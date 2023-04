ജനസംഖ്യയിൽ നാം ഒന്നാമതാകുമ്പോൾ

ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ഒന്നാമതെത്തുന്നു എന്നത് പതിവു മുൻസ്ഥാനങ്ങളിലെന്നതുപോലെ പെരുമ കെ‍ാള്ളേണ്ട കണക്കു മാത്രമല്ല. ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും തെ‍‍ാഴിൽസാധ്യതയുമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം എത്രത്തോളം സജ്ജമാണെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത്; ജനസംഖ്യയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ചൈനയെ എത്ര സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണു കെ‍ാണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചതെന്ന സാക്ഷ്യം മുന്നിലുണ്ടെന്നതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ചും.



‘ഇതാ, സുസ്ഥിരവും സ്വയംപര്യാപ്തവുമായ ഇന്ത്യ’ എന്നു ലോകത്തോടു വിളംബരം ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്. സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യംവച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളും ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ പദ്ധതികളും സമൂഹത്തിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഏറെ കുറച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതേസമയം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനവും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതനിലവാരവും സമത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടുപോകാനുണ്ടെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൂടി ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യക്കണക്കിൽനിന്നു വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതസൗകര്യങ്ങളിൽ രാജ്യം മെച്ചപ്പെട്ടെന്നതു നമുക്കു പ്രതീക്ഷ പകരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ടെന്നത് ഭരണകർത്താക്കളും ആസൂത്രകരും ഗൗരവമായി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്നതും ഈ വർഷം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 100 കോടിയാകുമെന്നതും സാങ്കേതികവിപ്ലവത്തിന്റെ നേട്ടം എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിയതിന്റെ തെളിവുതന്നെയെങ്കിലും വലിയെ‍ാരു വിഭാഗം കുടുംബങ്ങൾക്കും ശുദ്ധജല ലഭ്യതയോ ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലെന്നത് അധികാരികൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതല്ലേ?

യുഎൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫണ്ടിന്റെ (യുഎൻഎഫ്പിഎ) അനുമാനമനുസരിച്ച് ചൈനയെ (142.57 കോടി) അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 29 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വലിയെ‍ാരു വിഭാഗം യുവതയാണെന്നതു നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ ചെറുതല്ല. 15നും 24നും ഇടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യവും (25.4 കോടി) ഇന്ത്യയാണെന്ന് യുഎൻഎഫ്പിഎ പറയുന്നു. ലോകത്തിനുമുന്നിൽ നമ്മുടെ മാനവശേഷിയുടെ പ്രബലവിളംബരം കൂടിയാണത്. അതേസമയം, രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നു തൊഴിലില്ലായ്മയാണെന്നതും മറന്നുകൂടാ. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും തൊഴിൽനഷ്ടത്തിന്റെയും ആഴവും പരപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്ന പല പഠനങ്ങളും ഈയിടെ പുറത്തുവരികയുണ്ടായി. മനുഷ്യശേഷിക്കനുസരിച്ചു തെ‍ാഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന നയങ്ങളാണു സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

ദാരിദ്ര്യനിർമാർജന പദ്ധതികളിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മുന്നേറാൻ സാധിച്ചുവെന്ന ആത്മപരിശോധന ഈ വേളയിൽ ആവശ്യമായിവരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലദേശിന്റെ ഭാഗമായ നവ്‌ഖാലിയിൽ 1946ൽ ഗാന്ധിജി ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിലാണു ഭക്ഷണമെന്നത് ഓരോ പൗരന്റെയും അടിസ്ഥാന അവകാശമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങളിലെ‍ാന്നാണു പട്ടിണി എന്നതു സങ്കടകരമാണ്. ആഗോള വിശപ്പു സൂചികയിൽ (ജിഎച്ച്ഐ) ഇന്ത്യയുടെ നില കൂടുതൽ മോശമായതായാണ് ഏറ്റവുമെ‍ാടുവിലത്തെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം, കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി തുടരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ്– 19.3%. ഇന്ത്യയിലെ 22.4 കോടി ആളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിനു പോഷകാഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തുവന്ന ഈ സൂചിക പറയുന്നു. എന്നാൽ, സൂചിക നിർണയിച്ച രീതികളിലെ പിഴവാണു പ്രശ്നമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്ത് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെ എന്നുകൂടി നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയല്ല, ജനസംഖ്യച്ചുരുക്കമാണു നാം മുന്നിൽക്കാണേണ്ടത്. കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്കും കൂടിയ ആയുർദൈർഘ്യവും മൂലം ഇന്ത്യയുടെ പൊതുസ്ഥിതിയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണു കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 60 ലക്ഷത്തോളം പേരുണ്ട്. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ സംഖ്യ ഒരു കോടിയോളമായി ഉയരുമെന്നാണു നിഗമനം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷംകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അനാഥ വയോജന പരിചരണകേന്ദ്രങ്ങളിലെ അന്തേവാസികളുടെ എണ്ണം 15,000ൽനിന്ന് ഇരട്ടിയോളം ആയിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന കണക്ക് ആശങ്കയോടെ ഇതോടു ചേർത്തുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി ചെറുപ്പക്കാർ കേരളം വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വേറിട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള നയരൂപീകരണമാണു വേണ്ടത്.

ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യവും കേരളീയ സാഹചര്യവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കെ, രണ്ടു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും ആവശ്യം. ബഹുമുഖമായ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ സാധ്യതകളാക്കി മാറ്റാമെന്നു തെളിയിക്കാൻ നമുക്കു മുന്നിലുള്ള അവസരമാണിത്. ആ പരീക്ഷയിൽ നമുക്കു ജയിക്കാനാകട്ടെ.

