നാട്ടുപാട്ടിന്റെ ലോകവിജയം

എസ്.എസ്.രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത തെലുങ്കു ചിത്രം ‘ആർആർആറി’ലെ ‘നാട്ടു നാട്ടു’ എന്ന ഗാനം ഒറിജിനൽ സോങ് വിഭാഗത്തിൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്‌കാരം നേടുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയും സംഗീതവുമാണു ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തുന്നത്. അംഗീകാരത്തിന്റെ ഏഴാംകടലും കടക്കുന്ന ഈ പാട്ടിന് ഈണമിട്ട്, പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ എം.എം. കീരവാണിക്കായി രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യടി ഉയരുകയാണിപ്പോൾ.



ഹോളിവുഡ് ഫോറിൻ പ്രസ് അസോസിയേഷൻ സിനിമാലോകത്തെ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി നൽകുന്ന ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ് നേടിയ (സ്ലംഡോഗ് മില്യനയർ – 2009) ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എ.ആർ.റഹ്‌മാനാണ്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം കീരവാണിയാണ് പല വിശ്രുത സംഗീതജ്ഞരെയും പിന്നിലാക്കി, പാട്ടിന്റെ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് ഇന്ത്യയിലേക്കു കെ‍ാണ്ടുവരുന്നത്. ‘സ്ലംഡോഗ് മില്യനയർ’ ഇന്ത്യൻ പശ്‌ചാത്തലത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടിഷ് സിനിമയാണെന്നതിനാൽ, ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഗാനത്തിനു ലഭിച്ച ആദ്യ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് എന്ന ചരിത്രം ഇതോടെ ‘ആർആർആർ’ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

കീരവാണി ഒരു രാഗത്തിന്റെ മാത്രം പേരല്ല, രാഗോന്മാദിയായ ഒരു സംഗീതസംവിധായകന്റെ കൂടി പേരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ലോകവും തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവുമറിയപ്പെടുന്ന സംഗീതസംവിധായകരിലെ‍ാരാളായ എം.എം.കീരവാണി വ്യത്യസ്ത ഈണങ്ങളിലൂടെയാണ് ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ മായാത്ത കയ്യെ‍ാപ്പിട്ടുവരുന്നത്. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും മരഗതമണി എന്ന പേരിൽ കീരവാണി പാട്ടുകളൊരുക്കി. സൂര്യമാനസത്തിലെ ‘തരളിതരാവിൽ മയങ്ങുമോ സൂര്യമാനസം ’, ദേവരാഗത്തിലെ ‘ശിശിരകാല മേഘമിഥുന രതിപരാഗമോ’ എന്നിവ പോലെ മലയാളിമനസ്സിൽ താമസമാക്കിയ പല സുന്ദരഗാനങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഹിറ്റ് ചാർട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ച ഈണങ്ങളോടുള്ള ആരാധന മൂത്ത് ഹിന്ദി ആസ്വാദകർ അദ്ദേഹത്തിനു പുതിയ പേരും ചാർത്തിക്കൊടുത്തു– എം.എം. ക്രീം.

ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ 1920കളിൽ പൊരുതിയ വിപ്ലവകാരികളായ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു, കൊമരം ഭീം എന്നിവരുടെ ജീവിതമാണ് ആർആർആർ പറഞ്ഞത്. രാജമൗലിയുടെ പിതാവ് വി.വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റേതാണു തിരക്കഥ. മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച എൻടിആർ ജൂനിയർ, രാം ചരൺ എന്നിവർ ഒരുമിച്ചു സിനിമയിൽ പാടിയാടുന്ന ഗാനമാണു ‘നാട്ടു നാട്ടു’. ഇരുപതോളം വ്യത്യസ്ത ഈണങ്ങളാണ് ഈ നൃത്തരംഗത്തിനുവേണ്ടി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതെന്നും ആകർഷകമായ ബീറ്റ് ആണ് ഈ ഗാനത്തെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രിയങ്കരമാക്കിയതെന്നും കീരവാണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിനിമ മെ‍ാഴിമാറ്റം ചെയ്തപ്പോൾ മലയാളത്തിലും നാം ഈ പാട്ടുകേട്ടു. തെലുങ്കിൽ ചന്ദ്രബോസിന്റെ രചനയും കീരവാണിയുടെ മകനായ കാലഭൈരവ, രാഹുൽ എന്നിവരുടെ ആലാപനവും ഈ ഗാനത്തെ ഊർജവാഹിനിയാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.

ബോളിവുഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ സിനിമ എന്ന ചിന്തയ്ക്കു കനത്ത പ്രഹരമേറ്റ വർഷമാണ് 2022. ബിഗ് ബജറ്റ്, ബിഗ് സ്റ്റാർ വിശേഷണങ്ങളോടെയെത്തിയ മിക്ക ബോളിവുഡ് സിനിമകളും തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ രാജ്യമാകെ തരംഗമായി. അക്കൂട്ടത്തിൽ വൻ ജനപ്രീതി നേടിയ ആർആർആർ എന്ന സിനിമയുമുണ്ട്. ആദ്യദിന കല‌ക്‌ഷൻ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചും ഈ ചിത്രം ചരിത്രമായി. രാജമൗലിയുടെ തന്നെ ബാഹുബലി 2 ആയിരുന്നു അതിനുമുൻപ് റിലീസ് ദിവസം ഏറ്റവുമധികം കലക്‌ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം. ആർആർആർ കഴിഞ്ഞ വർഷംതന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ 1200 കോടി രൂപ കലക‍്ഷൻ‌ നേടിയിരുന്നു. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സിനിമ വൻഹിറ്റായി. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെന്ന ബഹുമതി ‘ആർആർആർ’ ഹിന്ദി പതിപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മറ്റു രാജ്യക്കാർപോലും ‘നാട്ടു നാട്ടു’ പാട്ട് അർഥമറിയാതെയാണെങ്കിലും ഏറ്റുപാടുന്നതും അതിനെ‍ാപ്പമാടുന്നതും നാം അഭിമാനത്തോടെ കാണുകയുണ്ടായി. സംഗീതം ഭാഷകൾക്കും ദേശങ്ങൾക്കും അതീതമാണെന്ന് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പോലെ‍ാരു വിശിഷ്ട പുരസ്കാരം നേടുമ്പോൾ ഈ ഗംഭീരഗാനം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; വരുംവഴികളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നവോർജം സമ്മാനിക്കുന്നു.

