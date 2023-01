ഇനി വിളമ്പരുത് വിവാദം

ഭക്ഷണത്തെച്ചൊല്ലി യുവജനോത്സവ വേദിയിലുണ്ടായ വിവാദം അനാവശ്യം. എന്തിനാണ് നാം നമുക്കിടയിൽ വേർതിരിവുണ്ടാക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കുന്നതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം. എന്തിനാണ് നാം വരുംതലമുറയുടെ വെളിച്ചം കെടുത്തുന്നത്?

ഓണത്തിന് അടുപ്പു കൂട്ടാത്ത മുസ്‌ലിം കുടുംബങ്ങളും പെരുന്നാളിനു തീ കത്തിക്കാത്ത ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളും ഇന്നും ഏറെയുള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത്. ഈ മൈത്രിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുമുള്ളത് എനിക്കറിയാം. എന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്ന നാനാജാതി മതസ്ഥർക്കു ഞാൻ വച്ചുവിളമ്പിയത് അവരുടെ മതമോ ജാതിയോ നോക്കിയല്ല. പല സുഹൃത്തുക്കളും ഞങ്ങൾക്കു കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവരുടെ കിടപ്പുമുറിയിലും പൂജാമുറിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടമുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പെരുമാറാൻ അവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ചായയ്ക്കു മധുരം വേണോ, പച്ചക്കറിയാണോ ഇഷ്ടം, അതോ മത്സ്യമാംസാദികളാണോ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളുണ്ടാക്കി ഊട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ്.

ഇന്നും ഇതുപോലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും മനസ്സു തണുപ്പിക്കുന്നത്.

ബി.എം.സുഹറ. ചിത്രം: അബു ഹാഷിം‌ ∙ മനോരമ

ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ സ്നേഹം എനിക്കു തിരിച്ചു കിട്ടാറുണ്ട്. എനിക്കു മാംസഭക്ഷണമല്ലേ എന്നു ചോദിക്കുന്നിടത്ത് പച്ചക്കറിയിലാണു താൽപര്യമെന്നു ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. കല്യാണത്തിനുപോയാലും സസ്യാഹാരമാണ് എനിക്കു പ്രിയം. കോഴിക്കോട്ടു നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനിടെയുണ്ടായ ഭക്ഷണവിവാദം വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. കലോത്സവത്തെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഊട്ടുപുരയിൽ മാംസാഹാരം വിളമ്പാത്തത് ഇന്നുവരെ ഒരു കുറവായി തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇത്രയും അധികം ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയത്തു ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ പ്രയാസം എന്നെപ്പോലുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അതു മാംസാഹാരമാകുമ്പോൾ പാചകക്കാരുടെ ജോലി ഇരട്ടിക്കും.

കേരളത്തിൽ സസ്യാഹാരം ആർക്കും അന്യമല്ല. അതിനാൽ നിഷേധിക്കൽ എന്ന വാദത്തിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമല്ല. നമ്മുടേതുപോലുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ പാകം ചെയ്ത മത്സ്യ–മാംസ വിഭവങ്ങൾ സമയത്തിനു വിളമ്പിയില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമാകും. അതിനാൽ സസ്യാഹാരംതന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. വച്ചുവിളമ്പുന്നവരെ ജാതിപറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചത് വിഷയം വേറെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ദുഷ്ടലാക്കാണ്. യുവജനോത്സവങ്ങൾക്കെത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വൃത്തിയിലും വെടിപ്പിലും ആഹാരം വിളമ്പിയ പഴയിടത്തെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, സർക്കാരോ കലോത്സവക്കമ്മിറ്റിയോ മുന്നോട്ടുവച്ച ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്താണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തതെന്നു വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നവർ സൗകര്യപൂർവം മറക്കുന്നു.

പള്ളികളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും എണ്ണവും വലുപ്പവും കൂടിയതും സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആർത്തി കൂടിയതും സ്വാർഥത ഏറിയതും മനുഷ്യമനസ്സുകളുടെ അകലം കൂട്ടാൻ ഇടയാക്കി എന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അധികാരക്കൊതി മൂത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാർ എരിതീയിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് മനുഷ്യർ പരസ്പരം സംശയത്തോടെ നോക്കിത്തുടങ്ങിയത്.

ജനം എന്തു കഴിക്കണമെന്നു ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇത്തരം ചിന്തകൾ സാധാരണക്കാരെ സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിലാക്കിയത്. വിവരമില്ലാത്തവർ എന്തെങ്കിലും വിമർശനമുന്നയിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭരണാധികാരികൾ പെട്ടെന്നു തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതും ശരിയായ രീതിയല്ല.

സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾ കുറ്റമറ്റതായി നടത്തുക നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഏറെപ്പേരുടെ രാപകലില്ലാത്ത പരിശ്രമം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്നു നാം മറക്കരുത്. കേരളത്തിലല്ലാതെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നുംതന്നെ ഇതുപോലുള്ള കലോത്സവങ്ങൾ ഇത്രയും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നില്ലെന്നും നാം ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വരുംതലമുറയെ വെളിച്ചത്തിലേക്കു നയിക്കേണ്ടവർ അവരിൽ ജാതിമതചിന്തകൾ കുത്തിവച്ച് തമ്മിലകറ്റുന്നത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത കുറ്റമാണെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. കേരളീയർക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എത്തുംപിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും പുലർത്തുമ്പോഴും, മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കുന്ന പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് അങ്ങനെതന്നെ തുടർന്നു കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു.

(എഴുത്തുകാരിയാണ് ലേഖിക)

English Summary: BM Suhara on the food controversy during the state school youth festival