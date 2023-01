ചുണ്ടൊടിഞ്ഞ് അരിവാൾ

മുൻപ് ദേശീയതലത്തിൽ സിപിഎമ്മിനു ലഭിച്ചിരുന്ന പരിഗണന പാർട്ടിയുടെ ശക്തി നോക്കിയായിരുന്നില്ല. അന്ന്, പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾക്കു വലിയ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി എന്ന പ്രതിഛായയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ന് അതു നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഭരണം തന്നെ കാരണം.

സിപിഎമ്മിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ശക്തിസ്ഥലമായ കേരളത്തിലെ പാർ‍ട്ടി അതിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തോടും രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയസംവാദങ്ങളോടുതന്നെയും ചെയ്യുന്ന അനീതി വലുതാണ്. ഏതു വിഷയത്തിലും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും അവയുടെ തെറ്റുകളെയും ഡൽഹിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആദ്യശബ്ദം സിപിഎമ്മിന്റേതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശബ്ദിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടിക തീർത്തും ചുരുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സിപിഎം.



സിപിഎമ്മിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയശൂന്യരാകരുതെന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഉപദേശിച്ചത് ജനതാദളിൽനിന്നു കോൺഗ്രസിലേക്കുപോയ എസ്.ജയ്പാൽ റെഡ്ഡിയാണ്. ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെയുള്ള അധികാരമല്ലേ സിപിഎം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു റെഡ്ഡി. ഒരു പദവിയും ചോദിക്കാതെ ഒട്ടേറെ എംപിമാരുടെ പിന്തുണ നൽകാൻ മറ്റേതു പാർട്ടി തയാറാകുമെന്ന മറുചോദ്യത്തിനൊപ്പമാണ് ഹൃദയശൂന്യതയെക്കുറിച്ചു റെഡ്ഡി പറഞ്ഞത്.

ഇടതുപാർട്ടികൾ‍ക്ക്, അതിൽത്തന്നെ സിപിഎമ്മിന്, ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിഛായ മറ്റെല്ലാ പാർട്ടികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. പാർലമെന്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട്, എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണം എന്നിവ പ്രസക്തമല്ലാതെയുള്ള പരിഗണന സിപിഎമ്മിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏതു വിഷയത്തിലും ഇടതു നിലപാടെന്തെന്നതു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. വരട്ടുവാദികളെന്നു വിമർശിക്കാമെങ്കിലും, ആദർശശുദ്ധിയുള്ളവരുടെ പാർട്ടിയെന്നായിരുന്നു വിശേഷണം. ജനതാൽപര്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സിപിഎമ്മിനില്ല എന്ന് 1975 ജൂലൈ 21ന് അടിയന്തരാവസ്ഥാ പ്രമേയത്തെ എതിർത്ത് എ.കെ.ഗോപാലൻ ലോക്സഭയിൽ‍ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു വാസ്തവം കേൾക്കുന്നതിന്റെ സ്വീകാര്യതയാണു ലഭിച്ചത്.

ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി തന്നെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മുൻകാല വസ്തുതയുണ്ട്: സിപിഎം ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്കു വിശ്വാസ്യതയുണ്ട്. ഇടത് ആശയങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ മാത്രം കണ്ണുവയ്ക്കുന്നതും തിരുത്തലുകൾ നിർദേശിക്കാൻ ധാർമികമായി അവകാശമുള്ളതുമായ പാർട്ടി എന്നതായിരുന്നു കാരണം.

ബംഗാളിൽ പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയശേഷവും ദേശീയമായി സിപിഎമ്മിന്റെ നിലപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബംഗാളിൽ ഭരണം നഷ്ടമായപ്പോൾ പലരും സിപിഎമ്മിനു ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതിയെന്നതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും, ഒരിക്കൽ അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞതുപോലെ, അംഗബലത്തിന് ആനുപാതികമല്ലാത്ത ‘സ്പേസ്’ ആണ് ബംഗാളിലെ ചരമത്തിനുശേഷവും സിപിഎം ദേശീയമായി അനുഭവിച്ചുപോന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എതിരാളികളായിരിക്കുമ്പോഴും, ലിബറൽ, ജനക്ഷേമ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകരെ ഏറെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയുടേതായ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ദേശീയമായി ബലപ്പെട്ടപ്പോൾ, ആശയബദലായി മുന്നിൽനിന്നതു പ്രധാനമായും സിപിഎമ്മാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയചർച്ചകളിൽ അറി‍ഞ്ഞും അറിയാതെയും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുള്ളത് ഇടതു പദാവലികളായിരുന്നു. അവ ഒഴിവാക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കണമെന്നു ബിജെപി നിർദേശിക്കുന്നതിൽ വരെ കാര്യങ്ങളെത്തി.

അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്ത് ആശയങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകേണ്ട സമയത്താണ്, ഇപ്പോൾ ദേശീയമായി സിപിഎം ഏറെ ദുർബലവും സ്വമേധയാ എന്നോണം അപ്രസക്തവുമാകുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്ക് ഭരണമുള്ളത് എന്നതിനാൽ, നിലവിലെ സിപിഎമ്മിനെ നിർവചിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെയും ഭരണത്തിന്റെയും രീതിയാണ് ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുക. എന്നാൽ, കേരളത്തിലെ സിപിഎം മറ്റേതൊരു പാർട്ടിയെയുംപോലെ എന്ന സ്ഥിതിയായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, സിപിഎം ഇല്ലാതെയും ചർച്ചകളും ദേശീയ നിലപാടുകളും പൂർണമാകും എന്നതിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു.

ദേശീയമായി കോൺഗ്രസിനെ ഉന്നംവയ്ക്കുമ്പോഴും, ഇല്ലാതാവേണ്ട എതിർ ആശയങ്ങളിലൊന്ന് ശക്തമായുള്ള സംസ്ഥാനം എന്നതും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധവയ്ക്കാൻ ബിജെപിക്കു പ്രേരകമാണ്. പക്ഷേ, കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെക്കുറിച്ചു സംഘപരിവാർ നടത്താറുള്ള അവാസ്തവപ്രചാരണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻപോലും ദുർബലാവസ്ഥയിൽ സിപിഎം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു സാധിക്കുന്നില്ല. വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഭരണത്തിനും പാർട്ടി പ്രവർത്തനരീതിക്കും ഇപ്പോൾ‍ കേരളത്തെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെങ്ങനെ?

ബംഗാളിൽ സംഭവിച്ചതിനു സമാനമായ ജീർണതയിലേക്കു നീങ്ങുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ കേരളത്തിൽ കാണുന്നതെന്നു പാർട്ടിയുടെ ഡൽഹിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിലൊരാളോടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു വ്യാഖ്യാനം അനാവശ്യ ഭീതിപരത്തലാവില്ലേ, തിരുത്തൽശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയില്ലേ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയ ധാർമികത എടുത്തുപറഞ്ഞ് പാർട്ടിക്കു ദേശീയമായി നിലപാടെടുക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ തീരെക്കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനു കേരളത്തിലെ രീതികൾ മുഖ്യകാരണമാണെന്നുമുള്ള വാദത്തോട് അദ്ദേഹം മൗനത്തിലൂടെ യോജിച്ചു.

സിംഗൂരും നന്ദിഗ്രാമും ബംഗാളിലെ പാർട്ടിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും പിഴവുകളിൽ അവസാനത്തേതായിരുന്നു. ജീർണതയുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിന്റെ അവസാനവർഷത്തിലെ അഭിമുഖത്തിൽ ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ ഈ ലേഖകനു നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘ചില നേതാക്കൾ പ്രാദേശിക രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെയാണു പെരുമാറുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നു എന്ന മനോഭാവത്തോടെയാണ് ചില കേഡർമാർ പെരുമാറുന്നത്. അവർ കൽപിക്കുക മാത്രം െചയ്യുന്നു.’

അഴിമതിക്കാരല്ലാത്ത നേതാക്കളുടെ പാർട്ടി എന്ന പ്രതിഛായ നഷ്ടമാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധദേവ് പറഞ്ഞു: ‘അടിസ്ഥാനപരമായി അഴിമതിയുള്ള സമൂഹത്തിലാണ് സിപിഎമ്മുകാരും ജീവിക്കുന്നത്, അതു ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ചൊവ്വയിൽനിന്നു വന്നവരല്ല.’

വാസ്തവത്തിൽ, ചൊവ്വയിൽനിന്നു വന്നവരെന്നു തോന്നാവുന്നതരം പരിഗണനയാണ് ഡൽഹിയിൽ സിപിഎമ്മിനു ലഭിച്ചിരുന്നത്. നിലപാടുകളിലെ വ്യത്യസ്തതയും തെറ്റുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാർട്ടിയിലെയും ഭരണത്തിലെയും സമീപനങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത അവകാശവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. ആ കാലം കഴി‍ഞ്ഞുവെന്നോ കഴിയുന്നുവെന്നോ പറയാം.

ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഫെഡറലിസത്തിനു വിരുദ്ധമായ രീതികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൊഴികെ, ദേശീയമായി പറയാവുന്ന ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും ഭരണവും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വ്യത്യസ്തവും മെച്ചവുമാണ് എന്നതു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറെ മെനക്കെടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ സിപിഎമ്മിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കൾ. അതു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതു കേരളത്തിൽനിന്നാണു താനും.



