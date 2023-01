കർഷകവേദന കാണാതിരിക്കരുത് കൈവിടരുത്

കൃഷി നശിപ്പിച്ച് ജീവിതം തകർക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജീവനും ഭീഷണിയായതോടെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ. പക്ഷേ, മൃഗങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ല. മനുഷ്യ– മൃഗ സംഘർഷം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതകൾ തേടുകയാണ് വേണ്ടത്



പകൽവെളിച്ചത്തിൽപോലും കാടിറങ്ങി വരുന്ന കടുവയും കാട്ടാനക്കൂട്ടവും. തലമുറകളായി സംരക്ഷിച്ചുപോന്ന മണ്ണിനെയും വിളകളെയും മൃഗങ്ങളെയും നെഞ്ചോടുചേർത്ത് നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന കർഷകർ. എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയാലും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി വർഷങ്ങളോളം സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അവരുടെ ഗതികേട്. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാം എന്നു തീരുമാനിച്ചാലും ഭൂമിക്കു തുച്ഛമായ വിലയിട്ടു പരിഹാസ്യരാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ. ഈ കോറിയിട്ട ചിത്രം ഇന്നു വയനാട്ടിലേതു മാത്രമല്ല. പാലക്കാട്ടും ഇടുക്കിയിലും കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തുമെല്ലാം സമാനദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സംഘങ്ങളെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

മനുഷ്യ–മൃഗ പ്രതിപ്രവർത്തനം ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതു മനുഷ്യനു ദോഷകരമാവുമ്പോൾ നാം അതിനെ മനുഷ്യ–മൃഗ സംഘർഷം എന്നു വിളിക്കും. ഇത്തരം സംഘർഷം വന്യമൃഗങ്ങളുമായും നാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

ഡോ. ഇ കെ ഈശ്വരൻ

വിളനഷ്ടത്തെക്കാൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവനു ഭീഷണിയും നാശവും സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾക്കും മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. അതിനാൽതന്നെ മനുഷ്യ– മൃഗ സംഘർഷം കുറെക്കൂടി വിശാലമാനത്തിൽ നാം കാണുകയും പഠിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും വേണം.

മൃഗങ്ങളോടും കരുതൽ വേണം

‘വസുധൈവ കുടുംബകം’ എന്ന ജ്ഞാനം നമുക്കു പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ദൈവതുല്യമായി കണ്ട് ആരാധനയിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും പ്രകൃതിയിലെ സർവചരാചരങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ച് സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തിപ്പോന്ന പാരമ്പര്യം.

പ്രകൃതിയുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യന്റെയും ആരോഗ്യത്തെ ഒരുപോലെ കണ്ട് ഒരേ ആസൂത്രണത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ സാധ്യമാക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ‘പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എല്ലാമുണ്ട്; എന്നാൽ, അത്യാഗ്രഹത്തിനുള്ളതില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വഴി തന്നെയാണ് ശരി.

മനുഷ്യനോളമില്ലെങ്കിലും, മൃഗങ്ങളും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികളായതിനാൽ നാം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പല ഉപായങ്ങളും അധികം താമസിയാതെ മറികടക്കാൻ അവർ പ്രാപ്തരാവുന്നു. കാടിനുപുറത്ത് മൃഗങ്ങളെത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും പൊല്ലാപ്പുകൾക്കുമുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരം വളരെ അകലെയാണെന്നതു ഭയവും വേദനയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.

ചില സത്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ ഈ വിഷയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. പ്രകൃതിയും മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ചേർന്ന് ധാരണയോടെയേ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയൂ. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഒഴിവാക്കി ഭൂമിയിൽ ജീവിതം സാധ്യമല്ല. പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിനും മൃഗസംരക്ഷണത്തിനും മനുഷ്യസംരക്ഷണത്തിനും കാലങ്ങളായി നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉണ്ട്.

കാടിനോടു ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകതന്നെ വേണം. നിയമപാലകരും മനുഷ്യരാണെന്നും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് കൂട്ടായ, സംയമനത്തോടു കൂടിയുള്ള ശാസ്ത്രീയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും തിരിച്ചറിയണം. സമയോചിത ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ അക്രമസ്വഭാവത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നതെന്ന് അധികൃതരും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മൃഗങ്ങൾക്കു മനുഷ്യരെപ്പോലെതന്നെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മനുഷ്യനു മുൻതൂക്കം നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണു വേണ്ടത്. അക്രമം കാണിച്ച ജീവിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രം പകർത്തിയും ജനിതക സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇതു സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്നുള്ളതിനെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ.

വനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനും കടക്കരുത്

മനുഷ്യ– മൃഗ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ വിവിധ ശാഖകൾ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള സമീപനമാണ് ആശാസ്യം. വനം, കൃഷി, മൃഗ സംരക്ഷണം, മത്സ്യം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹികക്ഷേമം, റവന്യു, പഞ്ചായത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, സർവകലാശാലകൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന്, പരസ്പര പൂരകമായ പദ്ധതികളും നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകണം. ഇതിനു വലിയതോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയാണു വേണ്ടത്.

വനത്തിനുള്ളിലെ യൂക്കാലിത്തോട്ടം.

വനത്തെ കോർ ഭാഗമെന്നും അതിനു ചുറ്റുമുള്ളതിനെ ബഫർ ഭാഗമെന്നും കാടിനു പുറത്തുള്ളതിനെ പാരസ്പര്യം പുലർത്തുന്ന ഭാഗമെന്നും കണക്കാക്കാം. കോർ ഭാഗത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപ്രവർത്തനവും പാടില്ല എന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ നിർദേശം. എന്നാൽ, പലപ്പോഴും ഇതു ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതു മൃഗങ്ങളെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്കു പലായനം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. തേക്ക് പോലുള്ള ഏകവിള തോട്ടങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു ഭക്ഷ്യദൗർലഭ്യത്തിനു വഴിയൊരുക്കുന്നു. മഞ്ഞക്കൊന്ന, യൂക്കാലി, അക്കേഷ്യ തുടങ്ങിയവ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചത് വനത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കു ചെറിയ ദോഷമല്ല ചെയ്തത്.

കാട്ടിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരം നാട്ടുകാർക്കും സർക്കാരിനും നല്ല വരുമാനമാർഗമാണെങ്കിലും അതീവ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മൃഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ. മനുഷ്യന്റെയും വാഹനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം മൃഗങ്ങളുടെ സ്വൈരവിഹാരത്തിനു തടസ്സം നിൽക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അവയ്ക്കു മനുഷ്യനോടുള്ള പേടി നഷ്ടപ്പെടാനും ഇടയാക്കുന്നു. അത്തരം മൃഗങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ജനവാസപ്രദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങും.

കൃഷിരീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം സുപ്രധാനകാര്യമാണ്. മൃഗങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന കുരുമുളക്, ഏലം, കാപ്പി തുടങ്ങിയവയുടെ വിലയിടിവു കാരണം മറ്റു പല കൃഷികളിലേക്കും കർഷകർ മാറി. തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പഴം, പച്ചക്കറികൾ, പ്ലാവ് തുടങ്ങിയവ മൃഗങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നവയാണ്. വനത്തോടുചേർന്ന് ഇത്തരം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതു മൃഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ.

കാലാവസ്ഥാമാറ്റം കൃഷിയിലെന്നപോലെ കാടിനുള്ളിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അധികമഴ ചെടികളിലെ പോഷകഘടകങ്ങളിൽ ശോഷണം വരുത്തി. അതേസമയം, ഉയരുന്ന അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ചെടികളുടെ ആകെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കു ചെടികളിലെ പോഷകഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, തിരഞ്ഞെടുത്തു ഭക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് അനന്തരം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വളർന്നുവന്ന അടിക്കാടുകൾ മൃഗങ്ങൾക്കു നല്ല ഭക്ഷണവും ഒളിസങ്കേതവും ഒരുക്കുന്നു. സസ്യഭുക്കുകളുടെ പിന്നാലെ കടുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാംസഭോജികളുടെ കുടിയേറ്റത്തിനും ഇതു കാരണമായി.

ഇനിയുമേറെ മുന്നേറാനുണ്ട് നമ്മുടെ വനം വകുപ്പ്

ആവാസവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നതു നേരാണ്. വനം വകുപ്പ് എന്നാൽ, ഒരുകാലത്ത് മരും മുറിച്ചുവിറ്റും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചും സർക്കാരിനു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനം മാത്രമായിരുന്നു. അവിടെനിന്നാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണം അവരുടെ ചുമതലയായി മാറിയത്. ഇടപെടലുകൾ ഒട്ടൊക്കെ ഫലം കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ, പരിപാലിക്കപ്പെട്ട ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലെ മൃഗങ്ങളുടെ സംഖ്യയെ നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അവയുടെ സ്വഭാവം പഠിച്ച്, വേണ്ട നിയന്ത്രണ– പരിപാലന നയങ്ങൾക്കു രൂപം കൊടുക്കാനും വനം വകുപ്പ് ഇനിയും ഒട്ടേറെ മുന്നോട്ടു പോകണം.

വനം വകുപ്പിലെ വെറ്ററിനറി വിഭാഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടത്. ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ തസ്തികവരെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളായി. വകുപ്പിലെ എല്ലാ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാർക്കും വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകി, ബയോളജിസ്റ്റിനെക്കൂടി നിയമിച്ച് മൃഗാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലുൾപ്പെടെ വകുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു.

കർഷകരുടെ നഷ്ടങ്ങൾക്കു സമയബന്ധിതമായും മതിയായ അളവിലും പരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നൂതന സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഇൻഷുറൻസ്, അർഹരായവർക്കു പട്ടയം, മാറ്റിപാർപ്പിക്കൽ, റോഡ് വികസനത്തിലേതുപോലെ നല്ല വില നൽകി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷി തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവരുടെ ഭൂമിയും ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തു വനത്തോടു ചേർക്കണം.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന വനപ്രദേശം ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി, ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തുന്ന സംരക്ഷണമാണ് അഭികാമ്യം.

ഇക്കോ ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ, വനസംരക്ഷണ സമിതികൾ, ജനജാഗ്രതാ സമിതികൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. കൃത്യമായ പുനഃസംഘടനയും നിയമ– സാമൂഹിക ശാക്തീകരണവും ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടാകണം. ഇത്തരം സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാമൂഹികപ്രവർത്തകരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തണം. പുറംലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ വല്മീകത്തിൽ തപസ്സിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ല വകുപ്പിന് അഭികാമ്യം. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കി, അവയ്ക്ക് അപ്പപ്പോൾ പരിഹാരം കാണുന്നവരാണു വേണ്ടത്.

(റിട്ട. സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസറാണ് ലേഖകൻ)

