ശത്രുവിനെ തകർക്കാൻ പറക്കും പോരാളി; ഭാവിയുദ്ധം നിയന്ത്രിക്കും ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാർ

തലസ്ഥാനനഗരം ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ റഷ്യയുടെ 13 ഡ്രോണുകൾ യുക്രെയ്ൻ വെടിവച്ചിട്ടത് മൂന്നാഴ്ച മുൻപ്. ഇന്ത്യയാകട്ടെ, ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ ഡ്രോണുകൾ റാഞ്ചാൻ ഇരുപതിലേറെ പരുന്തുകൾക്കു പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഡ്രോണുകൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്ന കാലമാണ്. മനുഷ്യർക്കു പകരം യന്ത്രമനുഷ്യർ പോരാടുന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾപോലെ, ഭാവിയുദ്ധം ഡ്രോണുകൾ തമ്മിലായിരിക്കുമോ? ഈ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാർ എങ്ങനെയാണ് സൈനികശക്തിക്കു മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നത്?



മലയുടെ മറുവശത്തുനിന്ന് പീരങ്കികൾ കൃത്യമായി ഇന്ത്യൻ താവളങ്ങളിലേക്കു ഷെല്ലിങ് നടത്തിയത് കാർഗിൽ യുദ്ധം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. മലയുടെ ഒരുവശത്തുനിന്ന് മറുവശത്തെ താവളത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉന്നംവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് അന്നു പലരും അദ്ഭുതം കൂറിയിട്ടുമുണ്ടാവും.

പീരങ്കിയുദ്ധത്തിൽ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്; ഫോർവേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ പോസ്റ്റുകൾ. മലയുടെ മുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് ശത്രുതാവളം നിരീക്ഷിച്ച് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം പീരങ്കിക്കാരനു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നവർ. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെന്ന പേരിൽ പാക്ക് സൈന്യം മലമുകളിലെത്തിച്ചവരിൽ പലരും പാക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ പീരങ്കിപ്പടയിലെ ഫോർവേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ സൈനികരായിരുന്നു. പാക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണതന്ത്രവും അതായിരുന്നു. കാർഗിലിലൂടെ ലഡാക്കിലേക്കു പോകുന്ന റോഡ് കൃത്യമായി ഷെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തകർക്കുക. അതോടെ ലഡാക്കിലേക്കു സൈനികസാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിയാതെ വരും; പാക്കിസ്ഥാനു ലഡാക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനാവും.

മലയും കുന്നുമില്ലാത്ത സമതലമേഖലയിലെ യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ റോൾ ചെയ്യുന്നതു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്ന് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നവരായിരിക്കും. ഇതിനെ എയർ ഒബ്സർവേഷൻ പോസ്റ്റ് എന്നു പറയും. പക്ഷേ, ഇവിടെ ഒരപകടമുണ്ട്. ശത്രുതാവളം നിരീക്ഷിച്ചറിയാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നുയരുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ കണ്ണിൽ അകപ്പെടും. ശത്രു ഹെലികോപ്റ്റർ വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തിയെന്നു വരാം.

ഹെലികോപ്റ്ററിനു പകരം ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാലോ? രണ്ടു നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ശത്രു വെടിവച്ചിട്ടാലും ആളപായമില്ല. രണ്ട്, കോടിക്കണക്കിനു രൂപ വിലയുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിനു പകരം നഷ്ടമാകുന്നതു വിപണിയിൽപോലും ലഭ്യമായ വിലകുറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രോൺ.

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ പൈലറ്റില്ലാത്ത കുഞ്ഞൻ വിമാനങ്ങളാണ് ഡ്രോണുകൾ. വളരെ സാവധാനമാണ് പറക്കുന്നതെന്നതിനാൽ അവയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെടിവച്ചിടാനാവും. എന്നാൽ, തകർക്കപ്പെടുന്നതിനുമുൻപുതന്നെ ഡ്രോൺ ശത്രുസങ്കേതങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സ്വന്തം കമാൻഡ് സെന്ററിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിർമിക്കാൻ വലിയ ചെലവില്ല എന്നതാണ് ഡ്രോണുകളുടെ പ്രധാന ആകർഷണീയത. ദൂരപരിധികുറഞ്ഞ ഒരു പോർക്കള മിസൈലിന്റെ അൻപതിലൊന്നു വിലയ്ക്ക് ഒരു പര്യവേഷണ ഡ്രോൺ നിർമിക്കാം.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സൈന്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനും തുടങ്ങിയിട്ടു കാലമേറെയായി. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ ഈ പര്യവേഷണറോളിൽ ഡ്രോണുകൾ വിപുലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്.

കരാറിനു മീതെ പറക്കും ഡ്രോൺ

യുദ്ധമില്ലാത്ത അതിർത്തികളിലും ഡ്രോൺ ഉപയോഗം സർവസാധാരണമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യ– ചൈന അതിർത്തിയിലും ഇന്ത്യ–പാക്ക് നിയന്ത്രണരേഖയിലും മറുവശത്തെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൈനികവിന്യാസവും നിരീക്ഷിച്ചറിയാൻ ഡ്രോണുകൾ അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സൈനികവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും അതിർത്തിയുടെയും നിയന്ത്രണരേഖയുടെയും നിശ്ചിതദൂരത്തിനപ്പുറമേ പറത്താവൂ എന്ന് ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനുമായും ചൈനയുമായും കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങൾ രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിൽനിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ അകലെവരെയേ പറത്താവൂ; നിയന്ത്രണരേഖയിൽനിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെയും. ഹെലികോപ്റ്ററാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രണരേഖയുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെയും. എന്നാൽ, ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചു വ്യക്തമായ കരാറുകളോ ധാരണകളോ നിലവിലില്ല. അതും ഇവയുടെ വിപുലമായ ഉപയോഗത്തിനു കാരണമായിരിക്കുകയാണ്.

ആക്രമണഡ്രോണുകൾ കളം നിറയുമോ ?

ശത്രുടാങ്കുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സൈനികകേന്ദ്രങ്ങളെയും മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചും പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചും തകർക്കുന്ന മി–35, അപ്പാച്ചി തുടങ്ങിയ സായുധ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ സൈന്യങ്ങൾക്കു പണ്ടേയുള്ളവയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ സായുധ ഹെലികോപ്റ്റർ പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സായുധ ഡ്രോണുകളും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇരുസൈന്യങ്ങളും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ പോരാട്ടത്തിനിടെ, കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിനു മുകളിലൂടെ പറന്ന ഡ്രോൺ.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സിറിയയിലും ലിബിയയിലുമെല്ലാം ചെറിയ ശത്രുതാവളങ്ങളും ഭീകരതാവളങ്ങളും അടുത്തകാലത്ത് തകർത്തതു സായുധഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. 2010– 2020 കാലത്ത് അഫ്ഗാൻ താവളമാക്കി, പാക്കിസ്ഥാന്റെ അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിലേക്കു ഡ്രോണുകൾ അയച്ച് യുഎസ് സൈന്യം ഭീകരവേട്ട നടത്തിയതാണല്ലോ പാക്കിസ്ഥാനിൽ യുഎസ് വിരുദ്ധവികാരം ആ സമയത്ത് ആളിക്കത്താൻ കാരണം. ആക്രമണഡ്രോണുകൾ അയച്ച് യുഎസ് സൈന്യം പല ആക്രമണങ്ങളിൽ വധിച്ച മൂവായിരത്തോളം പേരിൽ പലരും മലമുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമീണരായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇതു മുതലെടുത്താണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ അധികാരരാഷ്ട്രീയം കളിച്ചതും. 2020– 21 കാലഘട്ടത്തിലെ നഗോർണോ– കാരാബാക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അസർബൈജാൻ സൈന്യം വിപുലമായി ആക്രമണഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ ഡ്രോണുകളിൽ ഇംപാക്ട് ബോംബുകളോ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളോ നിറച്ച് ശത്രുതാവളത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നവ മുതൽ ആക്രമണദൗത്യങ്ങൾക്കു മാത്രമായി വികസിപ്പിച്ച് മിസൈലുകളും മറ്റും ഘടിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ വരെ ഇന്നു സൈന്യങ്ങൾക്കുണ്ട്.

എന്നാൽ, ആധുനിക വ്യോമ പ്രതിരോധസംവിധാനമുള്ള ശത്രുവിനെതിരെ അവ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട്. റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധമൊഴികെ, ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മിക്ക പോരാട്ടങ്ങളും സംഘടിതസൈന്യങ്ങൾ അസംഘടിത സൈന്യങ്ങൾക്കെതിരെയോ ഭീകരസംഘങ്ങൾക്കെതിരെയോ നടത്തിയവയാണ്.

റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ ആക്രമണഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 13ന് ലോക യുദ്ധചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു അധ്യായവും പിറന്നു. റഷ്യയുടെയും യുക്രെയ്നിന്റെയും ഡ്രോണുകൾ തമ്മിൽ ആകാശത്ത് ഒരു പോരാട്ടം നടന്നു. യുക്രെയ്നിന്റെ ഡോണെറ്റ്സ്ക് പ്രദേശത്തു നടന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ റഷ്യൻ ഡ്രോണിനെ വീഴ്ത്തിയെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. നവംബർ 24നു മറ്റൊരിടത്തും ഇത് ആവർത്തിച്ചു.

ആയുധമേ ആയിട്ടുള്ളൂ; അടവായിട്ടില്ല

സയൻസ് ഫിക്‌ഷൻ സിനിമകളിൽ റോബട്ടുകളുടെ യുദ്ധം നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്; മനുഷ്യർക്കു പകരം യന്ത്രമനുഷ്യർ പടയാളികളായെത്തി മനുഷ്യരുമായോ യന്ത്രമനുഷ്യരുമായോ പടപൊരുതുന്നത്. സിനിമയിലെ യന്ത്രയോദ്ധാക്കൾ നിലത്തു പോരാടുന്നവരാണ്. അത്തരം യോദ്ധാക്കളെ സൈന്യങ്ങൾ ഇനിയും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, പറന്നു പോരാടുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചിലയിടങ്ങളിൽ പോരാട്ടം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതിലേക്കു വിരൽചൂണ്ടുകയാണ് റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ.

പക്ഷേ, ഭാവിയുദ്ധങ്ങൾ ഡ്രോണുകൾ തമ്മിലാകുമോയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാറായിട്ടില്ല. കാരണം, ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രഹരതന്ത്രങ്ങൾ ഇനിയും സൈന്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഡ്രോണുകൾ പ്രചാരത്തിലായിട്ടു രണ്ടു ദശകത്തിലധികമായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവയെ ഭീകരവേട്ടയ്ക്കും അസംഘടിതസൈന്യങ്ങളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിന്യാസസിദ്ധാന്തങ്ങളോ പ്രഹരതന്ത്രങ്ങളോ ഇനിയും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഡ്രോണുകളിൽ സൈനികതന്ത്രജ്ഞർക്കു വേണ്ടത്ര മതിപ്പുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

