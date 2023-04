ലോകായുക്ത:ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തെന്നാരോപിക്കുന്ന കേസിലുണ്ടായ ലോകായുക്ത തീരുമാനം വിവിധ തലങ്ങളിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു. പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും തെളിഞ്ഞാൽ അവർ പദവി ഒഴിയേണ്ടിവരുമെന്ന ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ 14–ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള കേസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു നിർണായകമാണെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കുതന്നെ വീണ്ടും വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഈ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നത്.



രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരുടെ അഴിമതി പരിശോധിച്ചു തീർപ്പു പറയാൻ അധികാരമുള്ള ഏജൻസിയും അർധ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനവുമായ ലോകായുക്ത ഇതുവഴി സ്വന്തം വിശ്വാസ്യതയ്ക്കുതന്നെ മങ്ങലേൽപിച്ചതായാണ് ആരോപണം. രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിനു ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നതാണോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ ലോകായുക്തയും രണ്ട് ഉപലോകായുക്തമാരും അടങ്ങുന്ന ഫുൾ ബെഞ്ചിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഉത്തരവ് ഏറെ ചോദ്യങ്ങളുയർത്തുന്നു.

ഇതുസംബന്ധിച്ച ഹർജി 2019ൽ ലോകായുക്ത ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചത് അന്നത്തെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിലെ ഭിന്നാഭിപ്രായം മൂന്നംഗ ഫുൾ ബെഞ്ച് ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ തീർപ്പാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന വിവരവും ഇപ്പോൾ ജനത്തിനു മുന്നിലുണ്ട്. അതേ വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിനു ഭിന്നാഭിപ്രായമെന്ന പേരിൽ ഫുൾ ബെഞ്ചിനു വിട്ടിരിക്കുന്നത്; അതും കേസിൽ വാദം കേട്ട് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ചശേഷം. പരാതി നിലനിൽക്കുന്നതാണോ എന്ന്, വാദം പൂർത്തിയായശേഷം തർക്കമുണ്ടാകുന്നതു ലോകായുക്തയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണെന്നു പറയുന്നു. ലോകായുക്തയ്ക്കും ഉപലോകായുക്തയ്ക്കുമുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെന്നതിലും വിമർശനമുണ്ട്.

ഭരണനേതൃത്വത്തിന് കഴിയുന്നതും അസൗകര്യമുണ്ടാക്കാത്ത സമീപനമാണോ ലോകായുക്ത സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന സന്ദേഹം ഈ വിധിയും ഉയർത്തുന്നു. നേരത്തേ ബന്ധുനിയമനക്കേസിൽ കെ.ടി.ജലീലിനെ കുറ്റക്കാരനായി വിധിച്ചപ്പോഴും വിധി പറയാൻ ലോകായുക്ത തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയം വിമർശനങ്ങൾക്കു കാരണമായിരുന്നു. തെളിവെടുപ്പും വാദവും കഴിഞ്ഞ് വിധി തയാറായിട്ടും 2021ലെ വോട്ടെടുപ്പിനു മുൻപ് അതു പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞയുടൻ വിധി വരികയും ചെയ്തു.

ഭേദഗതി നീക്കത്തിലൂടെ ലോകായുക്തയുടെ പല്ലു പറിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നതുകൂടി ഇതോടു ചേർത്തുവയ്ക്കണം. എൽഡിഎഫ് സർക്കാ‍ർതന്നെ 24 വർഷം മുൻപു പാസാക്കിയ നിയമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭേദഗതിക്കു മുതിർന്നതു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചില മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ ലോകായുക്തയിൽ പരാതി വന്നതോടെയാണെന്നാണ് ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 30നു ലഭിച്ച ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇതുവരെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല. വിധി എതിരാകുമെന്നു മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ലോകായുക്തയുടെ പല്ലുകൊഴിക്കാൻ നിയമഭേദഗതി പാസാക്കി ഗവർണർക്ക് അയച്ചതെന്നാണു പ്രതിപക്ഷാരോപണം. നിർദിഷ്ട ഭേദഗതി നിയമമായാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ലോകായുക്തയുടെ ഉത്തരവു വന്നാലും അതു നിയമസഭയ്ക്കു പുനഃപരിശോധിക്കാനാകും. നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതി സാധൂകരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന അടിസ്ഥാന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്.

കേന്ദ്ര ലോക്പാൽ ബില്ലിനു മൂർച്ച പോരെന്നു വാദിച്ചവർതന്നെയാണ് ഇവിടെ ലോകായുക്തയെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതെന്നതാണു വൈരുധ്യം. ഇ.കെ.നായനാർ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമമന്ത്രിയായിരുന്ന സിപിഐയുടെ ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ അവതരിപ്പിച്ചു പാസാക്കിയതാണു ലോകായുക്ത നിയമം. അന്നു നിയമത്തിനു കൂടുതൽ പല്ലും നഖവും നൽകാൻ ഭരണകക്ഷികളായ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു. കുരയ്ക്കാനറിയുമെങ്കിലും കടിക്കാനറിയാത്ത കാവൽനായയാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്നാണു പൊതു വിലയിരുത്തലെന്നും എന്നാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ കടിക്കാൻതക്ക അധികാരംതന്നെ കേരളത്തിൽ ലോകായുക്തയ്ക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞതു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ്; 2019 നവംബറിൽ ലോകായുക്ത ദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ.

ദുരിതാശ്വാസനിധി ദുർവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണോ ലോകായുക്ത വിധിതന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നീട്ടിയതും അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കു വിട്ടതും? ആഴമേറിയ ഈ ആരോപണത്തിന് ജനത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചേതീരൂ.

English Summary: Editorial about lokayukta decision in the relief fund case