വേമ്പനാട്ടുകായലിനെ വീണ്ടെടുക്കണം

ജീവശ്വാസത്തിനു കേഴുകയാണ് വേമ്പനാട്ടുകായൽ. ആ വിളിയെ‍ാച്ച കേൾക്കേണ്ടതു കാലത്തിന്റെ ആവശ്യംതന്നെയാകുന്നു. വേമ്പനാട്ടുകായൽ നേരിടുന്ന പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനറിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മലയാള മനോരമ കെ‍ാച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആശയക്കൂട്ടായ്മയിൽ കാമ്പുള്ള പല നിർദേശങ്ങളും ഉയരുകയുണ്ടായി. വേമ്പനാട്ടുകായലിന്റെ സമഗ്ര സംരക്ഷണത്തിനായി വേമ്പനാട് വെറ്റ്‌ലാൻഡ് റഗുലേറ്ററി കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന നിർദേശമാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം.



‘വീണ്ടെടുക്കാം വേമ്പനാട്’ എന്നു പേരിട്ട ആശയക്കൂട്ടായ്മയിൽ കായൽജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി, ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനം, വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ളവരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമാണു പങ്കെടുത്തത്. അതീവഭീഷണമായ സാഹചര്യത്തിൽ, വേമ്പനാട്ടുകായലെന്ന ബൃഹത്തായ ആവാസവ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാനായി പ്രായോഗികവും വിപുലവുമായ കർമപദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഒട്ടും വൈകരുതെന്ന് ആശയക്കൂട്ടം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെയും വകുപ്പുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിവേണം വേമ്പനാട് വെറ്റ്‌ലാൻഡ് റഗുലേറ്ററി കൗൺസിൽ രൂപീകരണമെന്നും ഇതിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണമെന്നും കൂട്ടായ്മ നിർദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളേറെയാണ്. സന്നദ്ധസംഘടനകളെയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെയും കൃഷി–മത്സ്യമേഖലകളിലെ പ്രതിനിധികളെയും ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകണം റഗുലേറ്ററി കൗൺസിൽ. യഥാസമയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും നടപ്പാക്കാനും അവ ഏകോപിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന നിയമപിന്തുണയുള്ളതുമാകണം.

തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയും കായലിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും പതിറ്റാണ്ടുകൾകൊണ്ടു കായൽവിസ്തൃതി പകുതിയിലേറെ കുറഞ്ഞതുമെ‍ാക്കെ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. വിവിധ വഴികളിലൂടെയുള്ള കായൽമലിനീകരണം, മത്സ്യസമ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, കൃഷി, വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ആശയക്കൂട്ടായ്മയിലെത്തി. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ വഴി കടലിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കു കൂട്ടുക, കായൽ അതിരുകൾ ജിയോ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക, കാർഷിക കലണ്ടർ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൃഷിയും തണ്ണ‌ീർമുക്കം ബണ്ട് ഷട്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനവും ക്രമപ്പെടുത്തുക, കായലിലെ പോള പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ വരുമാനമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളാക്കി അവയ്ക്കു വിപണി കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ നിർദേശങ്ങളാണ് ആശയക്കൂട്ടായ്മയിൽ ഉയർന്നത്. ഈ നിർദേശങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കൈമാറും.

കായലിൽ അടിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിനു ടൺ എക്കൽ വാരി, അതുപയോഗിച്ച് വേമ്പനാട്ടുകായലിലെ ആർ ബ്ലോക്കിൽ രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള ടൂറിസം വില്ലേജ് നിർമിക്കാമെന്ന നിർദേശവുമുയർന്നു. കായലിന്റെ പരിസ്ഥിതിത്തനിമ നിലനിർത്തിയും പരിസ്ഥിതിനിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചും ഒരുക്കുന്ന ടൂറിസം വില്ലേജ്, വേമ്പനാടിന്റെ മനോഹാരിത സഞ്ചാരികൾക്കു പൂർണമായി നുകരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാകണം. കായൽ മലിനീകരണം വരുത്തിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു സമഗ്ര പഠനം ആവശ്യമാണ്. കുട്ടനാട് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മികച്ച ചികിത്സാസംവിധാനങ്ങൾ സജ്‌ജമാക്കണമെന്ന നിർദേശവുമുയർന്നു.

തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണത്തിനുള്ള രാജ്യാന്തര ഉടമ്പടിപ്രകാരം വേമ്പനാട്ടുകായൽ ‘റാംസർ സൈറ്റ്’ ആണെങ്കിലും അതിന് അനുസൃതമായ കായൽ സംരക്ഷണ നടപടികൾ നടക്കുന്നില്ല. കായലിനെപ്പറ്റി ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റവും ഏകോപനവും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണം. അതു പൊതുജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും വേണം. കായൽ സംരക്ഷണത്തിന് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കായൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകൾ അതിനുതന്നെ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുകയും വേണം.

ആശയക്കൂട്ടായ്മയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാരിനു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വേമ്പനാട്ടുകായൽ പുനരുജ്ജീവനത്തിൽ‍ കാലതാമസമില്ലാത്ത നടപടിയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കായൽ ആവാസവ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാ‍നുള്ള വിപുലമായ കർമപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും നടപ്പാക്കാനും പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ വേമ്പനാടിനെ വീണ്ടെടുക്കാനും ഇനി വേണ്ടത് ഇച്ഛാശക്തിയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ അതു നടപ്പാക്കുകയും വേണം.

