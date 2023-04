സ്വയം കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക

അടുത്തടുത്തു സംഭവിക്കുമ്പോൾ ട്രെൻഡ് എന്നു പറയാമെങ്കിൽ, ആരാലുമല്ലാതെ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക വലുതാകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്. കൊലപ്പെടുത്തുകയോ അതിനു ചുറ്റുവട്ടമൊരുക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണത്താൽ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം കോടതി വിട്ടയയ്ക്കുന്നതാണ് അതിനു കാരണം. ആരോപണം സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രതികളെ വിട്ടയയ്ക്കുകയല്ലാതെ കോടതി എന്തു ചെയ്യുമെന്നത് തികച്ചും ന്യായമായ ചോദ്യമാണ്.



എന്നാൽ, അത്തരമൊരു ന്യായബോധത്തിനൊക്കെ എത്രയോ മുകളിലാണ് മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങൾ: വിട്ടയയ്ക്കപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയത്? ആരാണ് ആരെയൊക്കെ കൊല്ലണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചത്? ചുട്ടുകരിച്ചു കൊല്ലുക, സ്ത്രീകളെ കൂട്ടമായി പീഡിപ്പിക്കുക, പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭിത്തിയിലടിച്ചു കൊല്ലുക തുടങ്ങിയ രീതികൾ ആരാണ് തീരുമാനിച്ചത്? അതൊക്കെ എന്നെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുമോ? നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അഥവാ ഭരണകൂടം ആരുടെ പക്ഷത്താണ്?

പെൺകുഞ്ഞുൾപ്പെടെ 11 പേർ ചുട്ടുകരിക്കപ്പെട്ട നരോദ ഗാം കേസിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 67 പ്രതികളെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിട്ടയച്ചതിന് ജഡ്ജി എസ്.കെ.ബക്സി പറഞ്ഞ കാരണം തെളിവില്ലായ്മയാണ്. 2002 ഫെബ്രുവരി 28ന് ഗുജറാത്തിലെ നരോദ ഗാമിൽ 11 പേർ ചുട്ടുകരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നൊരു കണ്ടെത്തലില്ല.

1987 മേയിൽ യുപിയിലെ മീററ്റിൽ‍ മല്യാന ഗ്രാമത്തിൽ പൊലീസുംകൂടി ചേർന്ന് 72 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ വിധി വന്നത് 35 വർഷത്തിനുശേഷമാണ്; കഴിഞ്ഞ മാസം 31ന്. മൊത്തം 93 പ്രതികൾ. അതിൽ 23 പേർ നീണ്ട വിചാരണയുടെ കാലത്തു മരണമടഞ്ഞു, 31 പേരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് 39 പേരാണ്. എല്ലാവരെയും വിട്ടയച്ചുള്ള ഉത്തരവിൽ ജഡ്ജി ലഖ്‌വിന്ദർ സിങ് സൂദ് പറഞ്ഞു: തെളിവില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ പലർക്കും വെടിയേറ്റിരുന്നു എന്നതു വസ്തുതയല്ലെന്നു കോടതിയും പറഞ്ഞില്ല.

അന്നേ ദിവസംതന്നെ, അതായത് കഴിഞ്ഞ 31ന്, ഗുജറാത്തിലെ പച്ച്മഹൽ ജില്ലയിൽ ഹലോളിലെ ജഡ്ജി ലീലാഭായ് ചുദസ്മ പരിഗണിച്ചത് കലോൾ എന്ന സ്ഥലത്ത്‍ 2002 മാർച്ച് ഒന്നിന് 13 പേർ കൊലചെയ്യപ്പെട്ട കേസാണ്. ഗുജറാത്തിന്റെ വികൃതകാലത്തെ മറ്റൊരു കേസ്. കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ കൂട്ടപീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. മൊത്തം 39 പ്രതികൾ. അതിൽ, ഒരു പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ 20 വർഷം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കിടെ മരണമടഞ്ഞു. ബാക്കി 27 പേരെയും കോടതി വിട്ടയച്ചു; ശിക്ഷിക്കാൻ തക്ക തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ.

ജയ്പുരിൽ 2008 മേയ് 13ന് 71 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളുടെ കേസിലെ നാലു പ്രതികളെയാണ് കഴിഞ്ഞ 29ന് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി വിട്ടയച്ചത്. മൊത്തം അഞ്ചു പ്രതികളാണുണ്ടായിരുന്നത്. വിചാരണക്കോടതി 4 പേർക്കു വധശിക്ഷ നൽകി, ഒരാളെ വിട്ടയച്ചു. എന്നാൽ, ശിക്ഷിക്കാൻ തക്ക തെളിവില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കൊണ്ടുവന്ന തെളിവൊക്കെയും കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി.

അങ്ങനെ പോകുന്ന പട്ടികയിൽ, വീണ്ടും ഗുജറാത്തിലെ മറ്റൊരു കേസിലേക്കു വരാം. 2002 ഫെബ്രുവരി 28ന് രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുൾപ്പെടെ 17 പേരെ ചുട്ടുകരിച്ചെന്ന കേസ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പച്ച്മഹൽ ജില്ലയിലെ ഹലോളിൽതന്നെ ജഡ്ജി ഹർഷ് ബി.ത്രിവേദി കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 24നു വിധി പറഞ്ഞു. കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണമെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ശരീരമോ മറ്റു തെളിവുകളോ വേണം. ഇവിടെ, എല്ലുകൾ പൂർണമായി കരിഞ്ഞുപോയതിനാൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധന്റെ റിപ്പോർട്ട് – തെളിവില്ലായ്മയുടെ കാരണം ജഡ്ജി വിശദീകരിച്ചു. വിചാരണയ്ക്കിടെ മരിച്ച 8 പേരുൾപ്പെടെ 22 പ്രതികളും കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിധിച്ചു. എല്ലുപോലും അവശേഷിക്കാത്തവിധം ചുട്ടുകരിക്കണമെന്നതും തീരുമാനപ്രകാരമുള്ള നടപടിയായിരുന്നിരിക്കാം.

ആരാലും അല്ലാതെ കൊലചെയ്യപ്പെടുന്നവർ, കാലങ്ങളോളം നീളുന്ന വിചാരണ, ഒടുവിൽ ഒരാൾപോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക – ഇത് തീർത്തും പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് ആണോയെന്നു ചോദിച്ചാൽ, അല്ല. ഏതെങ്കിലുമൊരു ഭരണകാലത്തെ രീതിയാണോയെന്നു ചോദിച്ചാൽ, അതുമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആളുകൾ സംഘംചേർന്നു നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കൊലകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്കതിലും പ്രതികളായി പൊലീസുകാരുമുണ്ടെന്നതും കേസുകളുടെ പൊതുസ്വഭാവമാണ്.

1983ൽ അസമിലെ നെല്ലിയിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെപ്പേർ വധിക്കപ്പെട്ടതിന് 688 കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 378ൽ, മേൽപറഞ്ഞ കേസുകൾപോലെ, തെളിവില്ലായ്മയുണ്ടായി. ബാക്കി 310 കേസുകൾ അസം ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. ഒരാൾപോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല. 1984ൽ മൂവായിരത്തോളം സിക്കുകാരെ കൊലചെയ്ത കേസുകളിൽ 186 എണ്ണം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയിലാണ്. 1989ൽ ബിഹാറിലെ ഭാഗൽപൂരിൽ ആയിരത്തിലേറെപ്പേർ കൊലചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ശിക്ഷ ഏതാനും പേരിലൊതുങ്ങി. ചില കേസുകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. 2013ൽ യുപിയിലെ മുസഫർനഗറിൽ അറുപതിലേറെപ്പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഇതിനകം ആയിരത്തിലേറെ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരല്ലാതായി, ഏതാനും പേർ മാത്രം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ട്രെൻഡ് തുടരുമോയെന്നു ചോദിച്ചാൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2016 മുതൽ 2020 വരെ മത–വർഗീയ ലഹളകളുടേതായി 3499 കേസുകളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതുവരെ ശിക്ഷയുണ്ടായത് 348 കേസുകളിലും. അതായത്, 10%. അതിൽനിന്നു വേണ്ട ഉത്തരമെടുക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ നീതി സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടില്ലേ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഉത്തരമായല്ല, ചോദ്യമായിത്തന്നെ ബിൽക്കീസ് ബാനു നമുക്കു മുന്നിൽനിൽക്കുന്നു. ഇന്നു ബിൽക്കീസ് ബാനുവെങ്കിൽ നാളെ മറ്റാരുമാവാം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി അടിവരയിട്ട ആശങ്കയുമുണ്ട് ഒപ്പം.

