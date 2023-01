ഇവിടെ വേണ്ട,ഗുണ്ടാരാജ്

സമൂഹത്തിനു ഭീഷണിയായ ഗുണ്ടകളെ മുഴുവൻ കയ്യാമംവച്ചു ജയിലിലടയ്‌ക്കാൻ ഇച്‌ഛാശക്‌തിയും നിശ്‌ചയദാർഢ്യവും മാത്രം മതിയെങ്കിലും, കേരളത്തിൽ അതുണ്ടാവാത്തത് എന്തുക‍െ‍ാണ്ടാണ്? പൊലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ സദാ സജീവമെന്നു കരുതുന്ന, ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരത്തുപോലും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ തേർവാഴ്ചയാണെന്നത് അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം കാർന്നുതിന്നുന്ന കുറ്റവാളികളെ നിലയ്ക്കുനിർത്താൻ കഴിയുന്ന പൊലീസാണ് ഇവിടെ വേണ്ടതെങ്കിലും നമ്മുടെ സേനയിലെ ചിലരെങ്കിലും ഗുണ്ടകൾക്കു തണലെ‍ാരുക്കുന്നതു നാടിന്റെ നാണക്കേടായി മാറുന്നു.



തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഗുണ്ടകളുമായി അടുത്തബന്ധം പുലർത്തിയ മൂന്നു സിഐമാരെയും ഒരു എസ്ഐയെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ഭീഷണസാഹചര്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയായി നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങൾ പൊലീസിന്റെ കൈവിട്ടുപോയതോടെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ടു ഡിജിപി ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചതും രാത്രിയോടെ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയതും. 3 ഡിവൈഎസ്പിമാർക്കെതിരെയുള്ള ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വൈകാതെ നടപടിയുണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരം കണിയാപുരത്ത് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പൊലീസിനെ പടക്കമെറിയുകയും ചെയ്ത ഗുണ്ടകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്പെഷൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സഹോദരനെ മർദിച്ചു കിണറ്റിൽ തള്ളിയതാണ് അടിയന്തര നടപടികൾക്കു മുഖ്യകാരണമായത്.

എന്തുതന്നെ ചെയ്താലും ഗുണ്ടകൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണത്തിന്റെ ശക്തിയും അതുകെ‍ാണ്ടുതന്നെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭയാനകമായ അരക്ഷിതാവസ്‌ഥയും വ്യക്തമാക്കി തുടർച്ചയായി പല ക്രൂരസംഭവങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഒരാളെ കൊല്ലണോ, കൈവെട്ടണോ, കാൽവെട്ടണോ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തണോ – ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഇതിനൊക്കെ തയാറായ ‘ക്വട്ടേഷൻ’ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നത് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമാണ്. കവർച്ച, കൊലപാതകം, പെൺവാണിഭം, നീലച്ചിത്ര നിർമാണം, ലഹരിമരുന്നു വിതരണം, രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെല്ലാം ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾക്കു പങ്കുണ്ട്.

തലസ്ഥാനത്ത് ഗുണ്ടാഅക്രമം തുടരുമ്പോൾ ഗുണ്ടാബന്ധമുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രമസമാധാനച്ചുമതലയിൽതന്നെ തുടരുന്നുവെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ രണ്ടു ഡിവൈഎസ്പിമാർക്കും നാലു സിഐമാർക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിവൈഎസ്പിക്കും ഗുണ്ടാ–മണ്ണ് മാഫിയകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. എറണാകുളം, ആലുവ, കൊല്ലം, കണ്ണൂർ പൊലീസ് ജില്ലകളിലും ഗുണ്ടാബന്ധമുള്ള ഡിവൈഎസ്പിമാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഗുണ്ടകളെ പിടിക്കാനുള്ള ഓരോ നീക്കവും സേനയ്ക്കുള്ളിൽനിന്നു ചോരുന്നുമുണ്ട്.

ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കുപോലും പലപ്പോഴും ഗുണ്ടകളെ തൊടാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നത് നമ്മുടെ പെ‍‍ാലീസ് സേനയുടെ അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ക്രമസമാധാനപാലന ചുമതലയിൽ ഗുണ്ടാബന്ധമുള്ളവർ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ചില ജില്ലകളിൽ സ്ഥിരം ഗുണ്ടകളെപ്പോലും ‘കാപ്പാ’ ചുമത്താതെ ഒഴിവാക്കിവിടുകയാണ്. സേനയിലെ ക്രിമിനലുകളെയും അഴിമതിക്കാരെയും കർശനമായി നേരിടണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു നിർദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സേനയിലെ ചിലർ അവർക്കു തണൽ വിരിക്കുന്നതാണു കേരളത്തിന്റെ ദുരന്തം. ഗുണ്ടകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന പൊലീസുകാരെ കോടതിവിധിക്കു കാത്തുനിൽക്കാതെ പിരിച്ചുവിടാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന ചട്ട ഭേദഗതി പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനമായി ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തീരുമാനമായത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. ഗുണ്ടകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ അവിഹിതസ്വത്തു സമ്പാദിച്ച മുപ്പതിലേറെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

ഇത്തരം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെ‍ാപ്പം സ്വാധീനമുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചേർന്ന് കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതു സാഹചര്യം കൂടുതൽ ആപൽക്കരമാക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു നീതിന്യായ വ്യവസ്‌ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം വളരണമെങ്കിൽ ക്രമസമാധാനസംവിധാനം സമൂലം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യാനും ജനങ്ങളുടെ സമാധാനജീവിതം സംരക്ഷിക്കാനുമായി, ഒരു സ്വാധീനത്തിനും വഴങ്ങാത്ത, കർമശേഷിയുള്ള പൊലീസാണു നാടിന്റെ ആവശ്യം. ഗുണ്ടകൾ നാടും നഗരവും വിറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത്, ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് എന്തു സുരക്ഷിതത്വമാണുള്ളത്?

English Summary: Gundaraj; When the police and politicians hold the umbrella of the criminals