാറ്റം

കേരളം പിന്തുടർന്നുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയമാതൃക ഇവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കു ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതു വിപരീതഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതും ഗുണമേന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതവും ക്രിയാത്മകവുമായ പോസിറ്റീവ് സമീപനമല്ല, മറിച്ച്, എല്ലാറ്റിനെയും എതിർക്കുകയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണു നമ്മുടേത്. ആ എതിർപ്പുകളുടെ ഇരയാകുന്നതാകട്ടെ ആ വിഷയവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരും സംരംഭകരും. വിഷയത്തിലെ ശരിതെറ്റുകൾ നോക്കിയല്ല, പൂർണമായും പാർട്ടിലൈൻ മാത്രം നോക്കിയാണു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ.

എതിർപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ പാർട്ടികൾക്കു യൂണിയനുകളെയും ജീവനക്കാരെയും വേണം. അതിനായി അണികളെ ഒപ്പിക്കാനാണ് അവർ പൊതുമേഖലയെയും സർക്കാർ ജോലികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രീയമാതൃക കേരളത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ്. യുവാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ സംസ്ഥാനം വിടുന്നു. ഇവിടെ അവർ ഭാവി കാണുന്നില്ല എന്നതു ദുഃഖകരമായ വസ്തുതയാണ്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒരു പോലെയാണ്. അതിന്റെയർഥം നമ്മുടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മോശമാണ് എന്നല്ല. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്താൻ നമ്മൾ ഒരു മാതൃക പിന്തുടരുന്നു എന്നു മാത്രം. ആ മാതൃക വിപരീതഫലമാണ് ഉളവാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണു മറ്റെല്ലാ പാർട്ടികളെക്കാളും നല്ലത് എന്നു നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവരെല്ലാം ഈ വിനാശകരമായ നാടകങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് എന്നതാണു കൗതുകം. ലോകം ഒരുപാടു മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും, വോട്ടർമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇത്തരം പഴഞ്ചൻ രീതികളെക്കാൾ മികച്ചതും ഫലപ്രദവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇപ്പോഴുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തിരിച്ചറിയണം. സംസ്ഥാനത്തിനും പാർട്ടിക്കും തങ്ങൾക്കു തന്നെയുമുള്ള മികച്ച അവസരമായിക്കണ്ട് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും പാർട്ടി നേതാക്കളും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും സ്വയം നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു മാറ്റം നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാക്കും, ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ.

2. സേവന മാതൃകയിലെ മാറ്റം

സംരംഭകരായ വ്യക്തികളിലാണു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി. പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സാധ്യതകളെ അത്രകണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണു പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. വ്യക്തികളുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വേണം. പുരോഗതി കൈവരിച്ച രാജ്യങ്ങളെ മാതൃകയാക്കിയാൽ, വികസനത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം: ‘ഉടമസ്ഥത സർക്കാരിന്, നിർവഹണം സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക്; സർക്കാരിന്റെ നിയമം, സ്വകാര്യമേഖലയുടെ മേൽനോട്ടം’.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുവേണ്ടി ടാറ്റ കൺസൽറ്റൻസി സർവീസസ് (ടിസിഎസ്) നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.

3. സർക്കാരിന്റെ പങ്കിലെ മാറ്റം

ക്രമസമാധാനം, അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങി സർക്കാരിനു മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമേ സർക്കാർ ഇടപെടാവൂ. മറ്റു മേഖലകളിൽ, സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാനല്ലാതെ സർക്കാർ ഇടപെടരുത്. അതതു വിപണികളിൽ കുത്തകയില്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എക്കാലത്തും നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും. നഷ്ടത്തിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉദാരവൽക്കരണവും സ്വകാര്യവൽക്കരണവും നടപ്പാക്കിയും പൊതുജനസേവനങ്ങളിൽ സർക്കാർ–സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃക (പിപിപി) ഏർപ്പെടുത്തിയും സർക്കാരിനു നഷ്ടം നികത്താനാകും. ജനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും.

