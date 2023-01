നാട്ടിലെത്താനാകാതെ ലക്ഷദ്വീപുകാർ

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു നീങ്ങുകയാണു ലക്ഷദ്വീപ്. ഫെബ്രുവരി 27ന് ആണ് ലോക്സഭാംഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ്. ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം അരലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. ഇവരിൽ മൂവായിരം പേരെങ്കിലും ദ്വീപുകളിലേക്കു പോകാൻ കപ്പൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടുമായി വലയുകയാണെന്ന വാർത്ത അമ്പരപ്പിക്കുന്നു.

കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മികച്ച ചികിത്സ തേടി കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടും മംഗളൂരുവിലുമെല്ലാമെത്തിയവരാണ്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനുശേഷവും കപ്പലിൽ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെ ദിവസവും 900 – 1000 രൂപ മുറിവാടക കൊടുത്തു താമസിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ വികസനത്തെക്കുറിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ലാതാകുന്നില്ലേ? ഇവരിലേറെയും സാധാരണക്കാരാണ്. ആശുപത്രിച്ചെലവും ഭക്ഷണച്ചെലവുമെല്ലാമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കുമുണ്ടാകുന്ന വൻ സാമ്പത്തികബാധ്യതയ്ക്കു പുറമേയാണു യാത്രക്കപ്പലിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന കാരണത്താൽ വലിയൊരു തുക അധികബാധ്യതയാകുന്നത്. കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും മുതിർന്നവരുമെല്ലാമുണ്ട് യാത്രാദുരിതം നേരിടുന്നവരിൽ.

ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തുന്ന നൂറുകണക്കിനു വിദ്യാർഥികളും വിവിധ പരീക്ഷകളെഴുതാൻ വരുന്നവരുമെല്ലാം ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേയാണു ലക്ഷദ്വീപ് കാണാനായി കേരളത്തിൽനിന്നും മറ്റും പോകുന്നവരുടെ കാര്യം. യാത്രയ്ക്കായി ഔദ്യോഗിക പെർമിറ്റെടുത്തിട്ടും കപ്പൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ ഇവർ നിരാശരാകുന്നു. ദ്വീപിൽനിന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്കെത്തുന്നതാണ് ഈ സീസണിൽ യാത്രത്തിരക്കു കൂടാൻ കാരണമെന്നു ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കൊച്ചിയിലെ അധികൃതർ പറയുന്നുണ്ട്.

ദ്വീപുകളിലേക്കു കൊച്ചിയിൽനിന്നു മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കപ്പൽ സർവീസുള്ളത്. ബേപ്പൂരിൽനിന്നു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സർവീസുകൾ നിലച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി. കൊച്ചിയിൽനിന്നു 3 കപ്പലുകളാണു നിലവിലുള്ളത് – 700 സീറ്റുകളുള്ള എംവി കവരത്തിയും 400 വീതം സീറ്റുകളുള്ള എംവി കോറലും എംവി ലഗൂൺസും. ഈ കപ്പലുകളിൽ യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നൽകുന്ന ദിവസം കൊച്ചിയിൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലുള്ള കൗണ്ടറിലെ ജനത്തിരക്കു ദുരിതക്കാഴ്ചയാണ്. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മെഡിക്കൽ, പോർട്ട് ക്വോട്ട ടിക്കറ്റുകളും കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വീപ് നിവാസികൾക്കു നാമമാത്രമായ ടിക്കറ്റുകളാകും ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽത്തന്നെ വലിയൊരു പങ്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കാണു കിട്ടുക. ബേപ്പൂരിലെയും മംഗളൂരുവിലെയും കൗണ്ടറുകളിലും ആനുപാതികമായി ടിക്കറ്റ് വിതരണമുണ്ട്.

കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ സർവീസ് തുടങ്ങുകതന്നെയാണു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം. ഒരുകാലത്ത് 7 സർവീസുകൾവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിന്റെ അടിയന്തര സ്വഭാവം മുൻനിർത്തി, അവ പുനരാരംഭിക്കണം. ബേപ്പൂരിൽനിന്നുള്ള സർവീസുകളും തുടങ്ങണം. കൊച്ചിയോട് അടുത്തുകിടക്കുന്ന കൽപേനി, ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപുകളിലേക്ക് 100 മുതൽ 150 വരെ പേർക്കു യാത്രചെയ്യാവുന്ന യന്ത്രവൽകൃത നൗകകൾ (വെസലുകൾ) സർവീസ് നടത്തണം. അഗത്തിയിലേക്കു നിലവിലുള്ള വിമാനസർവീസുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനുമാകണം. ഇത്രയും ചെയ്യാനായാൽ ഇവരുടെ യാത്രാദുരിതം പരിഹരിക്കപ്പെടും.

എംവി അറേബ്യൻ സീ എന്ന കപ്പൽ ഏപ്രിലിനു മുൻപു കൊച്ചിയിൽനിന്നു യാത്ര തുടങ്ങുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 250 പേർക്കു യാത്ര ചെയ്യാം. എംവി ലക്ഷദ്വീപ് സീ എന്ന കപ്പലും തുടങ്ങുമെന്നു പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹംതന്നെ. ടൂറിസ്റ്റുകൾ ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദർശിക്കുകയും ദ്വീപിന്റെ വികസനത്തിന് അതൊരു വരുമാനമാർഗമാകുകയും വേണം. എന്നാൽ, നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ദ്വീപ് നിവാസികൾക്കു മുൻഗണന ലഭിക്കണമെന്നാണ് അവരിൽനിന്നുയരുന്ന ആവശ്യം. ലക്ഷദ്വീപിൽത്തന്നെ മികവുറ്റ ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയാൽ ചികിത്സാർഥമുള്ള യാത്രകൾ കുറയ്ക്കാനാകില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.

സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുകയെന്നത് ഇവരുടെ അവകാശമാണ്, അധികൃതരുടെ ഔദാര്യമല്ല. കാരണം, ഇവരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഇവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ.

